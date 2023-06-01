Политика

Александр Котов об отчете губернатора и взаимодействии фракций с правительством

Сегодня, 1 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил перед областным Собранием депутатов с ежегодным отчетом о работе регионального правительства. Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал оценку работе правительства за 2022 год и рассказал, в чем особенность отчета этого года. Кроме того, он пояснил значимость поправок, по которым многодетные семьи смогут получить землю под строительство дома в садоводствах.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

– Александр Алексеевич, сегодня губернатор представил доклад о работе областного правительства за 2022 год. Какой оценки достойна работа исполнительной власти в такой непростой год?

– Сегодня немного необычным был отчет, поскольку Михаил Юрьевич (Ведерников – ред.) представил не только информацию о работе за 2022 год, но и за весь предшествующий срок его губернаторской деятельности и, соответственно, деятельности правительства. Честно скажу, меня впечатляют результаты. Это и строительство инфраструктурных объектов, развитие транспортной системы, реконструкция и строительство объектов здравоохранения, строительство спортивных площадок и стадионов, капитальный ремонт жилого фонда, строительство и реконструкция дорог, ремонт мостовых сооружений. Чтобы оценить работу губернатора и правительства, достаточно посмотреть вокруг себя. Мы увидим много существенных позитивных перемен. И с этой точки зрения я бы дал самую высокую оценку такой работе.

Еще один момент хочу отметить – внимательное отношение к тем проблемам, которые озвучивают наши граждане. Губернатор в своем выступлении сказал о том, что растет количество обращений, которые принимает правительство. На каждое такое обращение обращают самое серьезное пристальное внимание. И благодаря этому существует четкая обратная связь.

Надо обращать внимание на то, какие проблемы озвучивают люди, живущие на территории нашего региона. Благодаря такой взаимосвязи, мы сегодня наблюдаем высокий уровень поддержки губернатора. Я думаю, что, опираясь на активных, неравнодушных и энергичных людей, проживающих в нашем регионе, делая ставку на командную работу, когда все вместе решают общие задачи, можно достигнуть еще более высоких результатов.

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– Накануне оглашения отчета глава региона встретился с фракциями. Насколько хорошо зарекомендовал себя такой инструмент взаимодействия законодательной и исполнительной власти?

– Такой формат существовал традиционно, но Михаил Юрьевич Ведерников этот формат совершенствует. Сегодня у нас есть возможность в неформальной обстановке поговорить вообще о всех проблемах, которые волнуют депутатов. Естественно, мы транслируем проблемы, которые озвучивают граждане, проживающие на территории наших избирательных округов. Такие встречи у нас проходят регулярно, и не только в преддверии отчета о работе за предшествующий год. Это помогает нам обсудить и совместно выработать, может быть, в каких-то случаях даже нестандартные решения. Очень эффективный формат. Мы будем его продолжать и совершенствовать.

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– Сегодня депутаты одобрили законопроект, согласно которому многодетным семьям будут предоставлять участки под строительство в садоводствах. Позволит ли это сократить очередь многодетных на получение земли под строительство дома?

– Это дополнительные возможности, которые могут реализовать наши многодетные семьи. Во многих садоводческих товариществах – а земельные участки предполагается выделять там для личного подсобного хозяйства – можно строить дома, они уже имеют определенную инфраструктуру. Я думаю, что это позволит значительно сократить имеющиеся на сегодня очереди на получение земельных участков многодетным семьям.

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Беседовала Светлана Герасимова