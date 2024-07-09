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Руководитель регоператора по ТКО призвал псковичей не складывать мусор вне контейнера

Не складывать мусор вне контейнера призвал жителей Псковской области исполняющий обязанности генерального директора временного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» Андрей Вышкворкин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с брифинга в правительстве Псковской области.

«Большая просьба к населению не складывать мусор вне контейнера. Образуются свалочные очаги, которые по законодательству регоператор уже вывозить не должен, а должен собственник данного земельного участка. Это нарушение природоохранного закона. В кучах с крупногабариткой есть ТКО, то есть население просто выбрасывает мусор рядом. Очень большая просьба более бережно относиться к своей территории, городу, в котором они живут», - сказал Андрей Вышкворкин.

По его словам, техника регоператором уже закуплена почти в достаточном количестве, но пока еще есть проблемы с транспортом.

ООО «Экогрупп» в непростой сложившейся ситуации оказывает помощь администрация города и юридические лица. В скором времени будет осуществлена поставка, в том числе, техники для крупногабаритных отходов. Как заверяет новый руководитель, вопрос будет решен в ближайшее время.

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Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее экс-руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.