Политика

Угрозы и вызовы губернаторских выборов-2023 назвали партийцы в прямом эфире «ПЛН FM»

С какими угрозами и вызовами могут столкнуться участники кампании по выборам губернатора Псковской области, обсудили участники круглого стола, который прошел в четверг, 27 апреля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Каждому из представителей шести партий предлагалось обозначить те угрозы и вызовы, которые по их мнению, наиболее актуальны для избирательной кампании 2023 года.

Председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко отметил, что несмотря на большое количество партий, «страна у нас одна», и в первую очередь необходимо думать о ней.

«Мы все с вами люди, прошедшие определенную школу, имеющие определенный уровень образования. Общество развивается - и основную массу россиян не обманешь. Большинство из них выбирает душой и сердцем, оно видит, кто чем занимается, кто что делает. Партий у нас много, а родина у нас одна. И нужно думать о ней. В это сложное время, в котором мы сейчас живем. Наблюдая за действиями, в том числе и представителей других партий, вижу те партии, которые помогают и идут в одном русле с государственной линией: помогают в зоне специальной военной операции, помогают нашим псковичам. Думаю, что с этими людьми у "Единой России" всегда будет достигнуто понимание, будем работать сообща в интересах нашей страны», – сказал Александр Гончаренко.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в ряду основных вызовов и угроз назвал изменение избирательного законодательства.

«Каждый год у нас "совершенствуют" избирательное законодательство. Оно направлено на то, чтобы партия власти получала преференции при этом избирательном законодательстве. КПРФ разработала проект своего избирательного кодекса. Сейчас он обсуждается партией и будет внесен в Государственную Думу, чтобы исключить и трехдневное голосование, и выездное голосование. Последние выборы в Пустошке – там около 30 процентов выездное голосование, а некоторые избирательные участки - там более 50 процентов. Все такие больные люди и не могут дойти до избирательного участка? Избирательные фонды опять повысили планку», – сказал Петр Алексеенко.

По мнению коммуниста, необходимо совершенствовать вопрос, связанный с избирательных законодательством, чтобы «получить истинные результаты волеизъявления наших избирателей».

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков уверен, что единение оппозиции и поддержка одной партии может вызвать риск возвращения к однопартийной системе, как в Советском Союзе.

«Сейчас очень тяжелое время для нашей страны в современной истории. Это тяжелейшее время, когда Россия находится под беспрецедентным экономическим и политическим давлением так называемых развитых стран, стран Запада. Мы не должны свести наше единение к поддержке одной-единственной партии, одних определенных лидеров и людей. Мы можем быть едины, но при этом высказывая свое мнение и политическую позицию. Это не значит, что вы не поддерживаете нашу страну. Давайте не будем аккумулировать все вокруг одной политической силы. Так, мы рискуем вернуться к однопартийной системе», – пояснил свою точку зрения Антон Минаков.

Первоочередную задачу на выборах для себя Антон Минаков видит в следующем: «Надо показать нашим гражданам, стране и нашим руководителям, что у нас все равно есть свое мнение. И как бы тяжело нам не было, мы будем придерживаться разных точек зрения, мы будем поддерживать разных кандидатов. Но это не значит, что мы не едины», – заключил он.

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По словам руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутата Псковского областного Собрания Олег Брячак, основная угроза находится извне.

«Основная угроза, которая сегодня существует, исходит не изнутри нашей страны, а извне. С учетом этого понимания я бы хотел призвать всех участников всех выборов, неважно, это губернаторские выборы либо выборы глав районов и так далее. Мы должны проводить эти кампании с пониманием: мы одна страна – одна сила, должны быть вместе, несмотря на некоторые незначительные различия в достижении тех благих целей, которые касаются мощи нашего государства. Каждый кандидат должен говорить о том, что он уже сделал и что планирует. Если изнутри сами не будем лодку раскачивать, а будем друг друга поддерживать, будем друг друга уважать, друг другу помогать, не критиковать даже действующего губернатора, а правильно признать, что он действительно хорошо работает, что он очень много сделал, поскольку время непростое – основная угроза извне», – сказал Олег Брячак.

На взгляд председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского, вызовом для избирательной кампании этого года может стать степень интереса людей к выборам.

«В России складывается своя демократия с плюрализмом. Думаю, что у нас очень крепкие демократические традиции, начиная с вечевой республики. Самый главный вызов для нас – человеческий интерес. Если интерес будет, то, собственно говоря, и явка будет больше, и результат, возможно, будет непредсказуемый. Все зависит от интереса. На наш взгляд, именно муниципальные выборы сейчас являются самыми конкурентными, и как раз они и будут вызывать интерес», – уточнил он.

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг заявил, что вопрос - не в угрозах конкретной избирательной кампании не стоит.

«Главная угроза нашей стране заключается сейчас в сохранении той политической системы, которая сложилась в России в этом веке. Эта система оставляет страну без будущего. Все выборы сейчас в нашей стране, от самых маленьких до самых больших, работают на укрепление этой системы. Эта система - это путь в тупик. Это очень далеко от демократии, прав и свобод человека. Любая избирательная система, которая укрепляет в нашей стране действующую политическую систему, работает против страны. И это главный вызов», – высказал свое мнение Лев Шлосберг.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области. Реализация таких проектов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.