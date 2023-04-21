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Политика

Явка на выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 10:00 превысила 20%

23.04.2023 10:03|ПсковКомментариев: 0

Явка на досрочных выборах главы Пустошкинского района по состоянию на 10:00 сегодня, 23 апреля, составила 20,97%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

«На 10:00 явка второго дня голосования на досрочных выборах главы Пустошкинского района составляет 20,97% (проголосовало 1368 избирателей)», - сообщили в облизбиркоме. 

Также в избиркоме сообщили, что все участки района проверены на антитеррористическую безопасность.

Напомним, досрочные выборы главы Пустошкинского района стартовали сегодня, 22 апреля, голосование будет идти два дня и завершится 23 апреля. В досрочных выборах главы Пустошкинского района принимают участие четыре кандидата. 

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Ранее пост главы муниципалитета занимала член партии «Яблоко» Светлана Василькова. Депутаты районного Собрания отправили главу района в отставку 24 ноября. 

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Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.

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Светлана Василькова попыталась обжаловать решение, но несколько судов разных уровней в данном иске ей отказали.

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Временно исполняющем обязанности главы Пустошкинского района назначена начальник контрольно-счетного управления Вера Шилова. 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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