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Политика

Рейтингомер: провал кампании, свастика в центре Пскова и «назад, в 1990-е»

11.03.2024 17:31|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер со своим крайне субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон за неделю.

 

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Никто

Самую низкую оценку минус пять в этот раз не ставим никому. Так мы иногда поступаем, когда ни сокрушительных поражений, ни непоправимых ошибок не было.

-4 Тамара Новицкая

Минус четыре получает всё еще де-юре секретарь регионального отделения «Новых людей» Тамара Новицкая. Псковские однопартийцы кандидата Владислава Даванкова не активизировали агитационную работу даже на финише кампании по выборам президента.  Провалили всё - о чем говорить, если Даванков стал единственным кандидатом, у кого в Псковской области не было доверенных лиц и, соответственно, представителей на дебатах? Так что прогнозируем скорую потерю госпожей Новицкой руководящего поста - как мы сообщали, главой областного отделения объединенной партии при слиянии «Новых людей» с «Партией роста» станет «ростовик» Игорь Романов.  

-3 Сергей Матвеев

На минус три оцениваем выступления на предвыборных теледебатах коммуниста Сергея Матвеева, все-таки зарегистрированного доверенным лицом кандидата на пост президента от КПРФ Николая Харитонова. На ТВ он приезжает, но то ли товарищи из обкома подсовывают себежанину такие тексты, то ли это его самодеятельность, но выглядят спичи крайне неактуально. Коммунист то воюет с «шайкой» покойного Ельцина, то главной проблемой страны называет расстрел Верховного совета, то цитирует уже ушедшего в мир иной сатирика Задорнова, то ругает генерала Сигуткина, которого в Пскове в последний раз видели чуть ли не 20 лет назад. Складывается впечатление, что оратор как будто так и остался в тех самых «лихих 1990-х». 

-2 Вадим Нэдик

Двойку заносим в дневник председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадима Нэдика. Причина в том, что общественники по собственной инициативе проводят «виртуальную реставрацию» шести памятников архитектуры федерального значения. Жаль, что эти памятники никак не дождутся реальной реставрации. И странно, что такая инициатива группы энтузиастов не получает поддержки со стороны возглавляемого господином Нэдиком комитета.

-1 Вера Кондратьева

Минус один получает пыталовская глава Вера Кондратьева, которая, как и любой районный руководитель, в ответе за всё в своем муниципальном образовании. Как установила прокуратура, в нарушение закона муниципальное предприятие «Пыталовские теплосети» без согласия собственника и проведения конкурса, предоставило индивидуальному предпринимателю в аренду нежилое помещение по договору безвозмездного пользования. Арбитражный суд Псковской области согласился с исковыми требованиями прокурора и признал указанный договор ничтожным.

0 Денис Мунштуков

Нейтральную оценку 0 ставим бизнесмену, депутату Великолукской городской Думы Денису Мунштукову. Менеджер, известный по работе в качестве гендиректора ЗАО «ЗЭТО» и замглавы города на общественных началах, получил новое назначение. Он возглавил завод «Велмаш». Как обычно, в таких ситуациях ставим нейтральную оценку, а с плюсами-минусами определимся позже, по результатам деятельности на новом посту. 

+1 Артур Гайдук

Плюс один получает депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. Отмечаем активную позицию представителя оппозиционной партии в региональном парламенте, который сложа руки не сидит, регулярно пишет запросы, поднимает проблемы муниципальных образований и выступает с инициативами.

+2 Наталья Горбачева

Положительную оценку плюс два заработала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. В минувшую среду она вместе с коллегами провела региональный Форум наблюдателей, на котором, как заявлялось участниками, прошла «сверка часов» перед президентскими выборами 15-17 марта. Мероприятие такого формата в нашем регионе общественники провели впервые.

+3 Евгений Панферов

Строчкой выше, на +3, расположился главный врач областной клинической больницы Евгений Панферов. Положительной оценкой отмечаем активную общественную деятельность доктора и его содержательное выступление на радио «ПЛН FM» в ходе круглого стола, посвященного финиширующей избирательной кампании.  По словам Евгения Панферова, президентские выборы - одна из актуальнейших тем, которые сейчас обсуждаются его коллегами.  

+4 Борис Елкин

Плюс четыре по совокупности факторов ставим главе Пскова Борису Елкину. Градоначальник, как и прежде, активен, открыт СМИ, регулярно информирует горожан о работе властей. Особо отметим два эпизода на минувшей неделе. Во-первых, сразу после обращения неравнодушного псковича к Елкину закрасили свастику рядом со зданием истфака ПсковГУ, на которую в учебном заведении не реагировали давным-давно. 

Во-вторых, глава города встретился с псковичкой, чемпионкой России по прыжкам в высоту Натальей Спиридоновой, поздравил ее с 8 марта и пообещал помощь нашим легкоатлетам.

+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку +5 получает председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. Облизбирком пока проводит идеальную кампанию. На минувшей неделе успешно завершен проект «Информ УИК» по информированию жителей области о выборах - сотрудники комиссий посетили больше 90% домовладений.  А в среду глава областной комиссии презентовал модельный избирательный участок и участок для голосования граждан РФ, проживающих за рубежом, на границе. 

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До новых встреч!

Источник: Псковская Лента Новостей
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