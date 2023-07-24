Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
университет профсоюзов
Муниципальная реформа три четверти пути
удобное страхование
учеба в ПАТК
Интересные места отдыха в Псковской области
Топ уютных летних террас Пскова
самое время для ремонта
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа FAQ
Купе-кроссовер Geely Tugella
«Истфакт» Княгиня Ольга
 
 
 
ещё Политика 24.07.2023 17:110 Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку 24.07.2023 17:110 Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку 24.07.2023 15:511 Наталья Исакова: Новые формы голосования развиваются параллельно с традиционными 24.07.2023 13:030 Александр Котов подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании 24.07.2023 11:072 Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области 22.07.2023 17:153 Рабочая группа обсудила подготовку Псковской области к осенней выборной кампании
 
 
 
Самое популярное 17.07.2023 16:1840 Перенести памятник Ленину с главной площади Пскова предложил Михаил Ведерников 19.07.2023 21:232 Учительницу начальных классов в Пскове признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью двум ученикам 18.07.2023 07:250 Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов 20.07.2023 10:534 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками 18.07.2023 11:340 С погибшим в ходе спецоперации военнослужащим простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку

24.07.2023 17:11|ПсковКомментариев: 0

Салют! Это Господин Рейтингомер со своим  субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

 

Сегодня обозреваем неделю, на которой Псков отмечал свои главные праздники, ряды участников сентябрьских выборов поредели, и все вокруг обсуждали предложение губернатора о возможном переносе памятника Ленину с центральной площади региональной столицы.

Как и прежде, оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Павел Бикташев

Минус пять получает руководитель регионального отделения «Родины» Павел Бикташев.  Его кандидат Юрий Шокуров сходит с дистанции. По словам Бикташева, партия «Родина» готова была бороться за победу, но, осознав, что из-за высокого рейтинга губернатора шансов нет - отказалась от сбора подписей для прохождения муниципального фильтра. Никакой неожиданности в этом нет, но, как ни крути, это поражение. Утешаться можно только тем, что «Родина» напомнила о себе.

-4 Дмитрий Михайлов

Минус четыре ставлю секретарю Псковского обкома КПРФ, руководителю партийной фракции в областном Собрании депутатов Дмитрию Михайлову. Он теряет позиции в КПРФ из-за истории со снятием с губернаторских выборов своего протеже Александра Баева по причине предоставления сведений о «липовом» дипломе. По нашей информации, не исключена реакция на произошедшее со стороны центрального руководства партии - проще говоря, товарища Михайлова могут наказать.

-3 Игорь Шатурный

Минус три заношу в дневник вице-губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Игоря Шатурного. На совещании по исполнению национальных проектов в правительстве региона обсуждали ситуацию на объектах строительства, капремонта и благоустройства. По ряду моментов есть серьезные вопросы. Губернатор Михаил Ведерников заострил внимание на важности соблюдения сроков и дал поручения подчиненным по ускорению темпов работ.

-2 Софья Пугачева

Тем временем очередной атаке со стороны провластных политтехнологов и телеграм-каналов подверглись псковские яблочники. В частности в контексте разговора о сентябрьских выборах в Новоржеве и перспективах кандидатов от партии «прилетело» главе района Софье Пугачевой. Комментарии рупоров власти призваны убедить всех вокруг: несистемная оппозиция токсична, контакты с ней могут привести к большим проблемам, а раз так - всем дается понять: держаться от них, в том числе на муниципальных выборах, надо подальше. 

-1 Игорь Романов

Минус один уходит руководителю регионального отделения «Партии роста», депутату Плюсского районного собрания Игорю Романову. Он продолжает забавлять - вслед за недавними пафосными заявлениями о развитии им экономических отношений между  Псковской областью и Китаем с Ираном, Романов заговорил о важности контактов с Африкой. Романов публично заявил о желании отправиться в Санкт-Петербург на российско-африканский саммит, в связи с чем подвергся троллингу со стороны коллег и пользователей соцсетей. 

0 Андрей Маковский

Нейтральную оценку «ноль» ставлю депутату Псковского областного Собрания от партии «Новые люд» Андрею Маковскому. Он вроде бы и откликается на актуальные темы, выступает и пишет в своем телеграм-канале (за что достоин похвалы), но как-то зачастую нечетко, многословно, растекаясь мыслию по древу. К тому же для без двадцати пяти минут доктора наук тут сильно много ошибок - вроде «преспектив» (с переставленными буквами), «обединение» (без твердого знака) и т.д.

+1 Виктор Антонов, Артур Гайдук

Теперь к положительным оценкам. Плюс один получают сразу двое депутатов Псковского областного Собрания - членов неформальной символической «фракции врачей». Единоросс Виктор Антонов и яблочник Артур Гайдук стали участниками поединка в рамках программы «Армрестлинг» в прямом эфире «ПЛН FM».

К позициям политиков-докторов по вопросу запрета на смену пола можно относиться как угодно, но мы отмечаем готовность каждого аргументированно отстаивать свою точку зрения - причем, делать это лицом к лицу с оппонентом.   

+2 Алена Трунова

Плюс два получает Алена Трунова, назначенная председателем областного комитета по труду и занятости. Чиновница не просто избавилась от приставки и.о. в должности, но получила положительную оценку работы за время испытательного периода от губернатора. Как было отмечено, она возглавила комитет в феврале прошлого года, выдвинув ряд важных и интересных инициатив для развития рынка труда в регионе. «За прошедшее время реализовала многие свои идеи и убедительно доказала своё неравнодушие, профессионализм, желание и способность развивать вверенную сферу», - заключил Михаил Ведерников и пожелал Алене Труновой успехов в дальнейшей работе.

+3 Александр Борисов

Строчкой выше расположился депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества  Александр Борисов. Парламентарий удачно отреагировал на инициативу губернатора обсудить возможность переноса памятника Ленину в центре Пскова. Борисов в свою очередь предложил всесторонне изучить общественное мнение и высказал свое мнение - мол, доминантой на этой прекрасной площади мог бы быть памятник историческому деятелю, который много сделал для Пскова, - например, князю Довмонту. 

+4 Борис Елкин

Плюс четыре заношу в дневник главы Пскова Бориса Елкина. Он провел Дни города - всё прошло ровно и гладко. Накануне праздника муниципальное руководство грамотно отреагировало на шумиху вокруг обращения певца Яна Осина, вызванного разговорами о возможном выступлении певицы Елки. Все точки над i Борис Елкин расставил в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, выступил он содержательно и дал ответы на все актуальные вопросы, в том числе вызывающие неоднозначные реакции.

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку плюс пять получает митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон. На минувшей неделе он получил поздравления и подарок от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла - напомним, что не так давно владыке исполнилось 65. Митрополит побывал на мероприятиях в Москве, участвовал в архиерейском совещании Русской православной церкви. Кроме того, его высказывания по актуальным общественно-политическим темам вновь цитировались федеральными масс-медиа.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 8 человек
Сюжет: Рейтингомер Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку Рейтингомер: эхо мятежа, изменения в правительстве и Гайдук вместо Шлосберга* Рейтингомер: отчет Ведерникова, «слив» Брячака и дипломат Ефименко в нелепом свете Рейтингомер: встреча Путина и Ведерникова, «маски» псковского театра и Цецерский вне президентского совета Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов Рейтингомер: директор без предприятия, конфуз в универе и «пятая точка» экс-депутата Рейтингомер: проводы Новицкой, спарринг Баева с Ножкой и тайна советника Сергеева Рейтингомер: Пугачева в зоне риска, визит телеведущего Киселева и Беда в военно-учебном центре ПсковГУ Рейтингомер: предвесеннее затишье Рейтингомер: уголовка для экс-депутата, начальственный нагоняй и «заблудившийся» глава Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ Рейтингомер: драма дипломата, косяк сити-менеджера и «молодая - пусть работает» Рейтингомер: военком под огнем критики, страсти по Брячаку и прощание с доктором Васильевым Рейтингомер: неуд главам, ошибки мобилизации и беженцы на границе Рейтингомер: мобилизация, отставки и неофициальный старт выборов-2023 Рейтингомер: Смотрите, кто пришёл/ушёл Рейтингомер: возвращение полковника Гончаренко, молчание ректора Ильиной и «ху ис мистер Форш» Рейтингомер: страсти по Тамаре, новость от Цецерского и первое интервью «политрука» Рейтингомер: предвыборные потери, командировка прокурора и нонсенс тщеславного советника Рейтингомер: донос на экс-начальника, косяк главы и побег из партии Рейтингомер: одна отставка, два ордена и три «звездных» дня Рейтингомер: Дело на 215 миллионов, ЧП в Плюссе и мандат в кармане Рейтингомер: Скандалы, интриги, исследования «пространства мистики» Рейтингомер: Кино, вино и... выборы Рейтингомер: ЧП с «Бумером», «тотальный контроль» и суровый взгляд губернатора Рейтингомер: От кусачих собак до DDoS-атак Рейтингомер: Точка Цецерского, запятая Милонаец и вопросительный знак Юрченко Давайте мериться рейтингами! Давайте мериться рейтингами Год Рейтингомера. Подсчитано и взвешено Рейтингомер: «Прямая линия» Ведерникова, новый зампрокурора и отставка Абрамова Белой акации цветы эмиграции Рейтингомер: переизбрание Турчака, коммунист в обидах и «Ху из мистер Несмашный?» «Я думал, будет хорошо, а вышло не очень» Рейтингомер: Суды и суждения Рейтингомер: в стиле кьюар Дан приказ ему на север, или Генерал вам в помощь Рейтингомер: откровения митрополита Тихона, инициатива Брячака и молчание Шлосберга Прощай, Саша! Операция «Ликвидация» А ну-ка убери свой чемоданчик! «У кого из нас мост не... пропадал?», или Первый поствыборный рейтинг Рейтингомер: визит Путина, откровения митрополита Тихона и Александр Невский II Рейтингомер: обзор политических событий недели Куда, куда вы удалились? Рейтингомер: «неправильный» Шлосберг, «правильный» Гайдук и беспартийный эсер от КПРФ Панченко Рейтингомер: заявка Акавова, судебник Цецерского и атака на Шлосберга Рейтингомер: Орден Козловскому, «экватор» Ведерникова и снятие Шлосберга с выборов Рейтингомер: визит Турчака, сити-менеджер Елкин и Полонская против... Скандалы, интриги, преследования Рейтингомер: второй срок Ведерникова, рекорд Елкина и выборы без Шнура Нежданчика ждали? Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? Меняются все в наш век перемен Холодное политическое лето 2021-го Рейтингомер: псковичи на ПМЭФ, штраф для депутата и отставка сити-менеджера Рейтингомер: два отчета, одни праймериз и «много-много чиновников-дармоедов» Рейтингомер: отставка Седунова, инициативы Турчака и выдвижение Абрамова Рейтингомер: визит Журавлева, спарринги на праймериз и «красные в городе» Рейтингомер: «на ковре» и под ковром Рейтингомер: удар по штабам Навального, переобувание Шлосберга и губернаторы на субботнике Рейтингомер: взлет Жаворонкова, потери «Яблока» и неожиданный поворот в «деле Торбич» Рейтингомер: отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака «Безнаказанным никто не останется» Мыслить ширше! В погоне за хайпом О моделях и рецептах Премьерно-показательно Кина не будет Настоящих буйных мало Никогда такого не было - и вот опять Молодые перцы Vs Старая гвардия Вокруг бюджета Во власти Ковида 19-го Скользкие темы Несдержанность и выдержка Камбэки и немножко нервно «Охота на ведьм» и бисер для депутата Будни и праздники Все побежали — и я побежал Черная полоса Севастьянова и упертые коммунисты Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes Поствыборная сексология Оценку ставят выборы От великого до смешного Депутат Васильев меняет амплуа? Кто-то теряет, а кто-то находит В зеркале Белоруссии Партии на муниципальных выборах Год Рейтингомера. Время подбивать бабки Псков и Песков Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны Не быть придурками! Плюсы и минусы Конституционный держите шаг! Момент истины Падения и взлеты Маски сброшены Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика Рейтинг политической активности. 18-24 мая Рейтинг политической активности. 11-17 мая Рейтинг политической активности. 4-10 мая Рейтинг политической активности. 27 апреля — 3 мая Рейтинг политической активности. 20-26 апреля Рейтинг политической активности. 13-19 апреля Рейтинг политической активности. 6-12 апреля Рейтинг политической активности. 30 марта — 5 апреля Рейтинг политической активности. 23-29 марта Рейтинг политической активности. 16-22 марта Рейтинг политической активности. 9-15 марта Рейтинг политической активности. 1—8 марта Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта Рейтинг политической активности. 15-22 февраля Рейтинг политической активности. 9-15 февраля Рейтинг политической активности. 2-9 февраля Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
24.07.2023, 18:400 Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными 24.07.2023, 18:250 Евгений Васильев о трудностях депутатской работы и почетных гражданах 24.07.2023, 18:150 Великолучан приглашают принять участие в акции «Скоро в школу» 24.07.2023, 18:000 Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше - опрос
24.07.2023, 17:550 День города глазами горожан: что опубликовали псковичи в соцсетях 24.07.2023, 17:490 Два легковых автомобиля столкнулись на Запсковье 24.07.2023, 17:400 Фестиваль «Битва талантов» состоялся в Зеленом театре в Пскове. ФОТО 24.07.2023, 17:310 Чешский солод не пропустили в РФ на границе в Псковской области
24.07.2023, 17:220 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 июля 24.07.2023, 17:110 Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку 24.07.2023, 17:110 Более ста находок сделали археологи в Новосокольническом районе за неделю 24.07.2023, 17:000 Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих в запасе
24.07.2023, 16:520 «ГорДозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы. ВИДЕО 24.07.2023, 16:470 Подросток на велосипеде влетел в автомобиль в Опочке и попал в больницу 24.07.2023, 16:450 Память княгини Ольги почтили в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.07.2023, 16:440 Празднование Дня города Пскова прошло без происшествий - УМВД
24.07.2023, 16:361 Евгений Васильев о памятнике Ленину: Мы увековечиваем не совсем то, что нужно 24.07.2023, 16:330 Свыше 400 псковских семей направили маткапитал на обучение детей с начала года 24.07.2023, 16:250 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 24.07.2023, 16:070 Какой будет погода в Псковской области до конца июля, рассказала синоптик
24.07.2023, 15:511 Наталья Исакова: Новые формы голосования развиваются параллельно с традиционными 24.07.2023, 15:430 Мультимедийное шоу «Княгиня Ольга» покажут в Витебске на воде 24.07.2023, 15:390 «Постскриптум»: ОБЗР вместо ОБЖ, дискуссия вокруг памятника Ленину и что будет с курсом рубля. ВИДЕО 24.07.2023, 15:240 Телефонные мошенники получили от псковичей более 700 тысяч рублей
24.07.2023, 15:150 23-й выпуск проекта «Истфакт»: Княгиня Ольга 24.07.2023, 15:030 Нетрезвого водителя остановили в Порхове 24.07.2023, 14:470 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о переменах в 6-м округе и фонтане вместо памятника. ВИДЕО 24.07.2023, 14:400 Торжественный молебен в память о княгине Ольге прошел в Пскове
24.07.2023, 14:230 Жилой дом и хозяйственную постройку спасли от огня в Псковском районе 24.07.2023, 14:190 ФК «Псков» встретится с «Луки-Энергия» в борьбе за Кубок России 2 августа 24.07.2023, 14:070 Более 3 млн клиентов билайна выбрали тариф UP 24.07.2023, 13:470 Псковские гребцы завоевали «серебро» и «бронзу» на первенстве России
24.07.2023, 13:360 Лилии и дельфиниумы украсили территорию псковской областной больницы. ФОТО 24.07.2023, 13:251 Количество мест в гостевых домах хотят ограничить в России 24.07.2023, 13:140 Княгиню Ольгу предложили сделать покровительницей беспилотных войск 24.07.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
24.07.2023, 13:030 Александр Котов подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании 24.07.2023, 12:550 Пьяный водитель съехал с дороги в Пскове 24.07.2023, 12:540 Территорию псковского кафе включили в маршрут рейдов УМВД после жалобы соседей 24.07.2023, 12:480 Поезд по маршруту Оредеж – Дно отменят 28 июля
24.07.2023, 12:470 «Постскриптум»: ОБЗР вместо ОБЖ, дискуссия вокруг памятника Ленину и что будет с курсом рубля 24.07.2023, 12:440 Пушкинский заповедник напоминает об июльском «санитарном вторнике» 24.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 24.07.2023, 12:310 Композитор Николай Мишуков представил в Пскове свои новые песни
24.07.2023, 12:200 Два уголовных дела в отношении рыбаков возбудили в Псковской области 24.07.2023, 12:110 Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 25 июля 24.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Евгением Васильевым 24.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 июля
24.07.2023, 11:550 Псковичку могут выселить из квартиры за нарушение санитарных норм 24.07.2023, 11:440 Зарплату ниже МРОТ начисляют сотрудникам предприятия в Локне 24.07.2023, 11:340 Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина на улице Яна Фабрициуса 24.07.2023, 11:240 Почти 5 миллионов рублей планируют потратить на снос деревьев в Пскове
24.07.2023, 11:130 «ГорДозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы 24.07.2023, 11:072 Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области 24.07.2023, 10:580 Псковский торг: За «Нивой» банки грохотали 24.07.2023, 10:550 Безработный мужчина ограбил женщину в Плюссе
24.07.2023, 10:370 Более 200 старинных фотографий Пскова собрали благодаря библиотечному проекту 24.07.2023, 10:270 Свыше 40 нетрезвых водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции на псковских дорогах за неделю 24.07.2023, 10:170 140 минометных мин нашли вблизи здания в Невеле 24.07.2023, 10:110 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о переменах в 6-м округе и фонтане вместо памятника
24.07.2023, 10:000 Жилой дом и два автомобиля горели в невельской деревне 24.07.2023, 09:440 СОБЫТИЕ: День города Пскова - 2023 24.07.2023, 09:302 Ozon предложит осужденным работу на складах 24.07.2023, 09:280 В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников по нежилым зданиям
24.07.2023, 09:150 Бренды с названием «зеленый» предложили не приравнивать к органике 24.07.2023, 09:000 Самый низкий уровень домогательств на работе зафиксировали в СЗФО 24.07.2023, 08:400 Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в Псковской области 24.07.2023, 08:210 День памяти святой равноапостольной княгини Ольги отмечают 24 июля
24.07.2023, 08:100 Центробанк зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр 24.07.2023, 07:550 Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по численности среднего класса 24.07.2023, 07:350 Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья у граждан 24.07.2023, 07:191 Какие продукты опасно брать на пикник летом, объяснила диетолог
24.07.2023, 07:000 Атлантические циклоны вместе с дождями принесут тепло на Северо-Запад 23.07.2023, 22:000 Почти 90% опрошенных россиян не хотят знакомиться ради романтических отношений 23.07.2023, 21:172 Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Пскове 23.07.2023, 20:550 Игорь Иванов: Мы обязаны сохранять историю и наследие Пскова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru