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Скандал в благородном семействе

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Всем привет! Представляем обзор политических событий за неделю. Вначале коротко о главном, а именно о падении — фактически до нуля — уличной протестной активности, о чем в последние дни сказано немало. В нескольких словах: Алексей Навальный за решеткой, несанкционированные протестные акции не то вовсе прекращены, не то навальнисты опробуют в ближайшем будущем какой-то иной формат — вроде бы во дворах будут зажигать фонарики на телефонах, поднимать их вверх и так стоять какое-то время. Я не шучу — это реально звучит такой призыв, обращенный к сторонникам оппозиционера.

Так или иначе, всё на данный момент ясно: несистемная оппозиция встретила жесткую реакцию, многие активисты были задержаны, возбуждены дела, система не поддалась, а массы на улицы не вышли.

Напомню, что в Пскове уже на вторую акцию оппозиции 31 января — всего через неделю после первой — пришло в несколько раз меньше людей. Точки зрения тут высказываются разные — от привычных слов сторонников режима до вывода оппозиционеров о каких-то коренных изменениях в общественных настроениях. Но я бы привел мнение не кого-то из явно ангажированных персон — будь то политики или пропагандисты с любой стороны. А вот - Алексей Венедиктов, журналист, главный редактор «Эхо Москвы», он говорит о несистемной оппозиции следующее: «Это проигрыш. Выявлена сетка активистов. Во всех городах. Они все попали в реестр. У них у всех образовывается судимость. Первое. Потом будет если что-то — вторая и недопуск на выборы... Надо возвращаться к нулю. Навальный сидит. Цели не достигли». Это, что называется, в сухом остатке - вывод относительно произошедшего и главный итог для несистемной оппозиции, которая, по мнению Венедиктова, изначально сделала неверный расчет.

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Так или иначе, протестная активность схлопнулась. Борьба в этом направлении перешла в позиционную фазу, хотя организаторы из-за границы и пытаются раздувать угли, поддерживать жар. Но делать это сложно. После реакции на несанкционированные мероприятия оппозиции всем стало понятно, что власти шутить не намерены. Будут применять меры — и возможности есть. В СМИ уже появляются публикации, подводящие под всё это дело определенную экспертную основу: мол, а чего вы хотели? На Западе и того круче. «Не имеет смысла даже сравнивать последствия, которые возможны для участников протестных акций в России по делу блогера Алексея Навального и участников протестных акций по итогам выборов президента США», - так считает директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Если в России даже в самом жестком виде эти последствия для простых участников, не совершивших уголовных преступлений, не превысят максимум тридцати суток ареста, то в США людям грозят реальные сроки тюремного заключения до 10-20 лет. В этом смысле это очень избирательная история, и те, кто говорит, чтобы сейчас отпустили Алексея Навального, например, Джо Байден, пусть прежде разберутся со своими политическими заключенными, а потом уже будут давать советы, как быть другим», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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В целом, всё с протестами произошло в соответствии с прогнозами обозревателей ПЛН и радио «Эхо Москвы» в Пскове. Причин тут несколько: во-первых, как и прежде, в товарищах согласья нет, во-вторых, система сработала четко, в-третьих, у протестов нет идеологии и для их разрастания в настоящее время отсутствует социально-экономическая база - это главное. Как говаривал марксист Георгий Плеханов, «русская история еще не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма». Так и тут: история не смолола той муки, из которой будет выпечено... А вот что именно могло бы быть выпечено, непонятно, это большой вопрос на самом деле. Что выпекать надо — каждый видит по-своему. Спектр «измов» широк — вплоть до ...популизма, о чем намедни написал Григорий Явлинский. И это я так перехожу уже к другой актуальной теме минувшей недели, буквально взорвавшей круг сторонников демократов и либералов.

На фото: лидер «Яблока» Григорий Явлинский и председатель регионального отделения партии Лев Шлосберг. Псков, 2018 год.

Лидер партии Григорий Явлинский опубликовал большую статью под названием «Без путинизма и популизма». С первой частью и так понятно, а что касается второй — то это как раз про Навального. Его Явлинский жестко раскритиковал, привел слова покойной Валерии Новодворской, и ожидаемо нарвался на гневную отповедь от сторонников оппозиционера, отправленного за решетку.

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Нам, в Пскове, особенно интересно, что представители местного отделения «Яблока» (Николай Кузьмин, Дмитрий Пермяков и др.) выступили не на стороне лидера партии, а топили как раз за Навального. Что до лидера псковского «Яблока», депутата областного Собрания Льва Шлосберга, то он после субботней статьи Явлинского взял продолжительную паузу. При том, что за два дня кто только не прокомментировал слова Григория Алексеевича, Лев Маркович до второй половины понедельника никак не обозначал свою позицию. Ситуация, в которую он угодил, действительно, очень сложная — оказался между партийным лидером Явлинским и Навальным, образно говоря, между молотом и наковальней. Причем сложность ситуации была очевидна еще до статьи Явлинского — и на минувшей неделе я спрашивал Льва Шлосберга об этом в интервью в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Александр Савенко: Вас не беспокоит, что ваша позиция в плане поддержки протестных акций сильно отличается от позиции федерального «Яблока»? По крайней мере, мы не видим, что...

Лев Шлосберг: Не отличается ничем!

Александр Савенко: - ...Ни Явлинский, ни Рыбаков не участвовали в этих протестах.

Лев Шлосберг: Никому не запрещено в партии принимать участие в публичных акциях, в том числе несанкционированных...

Так или иначе, оказавшемуся в ловушке Льву Шлосбергу надо было что-то отвечать. И в понедельник он опубликовал открытое письмо Григорию Явлинскому.

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Прочитав этот шедевр эпистолярного жанра, обозреватели вспомнили известное: как влезть на елку и при этом ничего не поцарапать. Необходимо понимать, что Лев Шлосберг, с одной стороны, яблочник с момента создания партии и вот уже четверть века бессменный руководитель псковского регионального отделения «Яблока», а с другой — он участвовал в недавних протестных действиях и, по сути, солидаризировался с навальнистами. То есть задача, действительно, была нетривиальная и крайне непростая: с одной стороны, отмежеваться от Явлинского, с другой - не уйти дальше в несистемную оппозицию.

- Есть хочется, худеть хочется, все хочется («Раба любви»).

Открытое письмо Льва Шлосберга не осталось незамеченным многими федеральными СМИ. Приведу несколько заголовков. «Коммерсант»: Шлосберг подверг критике заявление Явлинского о Навальном. Телеканал «Дождь»: Шлосберг раскритиковал Явлинского из-за статьи о Навальном. А вот - «Интерфакс»: В «Яблоке» не подтверждают раскол из-за статьи Явлинского (это материал о реакции на статью лидера «Яблока», в том числе о письме Шлосберга и заявлениях партийных руководителей). Самые горячие партийные головы, кстати, заговорили о том, что члены «Яблока» могли бы инициировать процесс исключения из нее «отца-основателя». Но это, конечно, какой-то невероятный сценарий.

Скорее, поисключают их самих. И тут интересны три вопроса, которые вчера обозначила в своем телеграм-канале Псковская Лента Новостей. Для тех, кто пропустил, расскажу, о чем там речь.

Первый вопрос: какой будет теперь реакция федерального «Яблока» после обстоятельного прочтения открытого письма Шлосберга? Как оно будет воспринято: как завуалированное проявление лояльности и готовности подчинению партийной вертикали или все же как демарш и претензия на самостийность? Не следует забывать, что в «Яблоке» накоплен богатейший опыт искоренения самостоятельности, инакомыслия и изгнания нелояльных (Алексей Навальный, Максим Резник и многие другие в разные годы вынуждены были покинуть партию из-за идейных расхождений с Григорием Явлинским). Не исключено, что подобная участь вполне может ожидать и Льва Шлосберга, и федеральные СМИ об этом уже пишут.

Второй вопрос: каковы теперь шансы Льва Шлосберга оказаться в топе федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму? Или хотя бы возглавить объединенный псковско-новгородский список? Ведь во власти Григория Алексеевича просто задвинуть Льва Марковича на заведомо непроходные номера и, тем самым, лишить даже теоретических шансов на успешную избирательную кампанию 2021 года.

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И третье. Какова будет теперь позиция молодой и активной «яблочной» поросли? По факту все они идейные навальнисты и совершенно равнодушны (а, скорее, нетерпимы) к Явлинскому и «старому "Яблоку"». Но одновременно они — его верные ученики, адепты «секты свидетелей Шлосберга», как определяет этот круг телеграм-канал ПЛН. Будут ли они требовать от него размежеваться с партийной верхушкой и выбрать самостоятельный «путь свободы»? Вот такие вопросы.

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Как бы то ни было, мяч в этом своеобразном междусобойчике на стороне федерального «Яблока». Какой будет следующий ход Григория Явлинского, узнаем совсем скоро. Уже в этот четверг, 11 февраля, в 9 часов вечера лидер «Яблока» даст интервью в прямом эфире радио «Эхо Москвы». Послушаем — и будем внимательно наблюдать за развитием событий.

Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.