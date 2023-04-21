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Политика

Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12.00 составила 5,64%

22.04.2023 12:07|ПсковКомментариев: 0

Явка на досрочных выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12.00 сегодня, 22 апреля, составила 5,64%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

«Первые сводки с полей — явка на 12:00. Пришли на избирательный участок и исполнили свой гражданский долг 368 избирателей — 5,64%», - сообщили в облизбиркоме. 

 

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали сегодня, 22 апреля, голосование будет идти два дня и завершится 23 апреля. В досрочных выборах главы Пустошкинского района принимают участие четыре кандидата. 

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября. 

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова. 

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Теги: #Пустошка #пустошкинский район #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Досрочные выборы главы Пустошкинского района Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 12.00 составила 5,64% Стартовали досрочные выборы главы Пустошкинского района Определен итоговый список кандидатов на выборы главы Пустошкинского района ТИК в Пустошке зарегистрировала единоросса кандидатом на выборы главы района ТИК выявила недостатки в документах самовыдвиженца на пост главы Пустошкинского района Выдвиженцы от КПРФ и «Партии роста» получили удостоверения кандидатов на выборы главы Пустошкинского района Единоросс подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы Пустошкинского района Пустошкинская ТИК зарегистрировала первого кандидата на выборы главы района Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района Завершается этап подачи документов на досрочные выборы главы Пустошкинского района Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пустошкинского района Алексей Борисов представит ЛДПР на досрочных выборах главы Пустошкинского района Юрий Кравцов представит ЕР на досрочных выборах главы Пустошкинского района Кандидат от КПРФ подал документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района Игорь Сопов объяснил выбор в пользу двухдневного голосования в Пустошкинском районе Коммунисты определились с кандидатом на выборы главы Пустошкинского района «Единая Россия» планирует выдвинуть Юрия Кравцова на выборы главы Пустошкинского района Выдвижение кандидатов на выборы главы Пустошкинского района продлится до 2 марта Голосование на выборах главы Пустошкинского района проведут в два дня Эсеры примут участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Партия «Яблоко» пока не рассматривает вопрос участия в выборах главы Пустошкинского района «Новые люди» не исключают своего участия в досрочных выборах главы Пустошкинского района КПРФ примет участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района Антон Минаков назвал претендента на участие в выборах главы Пустошкинского района от ЛДПР Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля
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