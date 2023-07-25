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ЖКХ

Баки для сбора очисток и косточек предложили установить в городах

31.07.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

Мусорных регоператоров и управляющие компании надо обязать создавать инфраструктуру, которая позволит людям платить за вывоз мусора по факту — только за то, что они выбросили. Например, баки с замками и датчиками или мусоровозы со стрелами, взвешивающими контейнеры. Такой законопроект депутаты планируют проработать вместе с правительством.

Кроме того, нужно создать отдельную систему сбора и переработки органических отходов, в первую очередь пищевых, чтобы они не попадали на полигоны и не выделяли ядовитый фильтрат. О таких планах на осеннюю сессию рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, курирующий в комитете мусорную реформу Александр Коган.

«Недавно у нас на "правительственном часе" выступила вице-премьер Виктория Абрамченко и мы договорились создать рабочую группу, чтобы изучить, как сделать плату граждан за вывоз мусора более справедливой. Сейчас платежи можно рассчитывать и по нормативу, и по факту — по объему или массе собранных отходов. Но на деле в регионах ввели оплату только по нормативу — либо с каждого человека, прописанного в квартире, либо за каждый квадратный метр. А оплата по факту практически не встречается», - сказал он.

По словам депутата, проблема в том, что нет нужной инфраструктуры. Вместе с правительством создана рабочая группа, где будет прорабатываться вопрос.

«Это не история завтрашнего дня, но и не долгосрочная перспектива. Скорее среднесрочная. В осеннюю сессию мы планируем представить первые предложения. Механизмов очень много, надо посмотреть, какие из них будут оптимальными по времени и не очень дорогими. К примеру, в некоторых странах ставят баки, которые открываются электронным ключом — таким же, каким отпирают двери подъездов. Когда вы открываете бачок, он фиксирует, что вы пришли и выбросили мусор. За этот объем вы должны заплатить. Если вы ничего не выбрасываете, то не платите. Но бросить мешок рядом не получится, так как за мусор вокруг контейнеров предусмотрены большие штрафы», - продолжил он.

Депутат также объяснил, чьей обязанность будет установка специальных баков и датчиков.

«Такая обязанность должна быть отчасти у управляющих компаний, а отчасти — у региональных операторов по обращению с ТКО. Например, если специалисты придут к выводу, что устанавливать специальные стрелы на мусоровозы — это самый дешевый и быстрый способ внедрить оплату по факту, этим должны будут заняться региональные операторы. Если это будут контейнеры с датчиками, то их смогут поставить управляющие компании вместе с региональными операторами», - продолжил он.

В осеннюю сессию будет рассмотрено несколько поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Например, штрафы для тех, кто не сообщает в Росприроднадзор о том, что собирается вывести из эксплуатации опасные объекты. Сейчас предприятие должно не только предупредить службу за пять лет, но и выделить средства на ликвидацию объекта. А Росприроднадзор должен проверить, сформирован ли фонд, есть ли банковская гарантия. 

Также от правительства ждут законопроект об оборотных штрафах за несоблюдение квот на выбросы в атмосферный воздух.

«Еще один важный законопроект, который предстоит разработать в осеннюю сессию, ждут в северных районах, на отдаленных территориях Сибири. Там действует общий порядок обращения с ТКО, но работать по ним непродуктивно. Сообщение с такими территориями по суше открыто два-три месяца в год по зимнику, а по воздуху и воде оно очень дорогое. Поэтому мы хотим установить особенности для таких труднодоступных территорий», -  сказал Александр Коган. 

Запланированы изменения и в закон «Об отходах производства и потребления». Так, предусмотрен сбор и переработка органических отходов, прежде всего пищевых, вплоть до того, что мы уже рассматриваем инициативы о внедрении отдельной системы сбора пищевых отходов.

«Их нужно обязательно перерабатывать, потому что именно органический мусор в основном запускает биохимические процессы на полигонах и те начинают выделять запах и фильтрат, который является ядом. К тому же, если органические отходы утилизировать, общая масса мусора, который везут на полигоны, может сократиться на 30%. Это тоже будет большой законопроект, который мы планируем сделать в ближайшее время», - заключил депутат.

Теги: #экология #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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