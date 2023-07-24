Политика

Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку

Салют! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

Сегодня обозреваем неделю, на которой Псков отмечал свои главные праздники, ряды участников сентябрьских выборов поредели, и все вокруг обсуждали предложение губернатора о возможном переносе памятника Ленину с центральной площади региональной столицы.

Как и прежде, оценки ньюсмейкерам выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Павел Бикташев

Минус пять получает руководитель регионального отделения «Родины» Павел Бикташев. Его кандидат Юрий Шокуров сходит с дистанции. По словам Бикташева, партия «Родина» готова была бороться за победу, но, осознав, что из-за высокого рейтинга губернатора шансов нет - отказалась от сбора подписей для прохождения муниципального фильтра. Никакой неожиданности в этом нет, но, как ни крути, это поражение. Утешаться можно только тем, что «Родина» напомнила о себе.

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-4 Дмитрий Михайлов

Минус четыре ставлю секретарю Псковского обкома КПРФ, руководителю партийной фракции в областном Собрании депутатов Дмитрию Михайлову. Он теряет позиции в КПРФ из-за истории со снятием с губернаторских выборов своего протеже Александра Баева по причине предоставления сведений о «липовом» дипломе. По нашей информации, не исключена реакция на произошедшее со стороны центрального руководства партии - проще говоря, товарища Михайлова могут наказать.

-3 Игорь Шатурный

Минус три заношу в дневник вице-губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Игоря Шатурного. На совещании по исполнению национальных проектов в правительстве региона обсуждали ситуацию на объектах строительства, капремонта и благоустройства. По ряду моментов есть серьезные вопросы. Губернатор Михаил Ведерников заострил внимание на важности соблюдения сроков и дал поручения подчиненным по ускорению темпов работ.

-2 Софья Пугачева

Тем временем очередной атаке со стороны провластных политтехнологов и телеграм-каналов подверглись псковские яблочники. В частности в контексте разговора о сентябрьских выборах в Новоржеве и перспективах кандидатов от партии «прилетело» главе района Софье Пугачевой. Комментарии рупоров власти призваны убедить всех вокруг: несистемная оппозиция токсична, контакты с ней могут привести к большим проблемам, а раз так - всем дается понять: держаться от них, в том числе на муниципальных выборах, надо подальше.

-1 Игорь Романов

Минус один уходит руководителю регионального отделения «Партии роста», депутату Плюсского районного собрания Игорю Романову. Он продолжает забавлять - вслед за недавними пафосными заявлениями о развитии им экономических отношений между Псковской областью и Китаем с Ираном, Романов заговорил о важности контактов с Африкой. Романов публично заявил о желании отправиться в Санкт-Петербург на российско-африканский саммит, в связи с чем подвергся троллингу со стороны коллег и пользователей соцсетей.

0 Андрей Маковский

Нейтральную оценку «ноль» ставлю депутату Псковского областного Собрания от партии «Новые люд» Андрею Маковскому. Он вроде бы и откликается на актуальные темы, выступает и пишет в своем телеграм-канале (за что достоин похвалы), но как-то зачастую нечетко, многословно, растекаясь мыслию по древу. К тому же для без двадцати пяти минут доктора наук тут сильно много ошибок - вроде «преспектив» (с переставленными буквами), «обединение» (без твердого знака) и т.д.

+1 Виктор Антонов, Артур Гайдук

Теперь к положительным оценкам. Плюс один получают сразу двое депутатов Псковского областного Собрания - членов неформальной символической «фракции врачей». Единоросс Виктор Антонов и яблочник Артур Гайдук стали участниками поединка в рамках программы «Армрестлинг» в прямом эфире «ПЛН FM».

К позициям политиков-докторов по вопросу запрета на смену пола можно относиться как угодно, но мы отмечаем готовность каждого аргументированно отстаивать свою точку зрения - причем, делать это лицом к лицу с оппонентом.

+2 Алена Трунова

Плюс два получает Алена Трунова, назначенная председателем областного комитета по труду и занятости. Чиновница не просто избавилась от приставки и.о. в должности, но получила положительную оценку работы за время испытательного периода от губернатора. Как было отмечено, она возглавила комитет в феврале прошлого года, выдвинув ряд важных и интересных инициатив для развития рынка труда в регионе. «За прошедшее время реализовала многие свои идеи и убедительно доказала своё неравнодушие, профессионализм, желание и способность развивать вверенную сферу», - заключил Михаил Ведерников и пожелал Алене Труновой успехов в дальнейшей работе.

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+3 Александр Борисов

Строчкой выше расположился депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов. Парламентарий удачно отреагировал на инициативу губернатора обсудить возможность переноса памятника Ленину в центре Пскова. Борисов в свою очередь предложил всесторонне изучить общественное мнение и высказал свое мнение - мол, доминантой на этой прекрасной площади мог бы быть памятник историческому деятелю, который много сделал для Пскова, - например, князю Довмонту.

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+4 Борис Елкин

Плюс четыре заношу в дневник главы Пскова Бориса Елкина. Он провел Дни города - всё прошло ровно и гладко. Накануне праздника муниципальное руководство грамотно отреагировало на шумиху вокруг обращения певца Яна Осина, вызванного разговорами о возможном выступлении певицы Елки. Все точки над i Борис Елкин расставил в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, выступил он содержательно и дал ответы на все актуальные вопросы, в том числе вызывающие неоднозначные реакции.

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку плюс пять получает митрополит Псковский и Порховский, председатель Патриаршего совета по культуре Тихон. На минувшей неделе он получил поздравления и подарок от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла - напомним, что не так давно владыке исполнилось 65. Митрополит побывал на мероприятиях в Москве, участвовал в архиерейском совещании Русской православной церкви. Кроме того, его высказывания по актуальным общественно-политическим темам вновь цитировались федеральными масс-медиа.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.