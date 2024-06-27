ЖКХ

Директор управляющей компании о невывозе мусора в Пскове: Это уже экологическая катастрофа

Невывоз мусора в Пскове ведет к экологической катастрофе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал директор управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков.

«Проблема вывоза мусора уже не то, что обостряется. Это уже какая-то экологическая катастрофа», - сказал он.

«Сейчас мы столкнулись с тем, что из-за большого скопления мусора начали случаться пожары, у нас появилось зловоние, идет распространение грызунов сумасшедшим образом, появляются мухи, мошки. Все начинает загнивать», - пояснил Дмитрий Гусаков.

Когда будет решена проблема вывоза мусора, неизвестно.

«Мы не знаем, кто все вытекающие проблемы будет решать. И, самое главное, мы не знаем сроки, когда это будет решено», - заключил директор компании.

Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится.

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В Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

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Ранее мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая уже полностью останавливал свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.