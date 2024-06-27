Директор управляющей компании о невывозе мусора в Пскове: Это уже экологическая катастрофа

Невывоз мусора в Пскове ведет к экологической катастрофе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал директор управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков.
«Проблема вывоза мусора уже не то, что обостряется. Это уже какая-то экологическая катастрофа», - сказал он.
«Сейчас мы столкнулись с тем, что из-за большого скопления мусора начали случаться пожары, у нас появилось зловоние, идет распространение грызунов сумасшедшим образом, появляются мухи, мошки. Все начинает загнивать», - пояснил Дмитрий Гусаков.
Когда будет решена проблема вывоза мусора, неизвестно.
«Мы не знаем, кто все вытекающие проблемы будет решать. И, самое главное, мы не знаем сроки, когда это будет решено», - заключил директор компании.
Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится.
Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.
Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснял, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.
В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.
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