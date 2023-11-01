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Господин Рейтингомер
 
 
 
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Политика

Рейтингомер: сектор газа, вопрос на миллиард и ротация в облспорткомитете

06.11.2023 16:57|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! В этот дождливый ноябрьский день с вами вновь политический обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер.

 

Сегодня хоть и выходной, но - понедельник. А значит, пришло оценивать активность политиков, чиновников и прочих публичных персон по пятибалльной шкале.

Плюсы здесь - активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Игорь Шатурный 

В Псковской области в рамках социальной догазификации исполнено всего 13% от заключённых договоров – в то время, как средний показатель по стране втрое выше - 39%. В связи с низкими темпами догазификации побывавший в Пскове секретарь Генсовета «Единой России», первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак поручил активизировать работу. Ответственных лиц, к кому это относится, много -  но особый спрос с вице-губернатора, курирующего сферу ЖКХ и строительства. Господину Шатурному и ставлю отрицательную оценку минус пять. 

-4 Александр Баев

Резонансный скандал вокруг «липового» диплома депутата Псковской гордумы, несостоявшегося кандидата в губернаторы от КПРФ Александра Баева не закончен. В областном отделении компартии еще продолжают разбираться, о чем сообщил первый секретарь обкома Петр Алексеенко в новой программе радио ПЛН FM «Политбюро». «Сколько надо, столько и будем разбираться. Бывают ошибки, это наши партийные дела, разберемся», - сказал лидер псковских коммунистов. Вопреки обещаниям некоторых партийцев, доказательств подлинности диплома за прошедшие почти полгода не представлено. Поставленная на паузу история не идет на пользу коммунистам, партия несет репутационные издержки, как следствие, ставлю минус четыре персеку псковского горкома КПРФ товарищу Баеву.  

-3 Виталий Соловьев 

Отрицательную оценку минус три получает глава Новосокольнического района Виталий Соловьев. Местные чиновники и коммунальные службы подверглись критике в соцсетях и Telegram-каналах из-за затянувшихся сроков восстановления водоснабжения в райцентре после прорыва городского водопровода. «Сутки без воды сидим, в магазинах почти всю воду раскупили... Люди должны не умываться, не смывать унитазы, не готовить пищу? Прошли сутки, а не два часа! Я уже молчу где в доме есть инвалиды лежачие и грудные дети», - подобными «криками души» с обвинениями чиновников в невыполнении обещаний и распространении недостоверной информации пестрели интернет-форумы.

-2 Олег Брячак 

«Опять двойка» заносится в дневник руководителя Псковского регионального отделения «Справедливой России - За правду» Олега Брячака. Так оцениваю идею эсеров создать молодежное крыло областной партийной организации. Тут и взрослой-то партийной организации не видно, а они собираются учредить молодежку и преподносят это чуть ли не как прорыв, эдакое ноу-хау в политической жизни.

Самое смешное, что молодежку эсеры уже создавали - еще в бытность руководителем организации Брячака-старшего.   

-1 Елена Чернышова 

Минус один достается Елене Чернышовой, известной по работе в статусе временно исполняющей обязанности председателя регионального комитета по спорту. Имя чиновницы на днях вспоминали в связи с очередной комичной ситуацией, связанной с областным спортом. Мы снова наблюдаем потуги продать долю области в фактически несуществующем много лет футбольном клубе «Псков-747».

0 Галина Макарова

Нейтральную оценку ноль получает потенциальная сменщица госпожи Чернышовой - Галина Макарова, в последние годы работавшая в должности зампредседателя облспорткомитета. На звание самого медийного чиновника области госпожа Макарова не претендует, однако в спортивном сообществе хорошо известна и несколько раз оказывалась в центре внимания СМИ - в частности, когда представляла губернатору Михаилу Ведерникову тестовые комплекты формы членов сборных команд Псковской области, а также когда от регионального власти была включена в состав руководства АНО «Футбольный клуб «Псков»  

+1 Артур Гайдук 

Псковское «Яблоко» сообщило о прошедшей в Пушкиногорском районе встрече однопартийцев. Сообщение о работе регионального отделения и планах представил руководитель организации, депутат областного Собрания Артур Гайдук. Выставляя ему плюс один, особое внимание обращаю на то обстоятельство, что встреча в Бугрово завершилась небольшим концертом господина Гайдука, который исполнил для собравшихся свои авторские песни.

+2 Светлана Мельникова 

Положительную оценку плюс два получает генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Ее наградили почетным знаком фонда «Русский мир» за активную работу по продвижению русского языка и развитие гуманитарного сотрудничества. Руководителя псковского музея отметили как исследователя наследия русского зарубежья и активного участника проектов и программ фонда на протяжении многих лет. 

+3 Николай Козловский 

Строчкой выше расположился глава города Великие Луки Николай Козловский. Положительную оценку плюс три он получает по совокупности факторов.

Муниципальный руководитель принял участие в работе ассоциации малых и средних городов России, где участникам по ряду направлений ставили в пример Великие Луки.

Кроме того, николай Козловский отчитался о завершении очередного этапа программы «Чистая вода». А 4 ноября Великие Луки традиционно ярко отпраздновали День народного единства - по части организации патриотических мероприятий южная столица может дать фору всем, даже областному центру.

Фото: Telegram-канал Николая Козловского

+4 Ольга Тимофеева 

Плюс четыре ставлю председателю областного комитета по культуре Ольге Тимофеевой. Разумеется, за креатив, активность и отличную организацию мероприятий в рамках открывшейся в День народного единства выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Всё прошло с большим количеством гостей, демонстрацией мультимедийных спектаклей о княгине Ольге, Александре Невском и Петре Первом, презентацией копии меча Довмонта и очередным рекордом Псковской области - на этот раз по продолжительности игры на балалайке, его установил музыкант-виртуоз Константин Абабков.

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку заработал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В конце минувшей недели он работал в регионе, участвовал в заседании регионального штаба по догазификации и в мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода.

Также сенатор от Псковской области встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым и обсудил с ним реализацию народной программы партии. По словам Андрея Турчака, в ходе работы над федеральным бюджетом удалось защитить три важных для Псковской области объекта. Это строительство пешеходного моста через Пскову, благоустройство территории у аэропорта и капитальный ремонт дороги, которая ведет к нему, а также участка платной дороги с выходом к государственной границе. Общий объем средств по этим трем объектам превышает миллиард рублей.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Всем пока!

Источник: Псковская Лента Новостей
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