Лев Шлосберг не считает правильным делать из Артура Гайдука свою копию

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг не считает правильным делать свою копию из избранного депутата регионального парламента, в настоящее время депутата Псковской гордумы Артура Гайдука.
Как он отметил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, Артур Гайдук как врач скорой помощи «имеет право быть немногословным - профессия накладывает отпечаток». «Не думаю, что нам надо делать копию депутата Шлосберга из депутата Гайдука, - добавил гость студии. - Я учился на учителя истории, и меня в том числе учили говорить. А Артур Маркович как врач работает в основном руками. Безусловно, работа в Псковском областном Собрании создаст для него новые обязательства, завтра первая для него сессия, и он будет осваивать работу в публичном пространстве».
Наряду с этим Лев Шлосберг сообщил, что, вероятно, Артур Гайдук сосредоточится в региональном парламенте на вопросах градостроительной политики. «Думаю, в течение недолгого времени мы выстроим структуру работы, и он будет "демонстративно городским" депутатом областного Собрания. Хотим подготовить его к такой работе, которая показывала бы его как "городского" депутата областного Собрания», - пояснил лидер псковских «яблочников».
«Нам удалось реализовать свой план. Кроме того, избиратели откликнулись на предвыборные программы наших кандидатов», - отметил лидер регионального отделения партии, подчеркнув, что на самом деле выборы выиграли именно избиратели.
Он также выразил уверенность в том, что кандидаты от «Яблока», выигравшие выборы глав районов, смогут найти общий язык с районными Собраниями, большинство которых составляют «единороссы».
В то же время Лев Шлосберг высказал резкую критику по поводу «высокомерного» характера избирательной кампании, которую вела партия власти и ее политтехнологи. «Это была избирательная кампания неуважения к людям. Они сделали ставку на полную зачистку политического поля. Как только появляется кандидат с шансами победить, они на него выходят. Сначала предлагают отказаться от участия в выборах, потом пытаются купить, предлагая должности, а потом начинаются судебные процессы и странные снятия кандидатов от других партий, - перечислил Лев Шлосберг. - Идеальной для "Единой России" избирательной кампанией были выборы в Усвятском районе: есть кандидат от "Единой России", а то, что рядом, статистически не значимо».
Кроме того, руководитель псковских «яблочников» высказал возмущение по поводу, по его мнению, нечестной победы кандидата-единоросса Галины Неваленной на довыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу. Это, по его убеждению, стало возможным исключительно благодаря «криминальному» досрочному голосованию. Так, 8 сентября Николай Кузьмин выиграл выборы у Галины Неваленной: 411 голосов против 406, но на досрочном голосовании с «позорными очередями» на избирательных участках она набрала 207 голосов и выиграла выборы.
Лев Шлосберг также отметил невысокую явку на довыборы в гордуму - около 18% - и призвал избирателей участвовать в голосовании, тем самым меняя политику и жизнь.