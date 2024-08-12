Политика

Суд признал законным отказ в регистрации кандидата на должность главы Гдовского района

Гдовский районный суд признал законным постановление Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Гдовского района об отказе кандидату на должность главы Гдовского района Дмитрию Поршнёву в регистрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Дмитрий Поршнёв обратился в суд с административным иском к Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Гдовского района с требованием признать незаконным и отменить постановление об отказе в регистрации его кандидатом на эту должность. Он был выдвинут избирательным объединением «Политическая партия Социальной защиты».

ТИК Гдовского района отказала Дмитрию Поршнёву в регистрации кандидатом на должность главы Гдовского района в связи с несоблюдением требований к выдвижению кандидата, предусмотренных федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Это связано с тем, что был представлен неполный комплект документов, а документы были поданы не лично Дмитрием Поршнёвым.

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Гдовский районный суд признал постановление ТИК Гдовского района законным и обоснованным, отказав в удовлетворении административного иска.

Выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года. О намерении участвовать в выборах ранее заявили восемь кандидатов.

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Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте. Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.