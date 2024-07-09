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Перезаключить договоры на вывоз ТКО в Псковской области можно удаленно 

16.07.2024 17:55|ПсковКомментариев: 0

Перезаключить договоры на вывоз мусора в Псковской области можно удаленно. Об этом сообщила экс-генеральный директор временного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» Анна Краснова на брифинге в правительстве Псковской области 16 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Договорной отдел расположен по адресу: город Псков, улица Металлистов, 18, третий этаж. Специалисты отдела помогут заключить договор юридическому лицу или физическому лицу на индивидуальные контейнеры. 

Также предусмотрена возможность заключить договор удаленно. На сайте «ТКО.Псков.ру» опубликован пошаговый механизм оформления документов для юридических и физических лиц. Процесс несложный, нужно лишь приложить нужный пакет документов. 

Работает «горячая линия» по телефонам: +7(811)220-14-31, +7(811)220-14-32 или 122. 

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Напомним, филиал ООО «Экопром» пока продолжает работу в Псковской области как подрядная организация. Компанию лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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Областная компания «Экогрупп» стала временным оператором. В ближайшие два месяца «Экогрупп» будут насыщать кадрами и техникой. 

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Ранее Анна Краснова ответила на вопросы по организации вывоза мусора в переходный период. 

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Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Мусорный коллапс в Псковской области: причины и последствия Скачок цен на вывоз мусора в Псковской области не предвидится — регоператор Перезаключить договоры на вывоз ТКО в Псковской области можно удаленно  Скопившийся на площадках мусор в Псковской области обещают вывезти в ближайшее время Руководитель регоператора по ТКО призвал псковичей не складывать мусор вне контейнера У нового регоператора по обращению с ТКО в Псковской области сменился руководитель План по вывозу ТКО и КГО из Пскова и района перевыполнили за последние сутки Директор псковского «Экопрома» назвал главную причину «мусорных коллапсов»  «Особое мнение»: Директор псковского филиала «Экопрома» о смене регоператора по обращению с ТКО. 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