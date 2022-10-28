Кандидат от ЕР подала документы в ТИК для выдвижения на должность главы Пушкиногорского района

Кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова подала документы в территориальную избирательную комиссию для выдвижения на должность главы Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК Пушкиногорского района.
Фото: ТИК Пушкиногорского района
Депутат районного Собрания, директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова предоставила необходимые документы для выдвижения на должность главы Пушкиногорского района 28 октября.
Также в ТИК документы предоставил Дмитрий Волконский, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
Кандидата на досрочные выборы главы муниципалитета «Единая Россия» выбирала в ходе предварительного голосования. На праймериз были представлены три кандидата.
Оксана Филиппова набрала 27 голосов избирателей, Дмитрий Волконский - два голоса, ещё один кандидат Михаил Занин получил поддержку одного избирателя.
Этап выдвижения на досрочных выборах главы Пушкиногорского района завершится 3 ноября в 18:00.
Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.
До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.