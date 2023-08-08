Политика

Псковские отделения партий и Общественная палата договорились о сотрудничестве

Региональные отделения политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области по обеспечению общественного контроля за проведением голосования в ЕДГ-2023. Совместное заседание состоялось сегодня, 8 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Собравшихся поприветствовала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

«Мы уже неоднократно заявляли, что Общественный штаб по наблюдению за выборами действует при Общественной палате Псковской области. Это площадка для совместной работы. Знаковая встреча походит в помещении Общественной палаты Псковской области. В рамках работы все участники, эксперты и партии могут осуществлять обсуждение формы контроля за выборами, работу наблюдателей, обеспечение прозрачности всех выборных процедур. Задача нашего штаба - мониторинг информации о ходе подготовки и проведения выборов непосредственно в три дня голосования», - выступила она.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области при Общественной палате региона Илья Стрелков отметил, что недавно штаб утвердил план работы.

«Готовятся 26 выездных семинаров, пул наблюдателей набран. Более того, в четырех районах прошло обучение, это Великие Луки, Великолукский, Новосокольнический и Куньинский районы», - уточнил он.

Также Наталья Горбачева анонсировала подписание соглашений между политическими партиями и Общественной палатой РФ, сделать это планируют 10 августа.

Сегодня в Псковской области соглашение подписали региональные отделения «Единой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Партии роста», КПРФ, а также партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Родина».

Первым соглашение подписал председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«Мы как представители региональных отделений политических партий заинтересованы, чтобы выборы прошли открыто и честно. "Единая Россия" как партия большинства заинтересована в этом как никакая другая политическая партия. Хотим, чтобы избиратели в соответствии с законом либо на участках, либо с помощью дистанционного электронного голосования отдали свои голоса за кандидатов тех или иных политических партий, которые будут участвовать в выборах в сентябре этого года. Всячески готовы содействовать общественному наблюдению за выборами, тесно сотрудничать с Общественным штабом, с Общественной палатой. Если мы правильно построим в этом направлении работу, будем оперативно реагировать на поступающие вопросы, то сможем добиться, чтобы корректно применялся избирательной закон, и чтобы выборы проходили честно, соблюдалось равенство кандидатов и права политических партий во время избирательного процесса», - выступил Александр Котов.

Спикер регионального парламента добавил, что данное соглашение подчеркивает серьезную заинтересованность в работе, а также готовность работать в этом направлении.

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов при заключении соглашения заметил, что в Псковской области организация выборов всегда соответствовала действующему законодательству с соблюдением интересов граждан.

«Соглашение - лишнее подтверждение того, что со стороны общественных формирований прилагаются все усилия, чтобы люди могли воспользоваться своим конституционным правом. Применение ДЭГ расширяет возможности для старшего поколения. Думаю, выборы пройдут достойно, открыто и прозрачно», - выступил Михаил Иванов.

Как представитель непарламентской партии, руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов сообщил, что «больше всех заинтересован в том, чтобы выборы были честными, прозрачными и активными». Он также выразил готовность сотрудничать с Общественным штабом и Общественной палатой Псковской области.

Секретарь Псковского обкома КПРФ Александр Ножка напомнил, что выборы пройдут в непростой период для страны.

«Чтобы консолидировать общество, выборы должны быть прозрачными, честными. Мы готовы сотрудничать с Общественной палатой и с другими политическими партиями по контролю и наблюдению за выборами», - продолжил он.

Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вячеслав Абаренков напомнил, что выборы 2022 года показали значимость контроля со стороны организаций.

«В прошлом году, по нашей информации, существенных нарушений выявлено не было. В текущем году реготделением принято решение об участии в подписании соглашения с целью того, чтобы сделать данный процесс чище и прозрачнее», - добавил он.

Глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев завершал сегодняшнюю процедуру подписания соглашений. «Хочу пожелать нам всем, чтобы финал 10 сентября этого года прошел без скандалов и претензий. Нужно понимать, что в любой состязательности будут победители и проигравшие. Самое главное, чтобы не было претензий к арбитрам», - заключил он.

Напомним, в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний.

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Голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

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Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.