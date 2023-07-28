Политика

Юрий Шокуров утратил статус кандидата в губернаторы Псковской области

Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением партии «Родина», признан утратившим статус кандидата на должность губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Соответствующее решение приняли на заседании областной избирательной комиссии, поскольку Юрий Шокуров не предоставил документы, необходимые для регистрации кандидата, в установленный законом срок. Напомним, документы принимали сегодня до 18.00.

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Напомним, Юрий Шокуров подал документы в Избирательную комиссию Псковской области для выдвижения на выборы губернатора Псковской области 3 июля.

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Таким образом, на пост губернатора Псковской области претендуют четыре зарегистрированных кандидата:

Петр Алексеенко (КПРФ),

Михаил Ведерников («Единая Россия»),

Антон Минаков (ЛДПР),

Игорь Романов («Партия роста»).

Теперь облизбирком начнёт формировать избирательные бюллетени и готовить информационные плакаты.

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Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.