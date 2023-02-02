Политика

Выдвижение кандидатов на выборы главы Пустошкинского района продлится до 2 марта

Выдвинуть своего кандидата на досрочные выборы главы Пустошкинского района и предоставить соответствующие документы в Территориальную избирательную комиссию можно до 2 марта (18:00). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК Пустошкинского района.

Документы для регистрации кандидатов в ТИК можно будет предоставить с 26 февраля до 13 марта (18:00).

С перечнем документов, представляемых кандидатами в ТИК при проведении досрочных выборов главы Пустошкинского района, можно ознакомиться:

на официальном сайте администрации муниципалитета в разделе «Власть» - «Иные органы власти» - Избирательная комиссия,

на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области на странице ТИК Пустошкинского района в разделе «Решения».

Смотрите также Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 22-23 апреля.

Смотрите также Голосование на выборах главы Пустошкинского района проведут в два дня

Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

Смотрите также Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района

Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

Смотрите также Федеральное руководство «Яблока» осудило решение снять Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района

Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

Смотрите также Областной суд оставил в силе решение о снятии Светланы Васильковой с должности главы Пустошкинского района

Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.