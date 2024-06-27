ЖКХ

Борис Елкин отложил свой отпуск из-за мусорного коллапса в Пскове

Ситуация с вывозом мусора вновь обострилась в Пскове, обстановка сложная. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Вместе с правительством области ищем пути решения проблемы. Спасибо коллегам и лично губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за помощь и поддержку. В связи с непростой ситуацией свой отпуск отложил», - сказал Борис Елкин.

Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится.

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В Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

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Ранее мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая уже полностью останавливал свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснял, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.