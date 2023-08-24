Политика

Что такое легитимность на выборах? Итоги круглого стола

Легитимность выборов стала темой круглого стола, который прошел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 августа. Что такое легитимность и, образно говоря, с чем ее едят, обсудили руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков, кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ Андрей Маковский, кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России Наталья Мельникова и социолог Наталья Папишина.

Не так давно директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский опубликовал электоральный рейтинг кандидатов на пост губернатора Псковской области. Так, рейтинг Михаила Ведерникова составляет 85,8%, Пётра Алексеенко – 7 %, Антона Минакова – 5,5 %, Игоря Романова – 1,8 %.

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Ключевым противостоянием на выборах социолог Наталья Папишина назвала борьбу за второе место между оппонентами.

«Эта борьба не очень активная, достаточно вялая. Хотелось бы больше действий со стороны оппонентов. То, что я сейчас наблюдаю в социальных сетях и СМИ – очень мало упоминаний, в сравнении с прошлой предвыборной кампанией 2018 года, партий-оппонентов. Это КПРФ и ЛДПР. Прошлая предвыборная кампания была намного активнее. На сегодняшний день ожидается бесконфликтная предвыборная кампания. Она ровная, как в большой семье, где все роли уже определены - очень комфортно», – рассказала Наталья Папишина.

Социолог не видит четкого плана и целей оппозиционных партий. По ее мнению, это поведение заведомо проигравших партий, однако, факт отсутствия видимого соперничества не имеет отношения к легитимности выборов.

Свое несогласие выразил кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ Андрей Маковский. Электорат устал от конкурентных выборов, и четыре кандидата уже сформировали свои политические образы и повестку, что является «европейским стандартом» конкуренции. По его мнению, в идеальной политической борьбе два кандидата – это всегда интересно, а четыре – много.

«Я думаю, конкуренция у нас достаточная. Люди устали от конкурентной политики, именно от борьбы. Сейчас идет борьба за смыслы, за положительные эмоции. Мне нравится, как сформировались образы. Если Михаил Ведерников – это "свой губернатор", Минаков - "за Жириновского", а Романов - "политический киллер", то у КПРФ нет такого образа, у них есть "диплом Баева". Это мем, благодаря которому наши выборы превратились в федеральные», – добавил Андрей Маковский.

Уровень явки – также важнейший критерий легитимности. Многие эксперты называют именно этот показатель основным, когда разговор заходит о легитимности выборов. Псковская область стабильно набирает более 40% явки, что является достаточно высоким уровнем по стране, считает кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России Наталья Мельникова.

«Я согласна, что люди устали от острой борьбы. В нынешней ситуации нужна предсказуемость, она их успокаивает, дает надежду. Это то, в чем люди больше всего нуждаются, причем надежду на то, что завтра не будет хуже, чем вчера. Касательно явки, очень большая работа идет по ДЭГу, мы вторые в стране, это будет сказываться на явке, а мы по явке и так неплохой регион. У нас традиционно федеральный уровень, мы всегда даем 42-45%, на губернаторских было чуть меньше», – указала Наталья Мельникова.

Она ожидает, что явка в Псковской области составит выше 45%, в том числе за счет голосующих через систему дистанционного электронного голосования. По данным, которые привела Наталья Мельникова, электорат также положительно оценивает активную работу избирательной комиссии по информированию о выборах 2023 года.

Наблюдение является одним из главных критериев определения легитимности итогов выборов, уверен руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. Он рассказал, что на данный момент штаб подготовил 570 наблюдателей для работы в 596 УИКах. Кроме стандартного наблюдения, к работе подключатся блогеры-наблюдатели – люди, которые будут активно освещать в социальных сетях работу избирательных комиссий.

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«Выборы - это изначально сложный процесс, и очень много аспектов нужно учитывать, в том числе и наблюдение. От наблюдателей зависит очень много в избирательной кампании, эти люди фиксируют те нарушения, которые возможны», – отметил Илья Стрелков.

Он привел в пример прошлые выборы в Пушкиногорском и Пустошкинском районах, где работали общественные наблюдатели. Выборы были достаточно конкурентными, с высокой явкой, и не было зафиксировано ни одного нарушения или жалобы в избирком. «Именно это говорит о том, что выборы прошли честно и легитимно», – подчеркнул руководитель Общественного штаба.

Дистанционное электронное голосование дает возможность принять участие в избирательном процессе новым категориям населения, сошлись во мнении участники круглого стола. Кроме того, гости студии согласились с тем, что трехдневное голосование - это удобно.

Напомним, по состоянию на 24 августа жители Псковской области подали 38 092 заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

Выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и будет определен состав депутатов муниципальных собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.

С видеоверсией программы можете ознакомится по ссылке ниже.