Юрий Шокуров утратил статус кандидата в губернаторы Псковской области

Юрий Шокуров, выдвинутый региональным отделением партии «Родина», признан утратившим статус кандидата на должность губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
Соответствующее решение приняли на заседании областной избирательной комиссии, поскольку Юрий Шокуров не предоставил документы, необходимые для регистрации кандидата, в установленный законом срок. Напомним, документы принимали сегодня до 18.00.
Напомним, Юрий Шокуров подал документы в Избирательную комиссию Псковской области для выдвижения на выборы губернатора Псковской области 3 июля.
Таким образом, на пост губернатора Псковской области претендуют четыре зарегистрированных кандидата:
Теперь облизбирком начнёт формировать избирательные бюллетени и готовить информационные плакаты.
Напомним, голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.