ЖКХ

На улице Железнодорожной установили водоразборную колонку

На улице Железнодорожной в Пскове установили водоразборную колонку. С соответствующей просьбой к главе Пскова Елене Полонской обратилась псковичка от лица жителей улиц Железнодорожная, Полевая и Боровая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Женщина рассказала, что водопроводные сети принадлежат РЖД и они демонтировали колонку в связи с ее неисправностью, а новую устанавливать отказались. Тем самым некоторые муниципальные дома, которые не подключены к централизованному водоснабжению, остались без источника питьевой воды.

Граждане были очень обеспокоены данным вопросом, так как им приходилось преодолевать путь в несколько километров, чтобы набрать воды.

Совместно с главой администрации города Александром Братчиковым и «Горводоканалом» вопрос удалось решить. Были проведены работы по проектированию и строительству нового трубопровода и на днях водоразборную колонку ввели в эксплуатацию. Теперь людям не нужно будет преодолевать большие расстояния, чтобы запастись водой.