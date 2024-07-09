ЖКХ

Скачок цен на вывоз мусора в Псковской области не предвидится — регоператор

Скачок цен на вывоз мусора в Псковской области не предвидится. Об этом сообщила экс-генеральный директор временного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» Анна Краснова на брифинге в правительстве Псковской области 16 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Тариф останется прежним, он утвержден комитетом по тарифам и энергетике. Но с 1 июля у нас тариф повысился на ЖКХ. Он по двум зонам - северная и южная. Северная зона Пскова - 93 рубля, норматив на одного человека. Южная - 75,92 рубля», - сообщила Анна Краснова.

ООО «Экогрупп» начислять плату за услугу будет с 9 июля этого года. Жителям многоквартирных домов не нужно переоформлять договоры, квитанции будут приходить так же, в почтовый ящик, только с пометкой «Экогрупп».

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Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.