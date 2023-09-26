ЖКХ

Великолукский суд обязал обеспечить жителей Макоедово качественной водой

Суд обязал обеспечить население деревни Макоедово Великолукского района питьевой водой надлежащего качества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

25 августа 2022 года представители ТО Роспотребнадзора в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Новосокольническом, Куньинском, Локнянском районах организовали проверочные мероприятия в Макоедово. При проведении выездного обследования был проведен отбор и исследование проб питьевой воды централизованного водоснабжения из водоразборных колонок на переулке Южном и улице Боярской. По результатам лабораторных испытаний выявлены отклонения от гигиенических нормативов состава питьевой воды по показателям запаха и мутности (по формазину).

Великолукский районный суд рассмотрел дело по административному иску прокурора Великолукского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации Великолукского района о признании незаконным бездействия и возложении обязанности по осуществлению определенных действий.

Суд пришел к выводу, что администрация Великолукского района не приняла меры к обеспечению населения питьевым водоснабжением в деревне Макоедово в соответствии с санитарными правилами и нормами.

Суд административные исковые требования удовлетворил. На администрацию Великолукского района возложена обязанность обеспечить питьевое водоснабжение в деревне Макоедово в соответствии с требованиями законодательства.