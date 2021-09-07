ЖКХ

Николай Козловский назвал основную причину проблем с освещением улиц Великих Лук

Основную причину возникающих проблем с освещением улиц Великих Лук, назвал глава города Николай Козловский в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Освещение улиц города - это серьезная проблема. Когда-то городские сети перешли в собственность электросетевой компании. При этом сами светильники на фонарях принадлежат городу. Из-за этого каждый ремонт светильников нам надо согласовывать с энергетиками, а их бригады часто находятся на других ремонтных работах», - рассказал Николай Козловский.

Тем не менее, за последние месяцы удалось заменить несколько сотен светильников, а также за прошедшие 3 года городские власти электрифицировали пару десятков улиц, отметил глава города.

Работу энергетиков на восстановлении электроснабжения после июньского урагана в Великих Луках Николай Козловский оценил как нормальную и подчеркнул, что специалисты с честью выходили даже из непростых ситуаций и справлялись с экстренными вызовами.

Среди других проблем с ЖКХ в Великих Луках глава города обозначил изношенность тепловых средств в «Теплосетях» почти на 60%. Кроме того, изношенность труб «Водоканала» составляет около 50%.

«Мы проводим поэтапную модернизацию на этих объектах. Так, на "Теплосетях" через программу "Чистая вода" и фонд ЖКХ удалось заменить котлы и теплотрассы, а также построить одну новую котельную вместо двух угольных. Работы по обновлению мы продолжим в ближайшие годы», - заверил Николай Козловский.

Для получения дополнительного финансирования город рассмотрит получение кредита от правительства РФ под небольшой процент.

Есть проблемы и с количеством в городе детских садов и школ. «Часть детских садов у нас ветхие. Их нужно бы заменить и построить новые. Городу нужны приблизительно 5-7 детских садов на 140 мест каждый. Кроме того, нужно провести капитальный ремонт в четырех школах и построить еще одну новую», - рассказал глава города.

Николай Козловский отметил, что уже сейчас готовится проект на строительство в Великих Луках спортивного комплекса с бассейном. Кроме того, есть перспективы развития стадиона «Великолукский» (бывший «Локомотив») и строительства нескольких пришкольных спортивных площадок в следующем году.

«Городу нужен манеж для баскетбола, волейбола и ручного мяча. Академии физической культуры нужен манеж для легкой атлетики.

Если бы все это было, было бы намного лучше. Хотя в последнее время мы построили два спортивных комплекса - "Стрелец" и "Айсберг". Здесь дети и молодежь занимаются стрельбой из лука, единоборствами и гимнастикой. В городе появились бассейн, лед и велоцентр», - перечислил глава города.