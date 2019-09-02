Политика

Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября

Псковская Лента Новостей представляет традиционный обзор политической активности. Как обычно, наш комментатор Господин Рейтингомер всю неделю внимательно наблюдал за развитием событий, отмечал тенденции, мониторил СМИ, политические телеграм-каналы и прочие социальные сети. И всё с единственной целью — не забыть никого из политиков, общественников, прочих публичных персон и воздать «всем сестрам по серьгам». Не устаем повторять, что наш обозреватель не претендует на объективность и истину в последней инстанции, он говорит не о реальном политическом действии, а о том, как поступки и заявления представителей политического класса выглядят со стороны, в том числе как они отражаются в масс-медиа.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

-5 «Юристы Партии Роста» и их работодатели

Технология по снятию с муниципальных выборов кандидатов от оппозиции дала сбой. Выбить из числа участников кампании представителей «Яблока» не удалось - и теперь день голосования 8 сентября, как минимум в двух районах, может обернуться для власти неприятными неожиданностями. Напомним, что ранее «Юристы Партии Роста», представляя интересы кандидатов от этой организации, добивались в судах отмены регистрации оппонентов. Основанием для этого стало якобы допущенное ими нарушение авторского права, а именно использование в агитационных материалах музыки итальянского композитора. Районные суды Псковской области при одинаковых обстоятельствах приняли прямо противоположные решения: в одном случае — снять кандидата с выборов, в другом — оставить.

В четверг областной суд вынес решения в пользу обоих кандидатов от «Яблока», что означает фиаско «Юристов Партии Роста». А вместе с ними - и тех, кто приглашал в Псков этих «специально обученных людей», призванных поставить шлагбаум на пути «нежелательных» кандидатов.

Снятие кандидатов от оппозиции через суд стало главной избирательной технологией на выборах-2019

Учитывая, что речь идет не о каких-то самостоятельных персонах, а о тех, кто работают в интересах партии власти, делаем вывод о том, что они подставили систему. Стоит ли объяснять, что в таких делах, при использовании подобных методов предвыборной борьбы не должно быть осечек, и в прошлом году таких «обломов» не было, что позволяло властям уверенно заявлять: мол, яблочники дошли до Верховного суда со своими жалобами — и что? А ничего — решение оставлено в силе. В этот раз вышло с точностью наоборот - и самый актуальный вопрос сейчас: кто ответит за провал этой предвыборной спецоперации?

-4 Игорь Иванов

Небезызвестный псковский казак, генерал-атаман, экс-член ЛДПР и бывший активист многих общественных объединений исключен из очередной организации. Сколько ж их было — от профсоюзных объединений до политических партий?! Деятелю, снискавшему репутацию политического фрика и провокатора, чем только не занимавшемуся (дошло до того, что Иванов заказывает лингвистические экспертизы), в этот раз указали на дверь в региональном отделении «Родины». Как формулируют в партии, недавнего соратника выгнали «за допущенные нарушения». Как это водится, не обошлось без скандала и перехода на личности. Вы удивлены? Я - нисколько! Подобный финал был легко прогнозируем - но ведь как красиво всё начиналось!

Еще совсем недавно, в 2017 году, та же «Родина» представляла Игоря Иванова «известным псковским оппозиционным политиком» и не скрывала неописуемой радости от его прихода. Мол, известный политик и общественный деятель официально заявил, что принимает предложение от лидера Псковского регионального отделения партии «Родина», Иванов возглавит местные отделения партии в Пскове и Псковском районе, представит партию на выборах и т. д., и т.п. И вот по прошествии двух с половиной лет звучат совсем другие речи — из серии: да чтоб мы с ним в одном поле...

-3 Анна Кузыченко

Начальник управления образования администрации города Пскова получает тройку со знаком минус из-за ситуации, сложившейся вокруг центра образования «Подросток». Как известно, работа этого учреждения в помещении на улице Гражданской, 9 была приостановлена в самый канун нового учебного года из-за того, что здание небезопасно для жизни и здоровья находящихся там людей. Проблему пришлось решать с участием первых лиц области и города. Оценивая ситуацию, губернатор раскритиковал управление образования города за то, что не была проведена необходимая разъяснительная и организационная работа с коллективом и семьями школьников. «Вместо того, чтобы организовать нормальную системную работу, преподавателей и родителей поставили перед фактом в самом начале учебного года! Странное поздравление с Днем знаний», — прокомментировал действия чиновников Михаил Ведерников. Он поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову проанализировать действия специалистов управления образования города, по итогам проверки применить дисциплинарные меры и в случае необходимости сделать оргвыводы.

Выход из ситуации был найден в размещении центра «Подросток» на площадях других учреждений, в том числе Дома детского творчества. Однако это решение вызвало решительный протест родителей детей, занимающихся в ДДТ. Они считают, что «исполнение функций педагогов центра "Подросток" в разрезе коррекции педагогической запущенности, социальной адаптации и профессиональной ориентации подростков 14-18 лет несовместимо с проведением занятий творческой направленности, которую осуществляют педагоги ДДТ». «Настоятельно просим принять меры и не допустить беды! Поставьте себя на наше место! Мы боимся за жизнь наших детей!» - пишут властям родители, выражая свое опасение «за здоровье и психологическое состояние детей».

Госпожа Кузыченко, может быть, и не виновата в сложившейся ситуации, но «прилетело» именно ей.

Причем, «прилетело» раз — не исключено, вскоре «прилетит» снова: теперь уже из-за ситуации в школе №16, где сорваны сроки окончания ремонта кровли и педагогам сейчас приходится выстраивать образовательный процесс с учетом работающих в здании строителей. В лучшем случае, ремонт будет завершен в середине месяца.

Смотрите также Подрядчик обещает завершить ремонт кровли в псковской школе №16 в течение 10 дней

-2 Владимир Никитин

Член ЦК КПРФ, экс-первый секретарь Псковского обкома компартии впервые за продолжительное время напомнил о себе: накануне выборов 8 сентября от имени возглавляемого им движения «Русский лад» товарищ Никитин обратился к соотечественникам. Воззвание размещено на официальных сайтах КПРФ и Псковского отделения партии. При этом призыв проголосовать за «светлое будущее России» и кандидатов от, сами понимаете какой, партии производит нелепое впечатление. Ибо текст как будто списан с обращений прошлых лет — в нем абсолютно не отражена актуальная повестка. Нет ни слова о снятии кандидатов от КПРФ в судах, ни о происках оппонентов, не упоминается и кинорежиссер Владимир Бортко, добровольно сошедший с выборов губернатора Петербурга под предлогом открытия в Псковской т. н. «дачных избирательных участков». Словом, в обращении Никитина нет ничего, что соответствовало бы духу времени.

Зато в трех предложениях кряду 14 раз к месту и не к месту употребляются слова «Россия», «русский» и производные от них.

Дескать, партия «защищает Россию - как триединство русской земли, русского языка и русского народа, сплачивающего русским духом все коренные народы России и всех русскомыслящих соотечественников в единый Русский Мир». Как следует из обращения члена ЦК, партия спасает русскую цивилизацию, развивает пионерское движение и «проводит патриотическое воспитание молодежи в спорте». Удивительно, что Владимир Степанович не написал на любимые им темы - вроде 200-летия Тургенева и происков «комитета трехсот». А вообще гуру псковских коммунистов надо бы определиться — либо, уйдя на покой, писать трактаты и вести заочную полемику с философами прошлого, либо - если если уж откликаешься на события текущей повестки - быть актуальным.

-1 Марина Гаращенко

Глава областного комитета по здравоохранению получает оценку со знаком минус за допущенную ситуацию с нехваткой средств на плановые операции в главной клинике региона — Псковской областной больнице. По информации ПЛН, в связи с этим руководство учреждения было вынуждено сократить объемы проведения плановых операций. В адрес госпожи Гаращенко написано письмо с просьбой выделить дополнительное финансирование на эти цели.

О проблеме нехватки средств на плановые операции осведомлена первый вице-губернатор Вера Емельянова. В подобной ситуации оказалась и Великолукская межрайонная больница. И всё это после того, как было произнесено много слов о том, что всё у нас в сфере здравоохранения ставится на надежные рельсы, не будет больше ни перекоса в зарплатах, ни палаток в ночных очередях в детскую стоматологию, ни дефицита лекарств льготникам и т. д. И вот после всего этого последовала новость, которая перечеркивает позитив. Конечно, не следует «вешать всех собак» на госпожу Гаращенко, возглавляющую комитет менее года, однако именно она отдувается за систему здравоохранения, в которой как не было, так и нет порядка.

Смотрите также В Псковской областной больнице не хватает средств на плановые операции

0 «Справедливая Россия» и ЛДПР

Оценку 0 в этот раз получают сразу две партийные организации — региональные отделения «Справедливой России» и ЛДПР. С одной стороны, отмечаем, что эсеры и жириновцы, хоть и участвуют в выборах, проводят кампанию незаметно, активности не проявляют, в одежды оппозиционеров не наряжаются и за победу не бьются. Более того, кандидат-справедливоросс Павел Николаев выступил в качестве «электорального киллера» — именно по его иску с довыборов депутата областного Собрания сняли коммуниста Александра Ножку. А фактически единственным публичным заявлением председателя областного отделения «Справедливой России» Олега Брячака на финише кампании стало заявление о снятии кандидата от партии на выборах главы Дновского района.

Смотрите также Псковские «эсеры» сняли с выборов своего кандидата на пост главы Дновского района

Всё это выглядит как подыгрыш кандидатам от партии власти. И такое поведение представителей т. н. системной оппозиции вроде бы им в минус. С другой стороны, такая линия поведения может свидетельствовать о достижении партийцами неких договоренностей с региональной властью. В нынешних условиях это скорее плюс: отсутствие активности на выборах может быть каким-то образом вознаграждено. Так что, с учетом неоднозначности ситуации, ставим пока 0 и тем и другим.

+1 Константин Вилков

Председатель Псковского регионального отделения партии «Родина», который в последнее время только терял очки, получил в сложный момент поддержку федерального партийного руководства. По крайней мере, как сообщают СМИ, председатель президиума политсовета «Родины» Марина Костычева заявила, что, де, вопрос о возможных переменах на посту руководителя псковского отделения партии не стоит и не обсуждался. «Никакой смены псковского руководства партии не планируется: главой отделения остается Константин Вилков. Более того, он находится в составе президиума политсовета партии и продолжит входить в его состав», - заявила госпожа Костычева. Оно, конечно, понятно, что «обещать — не значит жениться», «не планируется» и «не будет» - это две большие разницы, тем не менее на фоне событий последних недель заявление партийной функционерши из столицы идет в плюс псковскому родинцу.

+2 Александр Братчиков

Глава администрации города Пскова всю минувшую неделю проявлял повышенную активность как в своей плановой работе, так и при «разруливании» проблемных ситуаций, прежде всего в сфере образования муниципалитета. И это на старте нового учебного года выглядит вполне естественно. Прежде всего речь тут идет о решениях относительно образовательного центра «Подросток»

Решать вопрос в экстренном режиме пришлось сити-менеджеру, в связи с чем его поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В условиях существующей вертикали власти такая оценка региональным руководством действий главы администрации Пскова приносит ему дополнительные очки и «плюс два» в нашем рейтинге.

Смотрите также Кому нужен «Подросток»?

+3 Лев Шлосберг и «яблочные» кандидаты в районах

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» во главе с депутатом областного Собрания Львом Шлосбергом сумело отбить в судах своих кандидатов на муниципальных выборах. Это Софья Пугачева, претендующая на пост главы Новоржевского района, и Михаил Шауркин, участвующий в кампании в Дно. Обоих хотели снять с выборов представители «Партии роста» и те самые электоральные юристы, о которых мы говорили в начале обзора. Основанием для подачи иска послужило якобы нарушенное авторское право — в агитматериалах яблочников звучала мелодия итальянского композитора Даниэле Динаро. Поначалу в районных судах были приняты диаметрально противоположные решения по аналогичным делам: Пугачеву — снять, Шауркина — оставить. Естественно, неудовлетворенные такими решениями стороны подали апелляционные жалобы. В четверг, 5 сентября, Псковский областной суд принял решение в пользу яблочников. Все кандидаты от партии продолжают борьбу за кресла глав и мандаты депутатов. Ситуация принципиально отличается от прошлогодней, когда «Яблоко» оказалось вне предвыборного забега, потеряв и кандидатов в районах, и претендента на пост губернатора Виталия Аршинова.

+4 Наталья Ильина

Ректор Псковского государственного университета включается в наш рейтинг политической активности с пометкой «new», то есть впервые. И пусть вас это не удивляет: ни для кого не секрет, что должность руководителя ведущего образовательного учреждения, безусловно, политическая. Еще в советские времена ректор вуза входил в партийно-государственную номенклатуру, иначе говоря — в круг лиц, занимавших ключевые позиции в политической системе и являвшихся опорой существовавшего тогда общественного строя. Всё это верно и сейчас. На старте нового учебного года Наталья Ильина, возглавившая ПсковГУ лишь весной, представила план развития университета.

Вуз ждет изменение академической структуры - все будет переформатировано под новые программы, вследствие чего в университете появятся новые институты.

При этом ПсковГУ будет ориентироваться на местного работодателя. Изменения ждут и уже существующие факультеты. Другое важное направление — расширение международного сотрудничества и взаимодействия с другими вузами страны. Было бы странно, если бы при таком обновлении ПсковГУ отмечал 1 сентября в прежнем формате. Новшества коснулись и этого. Университет отметил День знаний вместе с горожанами в Финском парке. Все площадки были организованы выпускниками вуза и действующими коллективами университета, причем подготовлено всё было в крайне сжатые сроки. «Проблем с подготовкой такого массового мероприятия не возникло. Все привыкли к стилю моей работы: у нас нет суббот и воскресений. Главное - это выполнять все поставленные задачи, мы работаем 24/7», - заявила Наталья Ильина.

+5 Михаил Ведерников

Вторую неделю подряд рейтинг политической активности возглавляет губернатор Псковской области. Упражняться в жанре «Одна неделя из жизни...» и пересказывать рабочий график ВДЛ, в котором было место и поездке в выборные районы, и нагоняи нерадивым строителям, и закладка камня в основание новой молочной фермы, и много чего еще, не стану. Желающие без труда всё это могут найти в ленте новостей.

Отмечу лишь самое запоминающееся высказывание Михаила Ведерникова, благодаря которому он, образно говоря, сорвал аплодисменты. Ибо кто ж у нас не любит, когда начальство демонстрирует брутальность и говорит на понятном людям языке?! Как вы уже наверняка догадались, речь о нашумевшей и растиражированной СМИ записи в Инстаграме.

В социальных сетях губернатор подверг резкой критике работу подрядчиков, занимающихся благоустройством в регионе. «В одном из районов (добрый, жалею всех, район не называю) в рамках благоустройства делали пешеходную дорожку, а опору столба электропередач не вынесли, она осталась на тротуаре. Наказали мамочек с колясками, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью. Так и хочется спросить, Вы дебилы?! Как так можно?!! Пока я здесь, так не будет», - пообещал Михаил Ведерников, и признался: «Порой очень хочется открыть рубрику #РукоЖопые и #ТупоГоловые! Иногда поражаешься бездумному и формальному подходу подрядчиков. А иногда просто безрукости и нежеланию думать, прежде чем делать».

Хотим сказать Михаилу Юрьевичу, что на самом деле такая рубрика существует уже давно. Если внимательно посмотреть материалы Псковской Ленты Новостей, то у нас тут полно примеров бездумных подходов и формализма — причем, как нерадивых подрядчиков, так и чиновников.

Это был очередной рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю - «в пятницу, тринадцатого».

Господин Рейтингомер

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, социальные сети, официальный портал государственных органов Псковской области, сайт областного отделения КПРФ.