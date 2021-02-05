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Кина не будет

08.02.2021 19:28|ПсковКомментариев: 1

Как всегда по понедельникам, Псковская Лента Новостей представляет обзор политической жизни за минувшую неделю.

В полном соответствии с прогнозами нашего штатного комментатора Господина Рейтингомера, протестная активность в России схлопнулась. Причем, произошло это даже стремительнее, чем можно было ожидать. Еще несколько дней назад несистемные оппозиционеры видели что-то такое оптимистичное в общественных настроениях, а потом — р-р-раз — и все закончилось.

Образно говоря, ожидавшийся сериал с непредсказуемым развитием сюжета оказался короткометражкой — эдаким ремейком уже виденных когда-то фильмов. Как это часто бывает, продолжение оказалось слабее оригинала. После двух проведенных несанкционированных акций и решения суда, изменившего Алексею Навальному условный срок на реальный, руководитель его штабов объявил о прекращении протестных акций, как минимум, до весны.

Пар вышел в гудок, цели не достигнуты, несистемная оппозиция потерпела поражение. Это главный итог семи дней - а теперь к персональным оценкам.

Их Господин Рейтингомер выставляет псковским политикам, чиновникам, общественникам и прочим деятелям по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия.

- 5 Лев Шлосберг

Акела промахнулся - на неделе, когда всякий уважающий себя автор начинает с эпиграфа (кто с Мераба Мамардашвили, кто с Анны Ахматовой), надо быть в тренде. Если серьезно, то господин Шлосберг, четверть века бессменно возглавляющий псковское отделение партии «Яблоко», не просчитал развития событий и попал в очень сложную и неприятную ситуацию.

Из-за своих необдуманных действий он оказался между молотом и наковальней — между своим партийным руководителем Григорием Явлинским и навальнистами, с которыми солидаризировался в январе.

Позиция псковского «Яблока» по недавним протестам кардинально разошлась с курсом федерального руководства партии. Неудивительно, что в недавнем эфире «Эха Москвы» в Пскове яблочник неадекватно реагировал на вопросы журналиста, рефлексировал, пытался оправдаться. А сегодня Шлосберг опубликовал открытое письмо Явлинскому, ранее жестко раскритиковавшему Навального. Как шутят наблюдатели, на нескольких страницах текста псковский депутат попытался и на елочку влезть, и при этом ничего не поцарапать.

- 4 Владимир Кротов и Виктор Тамгин

Руководители территориальных избирательных комиссий крупнейших городов области - Владимир Кротов (ТИК Пскова, на фото) и Виктор Тамгин (ТИК Великих Лук) — синхронно потеряли свои должности.

Уходят они под благовидным предлогом — «по собственному желанию», однако у наблюдателей возникает ощущение, что перед переправой решили поменять коней. То есть: перед началом активной фазы подготовки к выборам в Госдуму и Псковский региональный парламент решили сменить председателей избиркомов в городах, где позиции партии власти традиционно менее крепки, чем в районах.

- 3 Ольга Торбич

Псковский городской суд оштрафовал экс-гендиректора особой экономической зоны «Моглино» на 60 тысяч рублей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Напомню, Ольгу Торбич обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1.ст. 285 УК РФ) в связи с закупкой мебели для ОЭЗ «Моглино» по завышенной стоимости с лоббированием интересов аффилированных с ней коммерческих структур. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области, ведомство возбудило в ее отношении уголовное дело. В начале 2019-го решением совета директоров ОЭЗ «Моглино» госпожа Торбич была освобождена от занимаемой должности, которую занимала с 2012 года.

И вот теперь — решение суда. С одной стороны, кто-то скажет, что легко отделалась, с другой — такая кляска в резюме.

- 2 Марина Карпова

Заместитель главы Дновского района получает оценку со знаком минус из-за реакции на ставший достоянием общественности факт жестокого избиения дновскими подростками своего сверстника.

По моему мнению, чиновница попыталась переложить ответственность с больной головы на здоровую — а именно на... СМИ, которые опубликовали видео.

Надо ли говорить, что, благодаря масс-медиа, эта ситуация вообще попала в поле зрения общества и сейчас расследуется, а то замалчивалась чиновниками, которые всегда хотят спустить такие ЧП на тормозах.

- 1 Областное отделение ЛДПР

Псковские «соколы Жириновского» решили устроить конкурс детских рисунков к 75-летию лидера партии Владимира Жириновского. Так подумать: в каждой избушке свои погремушки — любой волен поздравлять кого угодно и как угодно. И либерал-демократы тут не исключение. Но, как на мой вкус, так затея с конкурсом — весьма сомнительная, уж не знаю, откуда тут ветер дул.

Некоторые вообще поначалу подумали, что это какой-то преждевременный первоапрельский розыгрыш — даром, что день рождения Жириновского отмечается именно в апреле.

Так или иначе, вопросы возникают. Тем более в период, когда на фоне протестных акций с участием юных у нас так много стали рассуждать, допустимо ли в принципе вовлекать детей в политическую жизнь.

0 Максим Адамчук

Помощник депутата Госдумы Александра Козловского займет пост руководителя регионального исполкома «Единой России». Как у Максима Адамчука пойдет работа на новом месте, загадывать не берусь - плюсов или минусов пока не ставлю. Отмечу лишь, что в настоящее время он занимает должность исполнительного директора Союза работодателей Псковской области при региональном союзе промышленников и предпринимателей.

+ 1 Антон Морозов

Депутат Государственной Думы от ЛДПР, партийный куратор Псковской области вновь побывал в регионе. Отмечаем открытость парламентария для представителей региональных СМИ и его готовность отвечать на любые вопросы. Постепенно Антон Морозов становится все более узнаваемым в Псковской области.

+2 Андрей Карпов

Теперь уже экс-руководитель Псковского регионального исполкома «Единой России» уехал в Москву.

Там Андрей Карпов будет работать в Центральном исполнительном комитете партии — вместе со своим бывшим руководителем, экс-заместителем губернатора Псковской области Максимом Жаворонковым (ныне он — замруководителя ЦИК «Единой России»).

+ 3 Вадим Нэдик

Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия избавился от приставки и.о. Распоряжение о назначении руководителя подписал губернатор Михаил Ведерников. Таким образом он дал оценку работе управленца, который приступил к исполнению обязанностей главы комитета весной прошлого года.

+ 4 Дмитрий Михайлов

По информации из районов, второй секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов побеждает в соревновании потенциальных претендентов на то, чтобы представить коммунистов на выборах в Госдуму по одномандатному округу.

Кандидатов тут двое — помимо Михайлова, это региональный бизнес-омбудсмен, секретарь обкома КПРФ Аркадий Мурылев.

Выбирая из них, секретари райкомов и горкомов высказываются в пользу первого. Впрочем, эту поддержку может перевесить позиция члена ЦК КПРФ Владимира Никитина. Решение будет принимать Москва, а Никитин традиционно поддерживает Мурылева, который, напомню, представлял зюгановцев на губернаторских выборах-2018. Тогда коммунисты тоже выбирали между «более боевитым» Михайловым и «более системным» Мурылевым.

+ 5 Александр Братчиков

Сити-менеджер Пскова, как и прежде, демонстрирует хозяйский подход в решении муниципальных проблем и старается сделать работу управления городского хозяйства более эффективной. Вот и на минувшей неделе во время объезда улиц Александр Братчиков поручил руководству УГХ пересмотреть в следующем году подходы к составлению муниципальных контрактов на содержание улично-дорожной сети. В частности, глава администрации города предлагает предусмотреть уборку узких тротуаров спецтехникой.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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