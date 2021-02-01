Политика

Антон Морозов: Наша общая задача – избежать порабощения России

У России есть реальная угроза оказания определенного политического давления из внешнеполитической плоскости. Таким мнением в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) поделился депутат Госдумы от ЛДПР, эксперт в области международных отношений и внешней политики Антон Морозов.

«Западные страны хотят вынудить нас, как минимум, сменить подходы, а программа-максимум – добиться смены политического руководства РФ и вернуться к марионеточному варианту управления Россией, как это было в 90-х годах. Мы должны противостоять этому по максимуму, то есть не допустить вмешательства внешних сил в наш политический процесс. Мы должны отстоять право наших граждан на самостоятельный суверенный выбор в определении того, кто будет управлять государством», - высказался гость студии.

Он отметил, что у уличных протестов есть риски радикальной дестабилизации политического процесса, когда люди могут пойти не по пути выборов и легитимного формирования органов власти, а по пути свержения действующего строя. При этом эксперт не исключает, что бенефициаром такой «очередной революции» будет Запад.

«Основной риск – это потерять свой суверенитет, возможность самостоятельно управлять государством, стать заложником политики Запада на постсоветском пространстве. Это действительно большой риск, потому что мы уже видели, к чему это приводит. Ведь западные страны, как правило, используют свое политическое влияние для обогащения. В тех странах, в которых они устанавливают свою власть через марионеточные режимы, там, как правило, народ нищает, а обогащается только верхушка, средства выкачиваются в страны-метрополии и, соответственно, обеспечивается благополучие правящего класса в этих странах. Наша общая задача – избежать порабощения нашей страны в современных финансово-экономических формах. Для нас это действительно очень опасно», - подчеркнул Антон Морозов.