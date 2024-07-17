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«Думала, управлюсь за пару часов»: псковичка поделилась опытом перезаключения договора на вывоз ТКО

Псковичка рассказала о своем опыте переключения договора на вывоз твердых коммунальных отходов с новым региональным оператором ООО «Экогрупп». Публикацию она разместила в сообществе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Решила я заключить договор на вывоз индивидуального контейнера с новым регоператором, счета от прежней компании уже не пришли, соответственно, в последнее воскресенье месяца ничего не вывезут. Ох наивная, думала, управлюсь за пару часов. Но попросили у меня справку о всех прописанных в доме», - рассказывает псковичка.

Как отмечает женщина, эта справка делается в миграционной службе. «Кстати, работники миграционки сами не в восторге от того, что к ним повалил весь частный сектор Пскова», - дополняет она.

По словам псковички, справка делается 10 дней.

«То есть в этом месяце нам помойку никто не вывезет. Вот думаю, куда деть полный контейнер? Может, вывезут, в связи с переходным периодом?» - задается вопросом горожанка.

Ранее сообщалось, что перезаключить договоры на вывоз мусора в Псковской области можно удаленно.

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Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее экс-руководитель компании, генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.

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