Выдвижение кандидатов на выборы главы Пустошкинского района продлится до 2 марта

Выдвинуть своего кандидата на досрочные выборы главы Пустошкинского района и предоставить соответствующие документы в Территориальную избирательную комиссию можно до 2 марта (18:00). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК Пустошкинского района.
Документы для регистрации кандидатов в ТИК можно будет предоставить с 26 февраля до 13 марта (18:00).
С перечнем документов, представляемых кандидатами в ТИК при проведении досрочных выборов главы Пустошкинского района, можно ознакомиться:
Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 22-23 апреля.
Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.
Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.
Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.
Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.