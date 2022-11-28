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Политика

Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе

28.11.2022 17:07|ПсковКомментариев: 3

Привет! С вами Господин Рейтингомер. Начинаем обозрение политической активности за неделю, на которой у нас все чего-то принимали: законодатели - бюджет, патриарх региональной политики - поздравления с юбилеем, а псковские коммунисты принимали партийных контролеров.

 

Последует ли какое-то продолжение за этим визитом и какие выводы будут сделаны относительно работы псковского обкома КПРФ, покажет ближайшее время - пока тут есть вопросы. А сейчас о событиях и персонах, с которыми всё куда более ясно.

Как всегда, мнение тут звучит субъективное, оценки ставятся по пятибалльной шкале - плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это ошибки и поражения. 

-5 Светлана Василькова

Что могут сделать одиннадцать человек? Если это арабские футболисты, то в их силах сотворить на мундиале сенсацию и обыграть ведомую Месси сборную Аргентины. А если это 11 пустошкинских депутатов, то они могут отправить в отставку главу своего района - яблочницу Светлану Василькову. Что, собственно, народные избранники и сделали на минувшей неделе - ранее депутаты неоднократно ставили ей за работу неудовлетворительную оценку. Теперь вот объявили оппозиционерке импичмент - и уже назначили исполняющей обязанности главы сотрудницу пустошкинской администрации Веру Шилову. В «Яблоке» собираются обжаловать в суде решение районного собрания депутатов, но шансы отыграть ситуацию невелики. 

-4 Елена Пилипенко

Программа по социальной догазификации в 2022 году в Псковской области провалена - так, называя вещи своими именами, высказались в руководстве областного Собрания депутатов. Региональный парламент третий раз за последние месяцы рассматривал ход реализации важного проекта и констатировал факт срыва ранее установленных сроков. За слабую координацию работ ответственных служб и чиновников ставлю минус четыре руководителю областного комитета по тарифам и энергетике Елене Пилипенко. 

-3 Андрей Беляев

Минус три получает глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Причина - в многочисленных жалобах горожан, во-первых - на некачественную уборку дорог и тротуаров от снега и наледи.

Местные жители недовольны, что от снега оперативно не убирались тротуары, дворы, остановки общественного транспорта, пешеходная зона на виадуке.

Во-вторых, великолучане массово жаловались на перебои с теплоснабжением в жилых домах. По словам замерзающих, в квартирах было невозможно находиться без использования обогревателей, вследствие чего потом придется оплачивать большие суммы за потребленную электроэнергию. 

-2 Тамара Новицкая

Двойку со знаком минус получает секретарь Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Тамара Новицкая. За что? Да за полную пассивность на круглом столе, организованном облизбиркомом. Туда позвали многих партийцев - всем предлагали высказаться, обозначить проблемы, рассказать о перспективах.

Впервые за последнее время госпожа Новицкая появилась-таки на публичном мероприятии, но почему-то отмолчалась и никак не воспользовалась возможностью озвучить планы «Новых людей», в том числе на выборы следующего года. 

-1 Андрей Ермаков

Работу руководителя областного комитета по образованию Андрея Ермакова жестко и публично раскритиковали на сессии регионального парламента. И кто?! Депутат-эсер Олег Брячак, который обычно в адрес членов правительства во главе с Михаилом Ведерниковым говорит только хорошее. Но тут случай особый - видимо, наболело. «Неудовлетворительная работа... Прошло время не только популизма, но и словоблудия...  Вызывают искреннее возмущение... » - это всё из выступления Брячака, ну а как вишенка на этом торте - вывод от эсера: «С данным гражданином у меня как у депутата общаться не получается, не говоря о простых гражданах». 

0 Татьяна Васильева

Очередные кадровые новости подоспели из администрации Псковского района. Заместителем главы по вопросам социальной сферы назначена Татьяна Васильева. До этого она руководила работой муниципального «Центра развития творчества и молодежи Псковского района». По традиции ставлю в такой ситуации нейтральную оценку и жду первых шагов управленца на новом поприще.

+1 Николай Андросович

Теперь к положительным оценкам. Плюс один уходит в Великие Луки. Заместитель главы города Николай Андросович выступил на международном муниципальном форуме стран БРИКС+ в Петербурге и представил доклад о практике общественного самоуправления в Великих Луках. Как отмечалось, главным плюсом работы института общественных советников является прямой и открытый диалог без каких-либо бюрократических барьеров между представителями власти всех уровней и жителями города.

+2 Антон Минаков

Плюс два получает региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Так высоко оцениваю укрепление его позиций в партии и сохранение поста регионального руководителя. Выборы прошли в ходе региональной конференции, на которую, кстати, приехал куратор Псковской области по партийной линии, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов. Он дал работе регионального отделения во главе с Антоном Минаковым положительную оценку. 

+3 Дмитрий Шахов

Строчкой выше расположился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он внес семь предложений в части совершенствования федерального законодательства по вопросам частичной мобилизации и социальной защиты в период проведения военной спецоперации. Произошло это на всероссийском совещании уполномоченных по правам человека под председательством федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Инициативы Дмитрия Шахова получили поддержку коллег.

+4 Игорь Сопов

Плюс четыре ставлю председателю Избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. «Главный по выборам» провел большой круглый стол с участием руководителей отделений партий и экспертов из других регионов России. Псковский облизбирком в очередной раз продемонстрировал, что серьезно готовится к избирательным кампаниям следующего года и открыт для всех участников политического процесса.

+5 Юрий Шматов

Самую высокую положительную оценку, плюс пять, в этот раз получает Юрий Анисимович Шматов, первый председатель областного Собрания депутатов и Почетный гражданин Псковской области. В связи со своим 85-летием патриарх региональной политики оказался в центре общественного внимания, получил высокие оценки работы и многочисленные поздравления, в том числе от губернатора Михаила Ведерникова и депутатов регионального парламента. 

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.  

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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