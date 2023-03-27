Политика

Рейтингомер: приговор Маркову, уход Шерстобитова и Елкин о крокодилах в Великой

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением. Как всегда, в начале недели измеряем активность региональных политиков, чиновников и прочих публичных персон.

Оценки выставляем по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

-5 Аркадий Марков

Самую низкую отрицательную оценку в этот раз получает Аркадий Марков. Небезызвестного экс-депутата собрания города Острова осудили на три года лишения свободы за оправдание терроризма, призывы к экстремизму и участие в деятельности экстремистской организации. Это не история про некие неосторожные лайки или посты в соцсетях. Господин Марков заочно известен многим. Несколько лет назад по Пскову распространялись квитанции за домофон, на обратной стороне которых имелся совершенно экстремистский и антисемитский текст. За всем этим, по мнению следственных органов, стоял Марков. Полученное им тогда наказание, видимо, оказалось слишком мягким, «гражданин СССР» продолжил свою деятельность - и теперь приговорен к реальному тюремному сроку.

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-4 Евгений Федоров

Минус четыре получает депутат Госдумы, ранее избиравшийся по спискам от Псковской области, Евгений Федоров. Политика с, мягко говоря, неоднозначным бэкграундом отмечаем по двум причинам. Во-первых, Федоров с упорством, достойным лучшего применения, продолжает поход против слов «мэр» и «муниципалитет». Сейчас он радуется, что в одном из регионов в суд поступил иск о запрете использования слов в названиях органов местного самоуправления региона. Как будто в стране нет других проблем - и деньги налогоплательщиков только и остается что тратить на замену документов, в которых есть эти самые «муниципальные образования». Во-вторых, в политических Telegram-каналах Федорову припомнили некогда проведенный им одиночный пикет с требованием порвать США - и снова вдоволь потроллили политика за сомнительные приемы пропаганды «ниже пояса».

-3 Сергей Тарасик

Минус три заносим в дневник главы Печорского района Сергея Тарасика. Он вновь оказался в центре внимания масс-медиа с негативным информационным поводом.

По данным наблюдателей, муниципальному руководителю светит сразу несколько штрафов по административным делам.

Протоколы составлены из-за того, что администрация района не оплачивает долги.

-2 Николай Кузьмин

В полку самопровозглашенных политологов-международников прибыло. Муниципальный депутат из Завеличенской волости, яблочник Николай Кузьмин решил прокомментировать в своем Telegram-канале итоги визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Выводы оппозиционера были известны заранее, но любопытно взглянуть на аргументацию - это реально «доставляет»: тут тебе и расположение статей в российской и китайской газетах, и то, что теперь мы «будем продавать свои энергоресурсы не за зелёные бумажки, а за красные», и притянутое за уши сравнение формата взаимоотношений Китая и России с российско-белорусской моделью. Короче, незачет - минус два в дневник господина Кузьмина.

-1 Елена Пилипенко

Председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко получает минус один.

Причина низкой оценки - в непрекращающемся потоке жалоб жителей Псковской области на дороговизну подключения газа и недоступность для людей социальной догазификации.

0 Сергей Шерстобитов

Председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов неожиданно объявил, что в июне покинет свой пост - по соглашению сторон, семейным обстоятельствам и в связи с переходом на другую работу. Эта новость активно обсуждается в политтусовке - впрочем, для конкретных заключений и выставления оценки со знаком плюс или минус пока не хватает информации. Причины ухода «долгожителя» региональной власти, как и место «другой работы», - тайна сия велика есть. Так что пока - нейтральная оценка.

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+1 Наталия Соколова

Плюс один получает региональный детский омбудсмен Наталия Соколова.

Так отмечаем, во-первых, честный и профессиональный разговор о взаимоотношениях детей и родителей в радиоэфире ПЛН FМ, во-вторых, конкретные предложения, сделанные в рамках дискуссии по проблемам организации отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья в оздоровительных лагерях.

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+2 Лев Шлосберг

Руководитель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг продолжает проявлять активность, участвовать в партийной жизни и брать на YouTube-канале большие интервью с политиками и общественными деятелями федерального уровня.

А по итогам минувшей недели отмечаем еще и чтение Львом Шлосбергом публичной лекции в партийном университете «Яблока» на тему занятий легальной политикой в России в современных условиях.

+3 Борис Елкин

Строчкой выше расположился глава города Пскова Борис Елкин. Оценкой плюс три отмечаем его работу по решению городских проблем и постоянный контакт с псковичами, многие из которых поздравили градоначальника с отмечавшимся на прошлой неделе днем рождения.

Отдельно респектуем за обращение главы города к легенде о крокодилах - напомним, что легенде о «коркодилах» в Великой некогда был посвящен выпуск популярного проекта ПЛН-ТВ «Истфакт».

+4 Иван Грибов

Плюс четыре заработал прокурор Псковской области Иван Грибов.

«Око государево» приняло непосредственное участие в разрешении нескольких проблемных ситуаций, в том числе с детским врачом-стоматологом в детской областной клинической больнице и в вопросе снятия ограничений с печорского завода «Евро-Керамика».

+5 Андрей Турчак

Максимально возможные плюс пять сегодня получает секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции под руководством Турчака представила президенту Владимиру Путину второй доклад, а также внесла в Госдуму ряд законопроектов, уже получивших от экспертов высокую оценку.

Отметим, что на днях сенатор навестил 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию на Кременском направлении.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю, уже в апреле.