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Политика

Рейтинг политической активности. Псков и Песков

26.07.2020 23:42|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни.

На минувшей неделе в регионе продолжился процесс выдвижения кандидатов на сентябрьские выборы в муниципалитетах – вслед за другими партиями свои списки представили КПРФ и «Яблоко». Интересно, что и те, и другие проигнорировали кампанию по выборам главы Себежского района. И если о неучастии в ней коммунистов было известно заранее, то отказ от выдвижения кандидата-яблочника стал неожиданностью. 

Между тем в администрации области на неделе прошли заседания по многим актуальным проблемам – от борьбы с борщевиком до «мусорной реформы», а губернатор Михаил Ведерников продлил до 10 августа ограничительные меры по коронавирусу.

Это что касается наших местных участников процесса, а были и визиты столичных политиков. Самый статусный гость этой недели – пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, побывавший в Псково-Печерском монастыре. Визит носил частный, непубличный характер.

Дмитрий Песков в Печорах. Фото из социальных сетей

За этими и другими событиями внимательно наблюдал наш штатный комментатор – Господин Рейтингомер. Как и прежде, свои субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале.

5 баллов — максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект. Минус — это негатив, потери позиций и поражения.

- 5 Максимально низкую оценку сегодня не получает никто.

- 4 Псковские чиновники

На этой неделе произошло событие, которое дает новый импульс обсуждению истории со строительством завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Притом, что «накосячили» чиновники областного и районного уровней, отдуваться приходится представителям кампании, реализующей под Псковом этот проект.

Короче, Псковский областной суд удовлетворил коллективный иск группы общественников к администрации региона. Суть требований «антитановцев» - признать недействительным постановления о внесении изменений в генеральный план Тямшанской волости Псковского района в части строительства завода.

В ходе рассмотрения этого дела было установлено, что публичные слушания о строительстве завода «Титан Полимер» не проводились, а проведенные в 2017-2018 годах слушания не могут быть признаны законными, так как граждане, указанные в качестве участников, на слушаниях не присутствовали, то есть речь идет о фальсификации. По данному факту Следственным комитетом в настоящее время проводится проверка. 

- 3 Лев Шлосберг 

Как уже было сказано, председатель Псковского регионального отделения «Яблока» и его однопартийцы не выдвинули кандидата на выборы главы Себежского района. И это выглядит очень странно. Во-первых, в партии много говорили о важности участия в выборах такого уровня – а тут уже второй за последние месяцы «пропуск хода».

Чуть ранее яблочники проигнорировали выборы в Печорском районе, где уверенно победил кандидат от «Единой России» Сергей Тарасик.

А, во-вторых, Себежский район для Льва Шлосберга во многих отношениях особенный. Начиная с того, что в 1980-е будущий политик начинал свою трудовую биографию (работал воспитателем и учителем в Себежском специальном профессионально-техническом училище № 1 для старших юношей-правонарушителей), и заканчивая тем, что в прошлые годы Шлосберг и его соратники не на шутку зарубались с местной властью (вспомним лишь страсти по Замковой горе, которые сами яблочники называли «сводками с фронта»).   

- 2 Олег Лебедев

В последнее время я регулярно пишу о неприятностях, случающихся у районных глав. Там то отставки, то уголовные дела и суды, то громкие скандалы и нагоняи от областного начальства. Причем, список муниципальных руководителей, в жизни которых наступают такие черные полосы, растет не по дням, а по часам. Вот и у еще одного менеджера, ранее не попадавшего в поле моего зрения, приключились неприятности.

Речь о главе Куньинского района Олеге Лебедеве.  По сообщениям СМИ, его подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств.

Рассмотрение административного дела в Великолукском районном суде было назначено на 21 июля, однако перенесено на более поздний срок. В результате глава может быть оштрафован или даже отстранен от должности.

- 1 Денис Иванов

Руководитель фракции единороссов в Псковской городской думе из-за своих, мягко говоря, неоднозначных публичных высказываний был обвинен – ни много ни мало - в сексизме.

История вышла резонансная – даже главе города Елене Полонской пришлось вступаться за однопартийца и объяснять, как следует воспринимать его неоднозначные рассуждения на гендерные темы: мол, ничего такого в виду он не имел, просто отвечал оппонентам – а вообще депутат он неплохой и хорошо находит общий язык с коллегами. 

0 Игорь Романов

Руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» выдвинулся на выборы в Себежском районе. Таким образом, господин Романов продолжает участвовать едва ли не во всех избирательных кампаниях на территории области. Напомню, что недавно он баллотировался на пост главы Печорского района – получил всего пару процентов. До этого выдвигался на многие другие выборы разного уровня, в том числе на губернаторские.

Вопрос, зачем он это делает и участвует в выборах везде, где только возможно, - остается открытым.   

+ 1 Михаил Шауркин

Глава Дновского района, год назад выдвинутый на выборы партией «Яблоко», вступил в «Единую Россию». Решением президиума регионального совета Михаил Шауркин назначен и. п. секретаря местного отделения партии.

Свое вступление в ЕР районный руководитель назвал логичным и понятным решением.

Он уточнил, что этот шаг лишь продолжает ранее выбранное им направление. Положительную оценку господину Шауркину я ставлю не за само решение (то есть оцениваю не сам шаг, к которому можно относиться по-разному), а то, как он повел себя – открыто и гласно, что принципиально отличает дновского главу от его гдовского коллеги Юрия Павлова. Тот, став сторонником ЕР, отчего-то стал юлить и наводить тень на плетень в комментариях журналистам. В ситуации с Шауркиным – всё иначе.

+ 2 Петр Алексеенко

Коммунисты Псковской области во главе с первым секретарем обкома, депутатом регионального парламента Петром Алексеенко выиграли в суде у свиноводческого комплекса. Поводом для разбирательства послужила статья автора партийной газеты Олега Дементьева.

Вдаваться в детали публикации и самого судебного процесса не стану, отмечу главное: это нечастая ситуация, когда юристы псковского отделения КПРФ сработали профессионально.

Посмотрим, как они проявят себя на сентябрьских выборах, и вообще будут ли в этот раз оппоненты КПРФ предпринимать попытки снять «красных» кандидатов. Напомню, что в прошлые годы ошибки, допущенные при выдвижении, приводили к тому, что зюгановцы выбывали из числа участников избирательных кампаний.  

+ 3 Наталья Юшко

Новый руководитель особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» приняла участие в пресс-конференции и ответила на все вопросы, касающиеся работы предприятия, которое должно было стать эдакой привлекательной витриной и свидетельствовать о прорывном развитии Псковской области, однако до недавних пор вызывало в лучшем случае скепсис и недоуменное пожимание плечами. Это уж не говоря о жесткой риторике критиков подобных проектов. В ходе общения с псковскими журналистами госпожа Юшко рассказала, что на базе великолукского техникума будут готовить операторов ЧПУ для ОЭЗ «Моглино», к ОЭЗ будет проложена железнодорожная ветка, на территории зоны планируют построить еще один корпус типового завода, также в «Моглино» планируют ввести международную сертификацию продуктов и т.д.  То есть планы вполне реальные и понятные. Осторожно выражу надежду на то, что при новом руководителе, давно и профессионально занимающемся особыми экономическими зонами и продемонстрировавшему курс на диалог со СМИ, положение дел в «Моглино» начнет меняться к лучшему. По крайней мере, останутся в прошлом чехарда управленческих кадров и оторванное от реальной жизни прожектерство. 

+ 4 Митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский выступил с весьма интересной инициативой готовить школьников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) на базе исторического парка «Россия - моя история». Такой проект в случае его успешной реализации станет первым в стране. Инициативу уже поддержали региональные власти. Планируется, что в экспозициях интерактивного парка будет отражен период с момента становления русской государственности до настоящего времени. В экспозицию, которая займет в общей сложности более 40 залов, будут включены знаменательные для региона личности и малоизвестные исторические факты, которые надолго запомнятся посетителям.

Кроме того, отмечу, что Псково-Печерский монастырь при нынешнем митрополите продолжает оставаться местом паломничества известных россиян, в том числе первых лиц государства. Как уже было сказано в начале материала, намедни в обители встречали пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его супругу – олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Татьяну Навку.

+ 5 Александр Котов


Спикер Псковского регионального парламента награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. 

Как говорится в тексте документа, Александр Котов награждается за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Напомню, что Александр Алексеевич родом из Струг Красных. В 1990-е и в начале 2000-х возглавлял это муниципальное образование. С 2003 года работает в Пскове. Был заместителем губернатора, а с 2011-го – депутат и председатель Псковского областного Собрания.   

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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