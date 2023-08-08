Псковские отделения партий и Общественная палата договорились о сотрудничестве 

Региональные отделения политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области по обеспечению общественного контроля за проведением голосования в ЕДГ-2023. Совместное заседание состоялось сегодня, 8 августа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Собравшихся поприветствовала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области при Общественной палате региона Илья Стрелков отметил, что недавно штаб утвердил план работы.
«Готовятся 26 выездных семинаров, пул наблюдателей набран. Более того, в четырех районах прошло обучение, это Великие Луки, Великолукский, Новосокольнический и Куньинский районы», - уточнил он.
Также Наталья Горбачева анонсировала подписание соглашений между политическими партиями и Общественной палатой РФ, сделать это планируют 10 августа.
Сегодня в Псковской области соглашение подписали региональные отделения «Единой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «Партии роста», КПРФ, а также партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Родина».
Первым соглашение подписал председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.
Спикер регионального парламента добавил, что данное соглашение подчеркивает серьезную заинтересованность в работе, а также готовность работать в этом направлении.
Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов при заключении соглашения заметил, что в Псковской области организация выборов всегда соответствовала действующему законодательству с соблюдением интересов граждан.
«Соглашение - лишнее подтверждение того, что со стороны общественных формирований прилагаются все усилия, чтобы люди могли воспользоваться своим конституционным правом. Применение ДЭГ расширяет возможности для старшего поколения. Думаю, выборы пройдут достойно, открыто и прозрачно», - выступил Михаил Иванов.
Как представитель непарламентской партии, руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов сообщил, что «больше всех заинтересован в том, чтобы выборы были честными, прозрачными и активными». Он также выразил готовность сотрудничать с Общественным штабом и Общественной палатой Псковской области.
Секретарь Псковского обкома КПРФ Александр Ножка напомнил, что выборы пройдут в непростой период для страны.
Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вячеслав Абаренков напомнил, что выборы 2022 года показали значимость контроля со стороны организаций.
«В прошлом году, по нашей информации, существенных нарушений выявлено не было. В текущем году реготделением принято решение об участии в подписании соглашения с целью того, чтобы сделать данный процесс чище и прозрачнее», - добавил он.
Напомним, в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний.
Голосование на выборах в Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.
Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.
Регистрация на ДЭГ продлится до 4 сентября.