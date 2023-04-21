Политика

Голосование вне помещения организовали для избирателей в Пустошкинском районе. ФОТО

Голосование вне помещения организовали для избирателей в Пустошкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

«Голосование вне помещения для голосования проводится с целью обеспечить тем избирателям, которые по уважительным причинам не могут прибыть в помещение для голосования, возможность принять участие в процедуре выборов», - отметили в облизбиркоме.

Подать заявление о голосовании вне помещения можно в участковую избирательную комиссию, в которой избиратель включен в список, до 14.00 23 апреля.

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали сегодня, 22 апреля, голосование будет идти два дня и завершится 23 апреля. В досрочных выборах принимают участие четыре кандидата.

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября.

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова.