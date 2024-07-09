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Перезаключить договоры на вывоз ТКО в Псковской области можно удаленно

Перезаключить договоры на вывоз мусора в Псковской области можно удаленно. Об этом сообщила экс-генеральный директор временного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» Анна Краснова на брифинге в правительстве Псковской области 16 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Договорной отдел расположен по адресу: город Псков, улица Металлистов, 18, третий этаж. Специалисты отдела помогут заключить договор юридическому лицу или физическому лицу на индивидуальные контейнеры.

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Также предусмотрена возможность заключить договор удаленно. На сайте «ТКО.Псков.ру» опубликован пошаговый механизм оформления документов для юридических и физических лиц. Процесс несложный, нужно лишь приложить нужный пакет документов.

Работает «горячая линия» по телефонам: +7(811)220-14-31, +7(811)220-14-32 или 122.

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Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой.

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Ранее Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период.