Политика

Льва Шлосберга могут снять с выборов в Госдуму в Москве

В понедельник в Москве будет рассматриваться дело о снятии с выборов депутатов Госдумы кандидата от «Яблока», руководителя Псковского регионального отделения партии Льва Шлосберга. Об этом в эфире «Эхо Москвы» сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, в суд обратился один из участников избирательной кампании.

«Один из его конкурентов от партии «Зеленая альтернатива», несмотря на то, что Шлосберга зарегистрировали трижды — в Пскове, в Москве и в ЦИКе — подал в суд, московский суд, с требованием установить причастность Шлосберга к экстремистским организациям и поддержке Навального, и снять его с прогона».

Как предположил Венедиктов, если Шлосберга снимут с «одного прогона», то снимут и с других.

По сообщениям СМИ, «Зеленую альтернативу» в 207-м одномандатном избирательном округе представляет заместитель председателя партии Степан Соловьев.

Напомним, на этой неделе Лев Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по округу №207 в Москве. В Пскове областная избирательная комиссия вначале отказала ему и яблочнику Николаю Кузьмину в регистрации на выборах депутатов областного Собрания, однако затем зарегистрировала в качестве кандидатов.