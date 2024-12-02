Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Готовим сами Как в ресторане
Быть классным
Обследования без очередей и хамства
оценка качества Псковских педагогов
Денис Иванов о фермерских рынках
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
Третий этап Муниципальная реформа
«Истфакт» Ленин в Пскове
Что привезти из Пскова?
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Потягнем за Отечество!
От стекляшки до «чебурашки»
 
 
 
ещё Политика 02.12.2024 18:122 Рейтингомер: новые варяги, персек без «Доширака» и пол-лимона себе любимому 02.12.2024 18:122 Рейтингомер: новые варяги, персек без «Доширака» и пол-лимона себе любимому 02.12.2024 15:411 Олег Савельев о едином способе избрания глав муниципалитетов: Случайные люди не смогут прийти к власти 02.12.2024 14:560 Никакого ухудшения по отношению к местным быть не должно: Олег Савельев о муниципальной реформе 02.12.2024 14:250 Муниципальная реформа повышает эффективность работы — Олег Савельев 02.12.2024 14:040 Движение идет, опасаться не нужно — Олег Савельев о преобразовании Куньинского района в округ
 
 
 
Самое популярное 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 25.11.2024 12:595 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем» 26.11.2024 10:350 Красота и безобразие
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер: новые варяги, персек без «Доширака» и пол-лимона себе любимому

02.12.2024 18:12|ПсковКомментариев: 2

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер. Представляем очередное обозрение активности региональных политиков, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. 

 

Оценки выставляет по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Погнали!

-5 Владимир Бабинин

Фото: «Юношеская футбольная лига»

Самую низкую отрицательную оценку -5 схлопотал директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. Региональная Счетная палата выявила многочисленные нарушения в финансовой деятельности автономной некоммерческой организации, в которой не смогли представить документы на собранные детскими тренерами с родителей деньги — и у многих в этой связи возникают нехорошие подозрения. Кроме того, директор финансируемого из бюджета футбольного клуба в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей. По словам главы облспорткомитета Галины Овсовой, «этим должны заниматься компетентные органы». Как стало известно ПЛН сегодня, они этим уже занимаются.

-4 Алексей Брижаха

Минус четыре получает Алексей Брижаха, теперь уже бывший исполняющий обязанности директора особой экономической зоны «Моглино». В этом статусе менеджер проработал всего несколько месяцев, а теперь в ОЭЗ новый рулевой — приехавший из-за пределов региона Павел Соболь. Если считать с 2019 года, после ухода Ольги Торбич, то это уже шестой руководитель «Моглино». Выразим надежду на то, что у экс-сотрудника Минэкономразвития Соболя выйдет лучше и… дольше, чем у Олега Бедских, Натальи Юшко, Андрея Яковлева, его однофамильца Антона, а также Алексея Брижахи.

-3 Галина Неваленная

Минус три ставим депутату Псковской гордумы, бывшему главному врачу городской поликлиники Галине Неваленной. По сообщениям масс-медиа, «око государево» заподозрило экс-главврача в нецелевом использовании средств. Если вина медика будет доказана, то ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

-2 Гор Брутян

Фото: школа №1362 (Москва)

Двойку со знаком минус заносим в дневник первого заместителя председателя областного комитета по образованию Гора Брутяна. Дело, связанное с нарушением правил предоставления субсидий, отправлено на пересмотр в городской суд. Судя по всему, чиновнику придется ответить не за нарушение правил, а за нецелевое расходование бюджетных средств. Так или иначе, точку пока не ставим - продолжение в этой истории следует.

-1 Петр Алексеенко

Минус один получает первый секретарь обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко. Он выступил с трибуны областного Собрания на сессии, однако хоть и вспомнил про свой прошлогодний перфоманс с коробкой «Доширака», нового экшна, увы, не устроил. Ограничился тривиальной речью на тему роста цен с традиционным отсылом к инициативе фракции КПРФ в Госдуме. Зюгановцы предлагают принять закон о госрегулировании цен на продукты и предметы первой необходимости. Любому понятно, что в нынешних условиях такой закон никто не примет, но и сами коммунисты даже не удосуживаются объяснить, как себе представляют реализацию этой, на 100%, популистской инициативы в условиях рыночной экономики.

0 Денис Кузнецов

Нейтральную оценку получает новый руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Экогрупп». Им стал 38-летний Денис Кузнецов, ранее трудившийся в Москве и имеющий опыт работы в ЖКХ, в том числе в сфере обращения с ТКО. Напомним, что в июле руководителем «Экогрупп» был назначен Андрей Вышкворкин, однако вскоре он покинул регион по семейным обстоятельствам. Временно исполняющим обязанности директора был назначен Сергей Пайст. Теперь посмотрим, как проявит себя на новом месте господин Кузнецов и каким окажется результат работы в традиционно проблемной сфере.

+1 Александр Ножка

Плюс один получает секретарь областного отделения КПРФ Александр Ножка. На организованном Общественным советом при облизбиркоме круглом столе коммунист из Псковского района держался уверенно и складно излагал партийную позицию по вопросу проведения муниципальной реформы. При этом держать удар товарищу Ножке было непросто — другие участники дискуссии придерживались иного мнения и не раз атаковали оппонента.

+2 Наталья Федорова

Наталья Федорова: Причал «Толба» в надежных руках : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Плюс два заработала глава Псковского района Наталья Федорова. Отмечаем высокую активность руководителя муниципалитета — кстати, единственного в области, в котором в минувшем году увеличилось количество жителей (на 2,5%). Намедни Наталья Федорова инспектировала учреждения культуры, в которых ведется ремонт, вместе со специалистами обсуждала комплекс мер по более активному привлечению граждан к диспансеризации, а также дала содержательное интервью на радио «ПЛН FM».

+3 Алексей Наумец

Строчкой выше, с оценкой плюс три, расположился сенатор от Псковской области, бывший командир 76-й дивизии Алексей Наумец. Вместе с коллегами он выступил с законодательной инициативой о предоставлении военнослужащим, имеющим ребенка-инвалида, внеочередного права на обеспечение жильем (жилищной субсидией). В итоге приняты изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих».

+4 Николай Козловский

Плюс четыре ставим главе Великих Лук Николаю Козловскому. Во-первых, южная столица в очередной раз подтвердила статус развивающегося промышленного центра: объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг вырос в 2024 году на четверть, а средняя зарплата — почти на 30 процентов и составила порядка 60 тысяч рублей. Во-вторых, Союз десантников Псковской области наградил Николая Козловского за большой вклад в организацию помощи и поддержку военнослужащих.

+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку получает спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Под его председательством в четверг прошла сессия регионального парламента. Депутаты приняли проект областного бюджета (в первом чтении) и ряд других важных законов, в том числе они утвердили единый способ избрания глав районов и округов. Как всегда, Александр Котов провел заседание очень четко, выступал по делу, иногда делал остроумные и точные комментарии. А уже сегодня председатель Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» дал старт декаде приемов граждан, посвященной 23-летию партии.

Это был очередной выпуск Рейтингомера. Итоги первой недели зимы подведем уже в следующий понедельник.

Теги: #политика #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поможет ли увеличение штрафов решить проблему парковки на зеленых зонах?
В опросе приняло участие 10 человек
02.12.2024, 19:200 Проект «Литературное пространство молодых поэтов» торжественно завершат в Пскове 02.12.2024, 19:000 Конкурс плакатов по профилактике СПИДа стартовал в Пскове 02.12.2024, 18:560 День правовой помощи участникам СВО пройдет 12 декабря в Пскове 02.12.2024, 18:510 Вера Емельянова: Люди должны четко знать, куда им обращаться за медпомощью
02.12.2024, 18:450 Михаил Ведерников принял участие в семинаре Татьяны Голиковой о нацпроектах в сфере здравоохранения 02.12.2024, 18:400 Более 26 тысяч мест допобразования создали в Псковской области по нацпроекту 02.12.2024, 18:380 Более половины респондентов ПЛН опасаются Третьей мировой войны 02.12.2024, 18:280 «Постскриптум»: Надежды на скорый мир, время бюджетов и перемены в «Моглино» и «Экогрупп». ВИДЕО
02.12.2024, 18:280 Заниматься автоматизацией производства призвал Александр Козловский 02.12.2024, 18:240 Профсоюзные санатории Псковской области участвуют в международной выставке 02.12.2024, 18:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 декабря 02.12.2024, 18:200 «ГорДозор»: «Да будет свет!» - сказал монтёр. ВИДЕО
02.12.2024, 18:190 Свыше 400 тысяч жителей Псковской области посетили выездные культурные мероприятия автоклубов 02.12.2024, 18:180 «Гайд-парк»: Олег Савельев о догазификации и муниципальной реформе. ВИДЕО 02.12.2024, 18:170 ТОС «Борисов ручей» улучшил дренажную систему в псковской деревне Писковичи 02.12.2024, 18:140 Телефон изъяли у псковича за хранение наркотиков
02.12.2024, 18:122 Рейтингомер: новые варяги, персек без «Доширака» и пол-лимона себе любимому 02.12.2024, 17:580 Антон Дымов: Более 4 тысяч домовладений Псковской области подключены к газу 02.12.2024, 17:560 Мост через реку Уда в Бежаницком округе введен в эксплуатацию  02.12.2024, 17:420 Комбинированная машина для обслуживания дорог и уборки листьев поступит в Куньинский район
02.12.2024, 17:390 Акцию по сдаче крови организуют в Пскове в преддверии Дня добровольца 02.12.2024, 17:290 Работы по догазификации начали вести оперативнее — Олег Савельев 02.12.2024, 17:250 Лекарственные травы, традиционная кухня и сказки: в Печорском округе стартует неделя культуры сето 02.12.2024, 17:170 Рабочий день 28 декабря не будет сокращенным
02.12.2024, 17:080 Олег Савельев: ТОС – самая правильная и лучшая форма местного самоуправления 02.12.2024, 16:580 Студенты возложили цветы к памятнику солдату Первой мировой войны на псковской набережной 02.12.2024, 16:450 ЦБ РФ выпустил две новые инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» 02.12.2024, 16:430 Порядок с обращением с ТКО будет наведен — депутат областного Собрания
02.12.2024, 16:261 Быть классным 02.12.2024, 16:170 Небольшое потепление прогнозируют в начале недели в СЗФО 02.12.2024, 16:160 Алик Халиков стал заведующим филиала «Пушкиногорский» островской больницы 02.12.2024, 16:140 Протаранивший стоящую машину на перекрестке в Пскове водитель оказался пьяным
02.12.2024, 16:020 Карантин по бешенству ввели в печорской деревне Забелино 02.12.2024, 15:520 Более шести миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками 02.12.2024, 15:411 Олег Савельев о едином способе избрания глав муниципалитетов: Случайные люди не смогут прийти к власти 02.12.2024, 15:340 22 тонны польских груш уничтожили в Псковской области
02.12.2024, 15:320 Два показа «Маленьких трагедий» в псковском театре прошли с аншлагом 02.12.2024, 15:290 Суд изъял земельный участок в Печорском округе за неиспользование по назначению 02.12.2024, 15:220 Проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Стругокрасненском округе проводят следователи 02.12.2024, 15:050 ТОС благоустроил детский парк на берегу озера Смолинское в Палкинском районе
02.12.2024, 14:560 Никакого ухудшения по отношению к местным быть не должно: Олег Савельев о муниципальной реформе 02.12.2024, 14:450 Медицинские обследования без очередей и хамства. ЛОНГРИД 02.12.2024, 14:440 МегаФон улучшил покрытие в Бежаницком округе 02.12.2024, 14:430 До +4 градусов прогнозируют в Псковской области 3 декабря
02.12.2024, 14:330 Человека спасли при возгорании жилого дома в Опочке 02.12.2024, 14:250 Муниципальная реформа повышает эффективность работы — Олег Савельев 02.12.2024, 14:180 У псковичей остался один день для своевременной оплаты налоговых уведомлений за 2023 год 02.12.2024, 14:040 Движение идет, опасаться не нужно — Олег Савельев о преобразовании Куньинского района в округ
02.12.2024, 13:572 Начался прием вопросов к прямой линии губернатора Михаила Ведерникова 02.12.2024, 13:450 Житель Палкинского района хотел помириться с женой и попал под суд за угрозу убийством 02.12.2024, 13:382 Один и тот же автомобиль Lifan сбил шлагбаум на Балтийской и попал в ДТП на трассе 02.12.2024, 13:320 Названа возможная дата прямой линии с Путиным
02.12.2024, 13:300 Выступление певицы из Великих Лук покажут на музыкальном телеканале  02.12.2024, 13:230 Олег Савельев: Никто из глав округов не сказал, что муниципальная реформа была во вред 02.12.2024, 13:070 Автомобиль ВАЗ сгорел в Острове 02.12.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Надежды на скорый мир, время бюджетов и перемены в «Моглино» и «Экогрупп»
02.12.2024, 13:010 Александр Котов: Приемы граждан — весомая часть работы депутатов 02.12.2024, 12:560 Проезд транспорта на площади Ленина в Великих Луках закрыт из-за новогодней ели 02.12.2024, 12:530 Псковская область заняла 58 место по способности населения накопить миллион 02.12.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: «Да будет свет!» - сказал монтёр...
02.12.2024, 12:250 «Постскриптум»: Надежды на скорый мир, время бюджетов и перемены в «Моглино» и «Экогрупп» 02.12.2024, 12:150 Сирены проверят в Псковской области 4 декабря 02.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Олегом Савельевым 02.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 2 декабря
02.12.2024, 11:550 Кабмин упрощает передачу в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями 02.12.2024, 11:440 Монтаж главной городской ели начался в Великих Луках 02.12.2024, 11:341 «ГорДозор»: «Да будет свет!» - сказал монтёр... 02.12.2024, 11:210 Александр Котов дал старт декаде приемов реготделения партии «Единая Россия»
02.12.2024, 11:140 Огнеборцы эвакуировали два газовых баллона при ликвидации пожара в Пскове 02.12.2024, 11:120 «Маленькие» трагедии 02.12.2024, 11:060 На 83% вырос спрос на корпоративные подарки перед Новым годом — аналитики 02.12.2024, 10:560 Мужчина погиб при возгорании жилого дома в Стругокрасненском округе
02.12.2024, 10:540 Ретейлер «Лента» объявил о покупке сети магазинов «Улыбка радуги» 02.12.2024, 10:480 «Гайд-парк»: Олег Савельев о догазификации и муниципальной реформе 02.12.2024, 10:410 Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области получил Гран-при на международном конкурсе 02.12.2024, 10:270 Бюджет города Пскова на 2025 год приняли в первом чтении
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru