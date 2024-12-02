Политика

Рейтингомер: новые варяги, персек без «Доширака» и пол-лимона себе любимому

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер. Представляем очередное обозрение активности региональных политиков, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя.

Оценки выставляет по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Погнали!

-5 Владимир Бабинин

Фото: «Юношеская футбольная лига»

Самую низкую отрицательную оценку -5 схлопотал директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. Региональная Счетная палата выявила многочисленные нарушения в финансовой деятельности автономной некоммерческой организации, в которой не смогли представить документы на собранные детскими тренерами с родителей деньги — и у многих в этой связи возникают нехорошие подозрения. Кроме того, директор финансируемого из бюджета футбольного клуба в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей. По словам главы облспорткомитета Галины Овсовой, «этим должны заниматься компетентные органы». Как стало известно ПЛН сегодня, они этим уже занимаются.

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-4 Алексей Брижаха

Минус четыре получает Алексей Брижаха, теперь уже бывший исполняющий обязанности директора особой экономической зоны «Моглино». В этом статусе менеджер проработал всего несколько месяцев, а теперь в ОЭЗ новый рулевой — приехавший из-за пределов региона Павел Соболь. Если считать с 2019 года, после ухода Ольги Торбич, то это уже шестой руководитель «Моглино». Выразим надежду на то, что у экс-сотрудника Минэкономразвития Соболя выйдет лучше и… дольше, чем у Олега Бедских, Натальи Юшко, Андрея Яковлева, его однофамильца Антона, а также Алексея Брижахи.

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-3 Галина Неваленная

Минус три ставим депутату Псковской гордумы, бывшему главному врачу городской поликлиники Галине Неваленной. По сообщениям масс-медиа, «око государево» заподозрило экс-главврача в нецелевом использовании средств. Если вина медика будет доказана, то ей грозит штраф до 50 тысяч рублей.

-2 Гор Брутян

Фото: школа №1362 (Москва)

Двойку со знаком минус заносим в дневник первого заместителя председателя областного комитета по образованию Гора Брутяна. Дело, связанное с нарушением правил предоставления субсидий, отправлено на пересмотр в городской суд. Судя по всему, чиновнику придется ответить не за нарушение правил, а за нецелевое расходование бюджетных средств. Так или иначе, точку пока не ставим - продолжение в этой истории следует.

-1 Петр Алексеенко

Минус один получает первый секретарь обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко. Он выступил с трибуны областного Собрания на сессии, однако хоть и вспомнил про свой прошлогодний перфоманс с коробкой «Доширака», нового экшна, увы, не устроил. Ограничился тривиальной речью на тему роста цен с традиционным отсылом к инициативе фракции КПРФ в Госдуме. Зюгановцы предлагают принять закон о госрегулировании цен на продукты и предметы первой необходимости. Любому понятно, что в нынешних условиях такой закон никто не примет, но и сами коммунисты даже не удосуживаются объяснить, как себе представляют реализацию этой, на 100%, популистской инициативы в условиях рыночной экономики.

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0 Денис Кузнецов

Нейтральную оценку получает новый руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — компании «Экогрупп». Им стал 38-летний Денис Кузнецов, ранее трудившийся в Москве и имеющий опыт работы в ЖКХ, в том числе в сфере обращения с ТКО. Напомним, что в июле руководителем «Экогрупп» был назначен Андрей Вышкворкин, однако вскоре он покинул регион по семейным обстоятельствам. Временно исполняющим обязанности директора был назначен Сергей Пайст. Теперь посмотрим, как проявит себя на новом месте господин Кузнецов и каким окажется результат работы в традиционно проблемной сфере.

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+1 Александр Ножка

Плюс один получает секретарь областного отделения КПРФ Александр Ножка. На организованном Общественным советом при облизбиркоме круглом столе коммунист из Псковского района держался уверенно и складно излагал партийную позицию по вопросу проведения муниципальной реформы. При этом держать удар товарищу Ножке было непросто — другие участники дискуссии придерживались иного мнения и не раз атаковали оппонента.

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+2 Наталья Федорова

Плюс два заработала глава Псковского района Наталья Федорова. Отмечаем высокую активность руководителя муниципалитета — кстати, единственного в области, в котором в минувшем году увеличилось количество жителей (на 2,5%). Намедни Наталья Федорова инспектировала учреждения культуры, в которых ведется ремонт, вместе со специалистами обсуждала комплекс мер по более активному привлечению граждан к диспансеризации, а также дала содержательное интервью на радио «ПЛН FM».

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+3 Алексей Наумец

Строчкой выше, с оценкой плюс три, расположился сенатор от Псковской области, бывший командир 76-й дивизии Алексей Наумец. Вместе с коллегами он выступил с законодательной инициативой о предоставлении военнослужащим, имеющим ребенка-инвалида, внеочередного права на обеспечение жильем (жилищной субсидией). В итоге приняты изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих».

+4 Николай Козловский

Плюс четыре ставим главе Великих Лук Николаю Козловскому. Во-первых, южная столица в очередной раз подтвердила статус развивающегося промышленного центра: объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг вырос в 2024 году на четверть, а средняя зарплата — почти на 30 процентов и составила порядка 60 тысяч рублей. Во-вторых, Союз десантников Псковской области наградил Николая Козловского за большой вклад в организацию помощи и поддержку военнослужащих.

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+5 Александр Котов

Максимально высокую оценку получает спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Под его председательством в четверг прошла сессия регионального парламента. Депутаты приняли проект областного бюджета (в первом чтении) и ряд других важных законов, в том числе они утвердили единый способ избрания глав районов и округов. Как всегда, Александр Котов провел заседание очень четко, выступал по делу, иногда делал остроумные и точные комментарии. А уже сегодня председатель Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» дал старт декаде приемов граждан, посвященной 23-летию партии.

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Это был очередной выпуск Рейтингомера. Итоги первой недели зимы подведем уже в следующий понедельник.