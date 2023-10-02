Политика

Рейтингомер: газ, вода и медные трубы

Салют! Сегодня понедельник, и с вами вновь Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и прочих публичных персон на минувшей неделе.

Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Елена Пилипенко

Самую низкую оценку -5 получает председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко - за так и нерешенные проблемы с социальной догазификацией, о чем говорили на парламентском часе в рамках сессии областного Собрания. Из почти 17 тысяч поданных заявок к настоящему времени пуск газа произведён только в 2044 домах, что составляет всего 13% от заключённых договоров. Если такая динамика сохранится, то работы по пуску газа могут затянуться на несколько лет.

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-4 Алексей Кузьмин

Минус четыре ставлю главе Великолукского района Алексею Кузьмину. Суд по иску прокуратуры, которая требовала признать незаконным бездействие администрации, обязал чиновников обеспечить питьевое водоснабжение в одной из деревень района в соответствии с требованиями законодательства. Ранее администрация не приняла меры к обеспечению местного населения питьевым водоснабжением.

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-3 Александр Грацкий

Отрицательная оценка минус три достается Александру Грацкому - начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова, которое отвечает, помимо прочего, за состояние автодорог. Об их качестве можно говорить долго - сегодня отметим только один факт: всего за одну ночь сразу три автомашины пострадали в Пскове из-за вырезанного куска асфальта на улице Петровской. Машины получили технические повреждения. А полноценное ограждение появилось только после происшествий.

-2 Антон Минаков

На прошедшей в четверг сессии областного Собрания парламентское большинство отклонило законопроект депутата от ЛДПР Антона Минакова, предусматривающий изменения в закон об областном материнском капитале. «Либерал-демократ» предлагал расширить перечень направлений по распоряжению маткапиталом, дав людям возможность потратить средства, например, на покупку отечественного авто или оплату санаторно-курортного лечения. Увы, убедить коллег депутат не смог, отчего и получает минус два.

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-1 Елена Бибикова

Тем временем прекращены полномочия сенатора от Псковской области Елены Бибиковой. Напомню, что в Совете Федерации она работала с 2014 года - и работала весьма эффективно, что позволяет сделать прогноз: теперь уже экс-сенатор наверняка получит предложение о продолжение карьеры на каком-то ином поприще. Впрочем, каким оно будет - пока неизвестно. Фиксируя факт прекращения полномочий члена Совета Федерации, ставим минус один.

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0 Денис Салий, Константин Мозеров

Нейтральную оценку получают сразу двое.

Это свежеиспеченный вице-губернатор - куратор представительства Псковской области в Москве Денис Салий и назначенный первым зампрокурора области Константин Мозеров.

Оба для региона - персоны новые: Салий в последние годы работал в представительствах Калининградской и Рязанской областей в Москве, а Мозеров служил в Республике Мордовия. Так что псковичам только предстоит познакомиться с назначенцами и сделать выводы об профессиональных качествах, пока - ноль.

+1 Татьяна Пасман

Плюс два заслужила депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», педагог Татьяна Пасман. Отмечаем ее активную позицию на сессиях муниципального парламента и публичные выступления по вопросам, в которых она действительно компетентна, а не на отвлеченные и глобальные темы вселенского масштаба, чем грешат некоторые представители псковской оппозиции.

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+2 Андрей Беляев

Строчкой выше, на плюс два, расположился глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Он всё увереннее держит бразды правления городским хозяйством «южной столицы» и демонстрирует открытость в отношениях со СМИ, в том числе региональными. На минувшей неделе сити-менеджер дал большое интервью радио ПЛН FM и порадовал содержательными ответами на актуальные вопросы, в том числе достаточно острые и проблемные.

+3 Наталья Федорова

Плюс три достается Наталье Федоровой, повторно вступившей в должность главы Псковского района. На торжественную церемонию приехали первые лица региональной власти, в том числе губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов. Как отметил спикер регионального парламента, команда Натальи Федоровой успешно справляется со своими задачами - и мы видим, как Псковский район меняется в лучшую сторону.

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+4 Алексей Наумец

Плюс четыре получает генерал-майор Алексей Наумец, назначенный сенатором от Псковской области. В адрес экс-командира 76-й дивизии прозвучало немало поздравлений и добрых слов. Особо отметим комментарий секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака: «Василич - легенда. Человек, которого знает и уважает каждый десантник... Прошел Чечню, Абхазию, Грузию. СВО. При освобождении Попасной в прошлом году был контужен, чуть не погиб».

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку плюс пять ставим губернатору Михаилу Ведерникову. По итогам прошедших в сентябре выборов он вновь избран главой области и в среду торжественно вступил в должность: на неделе он принимал в регионе полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана и министра экономического развития Максима Решетникова, а также участвовал в онлайн-встрече с Владимиром Путиным. Тем временем политологи - составители губернаторских рейтингов - фиксируют динамичный рост и укрепление позиций.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Всем пока!