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Политика

Выдвижение кандидатов на выборы главы Пустошкинского района продлится до 2 марта

06.02.2023 09:55|ПсковКомментариев: 0

Выдвинуть своего кандидата на досрочные выборы главы Пустошкинского района и предоставить соответствующие документы в Территориальную избирательную комиссию можно до 2 марта (18:00). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК Пустошкинского района. 

Документы для регистрации кандидатов в ТИК можно будет предоставить с 26 февраля до 13 марта (18:00). 

С перечнем документов, представляемых кандидатами в ТИК при проведении досрочных выборов главы Пустошкинского района, можно ознакомиться:

  • на официальном сайте администрации муниципалитета в разделе «Власть» - «Иные органы власти» - Избирательная комиссия,
  • на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области на странице ТИК Пустошкинского района в разделе «Решения».

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Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 22-23 апреля.

Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова. 

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Теги: #пустошкинский район #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Досрочные выборы главы Пустошкинского района Выдвижение кандидатов на выборы главы Пустошкинского района продлится до 2 марта Голосование на выборах главы Пустошкинского района проведут в два дня Эсеры примут участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Партия «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района «Новые люди» не исключают своего участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района КПРФ примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Антон Минаков назвал претендента на участие в выборах главы Пустошкинского района от ЛДПР Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля
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