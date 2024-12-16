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Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти

16.12.2024 18:04|ПсковКомментариев: 1

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. 

 

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Погнали!

-5 Ирина Федорова

Ирина Федорова возглавит «Медиа-холдинг Псковской области» : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Самую низкую оценку -5 схлопотала директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова за размещаемую антипатриотическую рекламу, которая побуждает поскорее эмигрировать и получить вид на жительство за границей, более того, в странах ЕС и других недружественных государствах. Не брезгуя копейками за такую нескрепную рекламу, госпропагандисты лишний раз демонстрируют лживость своей позиции и подставляют губернатора. Причем, это уже не какие-то единичные случаи, а система.

-4 Михаил Гавунас

Минус четыре получает бизнесмен Михаил Гавунас, являющийся фигурантом резонансного уголовного дела и уже более десяти лет находящийся за границей. За последние годы, когда после ухода Тимура Кебекова в Псковской области сменилось несколько прокуроров, многие из наблюдателей успели подзабыть обстоятельства этого некогда нашумевшего дела и предполагали, что оно либо развалилось, либо развалится. Некоторые и вовсе считали претензии к бизнесмену эдаким печальным курьезом, считая, что они надуманны. Однако, как стало известно ПЛН, око государево по-прежнему так не считает и запросило для обвиняемого в мошенничестве ни много ни мало 10 лет.

-3 Елена Пилипенко

Минус три ставим председателю комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елене Пилипенко. Причина в том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги у нас в 2025 году могут вырасти на 14%. Да, понятно, что есть инфляция, ресурсоснабжающие организации требуют повышения и экономически оно, вероятно, оправдано. Однако всё это не очень «бьется» с понятием социального государства. Очевидно, что для небогатых жителей области перенести такой скачок будет очень тяжело. Поэтому принятое властью решение и вызывает у людей недовольство, является непопулярным.

-2 Любовь Трифонова

Тем временем Счетная палата Псковской области выявила нарушения в деятельности муниципального предприятия «Новоржевский районный культурно-спортивный комплекс». Должностные лица этого учреждения и финансового управления администрации округа привлечены к дисциплинарной ответственности. В этой ситуации новоржевские власти несут репутационные потери, как следствие, минус два получает глава округа Любовь Трифонова.

-1 Артур Гайдук

Минус один ставим руководителю регионального отделения партии «Яблоко», депутату областного Собрания Артуру Гайдуку за откровенно популистские и несбыточные предложения по бюджету. С одной стороны, понятно, зачем представители оппозиции выступают с такими инициативами и как потом будут использовать факт внесения многочисленных поправок перед выборами. Но, с другой стороны, хоть сколько-нибудь вдумчивый человек видит абсолютную бесперспективность подобных «хотелок». В целом инициативы псковских яблочников не оставляют сомнений в том, что они и не либералы вовсе, а прям какие-то «леваки».

0 Дмитрий Наумкин, Павел Матыцын

На фото: Дмитрий Наумкин / ВТБ

Нейтральную оценку 0 получают сразу два менеджера, приехавшие в Псковскую область из-за пределов нашего региона. Это банкир Дмитрий Наумкин, назначенный управляющим ВТБ в Псковской области, и Павел Матыцын, сменивший Кирилла Неретина на посту руководителя завода «Титан-Полимера». Оба начинают работу в Пскове с чистого листа и неизвестны местной публике. Ваш покорный слуга будет внимательно следить за деятельностью новых управленцев — с плюсами-минусами определимся позднее.

+1 Андрей Маковский

Плюс один по совокупности факторов заработал депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский. В последнее время он проявляет заметную публичную активность, регулярно ведет собственный телеграм-канал на темы общественно-политической жизни и на днях возглавил Псковское региональное отделение Российского общества политологов. По словам Маковского, уже в 2025 году эта организация планирует проведение в Псковской области цикла круглых столов и других мероприятий.

+2 Дмитрий Матвеев

Плюс два заслужил бизнесмен, экс-депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Матвеев. Ведомая им группа компаний «Кабош» заняла 21-е место в рейтинге лучших российских производителей продуктов питания, о чем сообщили масс-медиа. Список сформирован по итогам опроса ведущих экспертов сферы пищевой промышленности. На фоне многочисленных неприятностей, преследующих предпринимателя из Великих Лук в последнее время, этот успех тем более ценен и значим.

+3 Александр Борисов

Плюс три ставим заместителю главы фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководителю Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александру Борисову. Он стал автором законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида, впервые закрепляющего понятие «геноцид советского народа» и предлагающего законодательно санкционировать поиски останков пострадавших от него мирных граждан. Проект документа принят парламентом в первом чтении. В основу поправок ко второму чтению лягут предложения, поступившие из регионов. По общему мнению, внесенная Александром Борисовым инициатива — очень важная и своевременная.

+4 Владимир Компаниец

Плюс четыре может занести в свой актив управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец. Вместе в губернатором Михаилом Ведерниковым он принял участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», на которой выступал президент Владимир Путин. Напомним, что правительство Псковской области при помощи Сбера внедряет искусственный интеллект (AI) в государственный сектор. Благодаря технологическим решениям наш регион стал одним из пионеров в применении AI для оптимизации работы госорганов.

+5 Антон Минаков

Максимально высокую оценку плюс пять получает лидер псковских либерал-демократов, руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании депутатов Антон Минаков. Перед принятием регионального бюджета на 2025 года согласительная комиссия поддержала предложенные им поправки в размере 85 миллионов рублей на ремонт дорог, расселение граждан из ветхих домов и приобретение жилья для медработников. Уникальная ситуация, когда власти и коллеги-парламентарии единогласно поддерживают предложения оппозиции, свидетельствует о том, что ЛДПР в областном Собрании имеет влияние, к позиции Минакова в Доме Советов прислушиваются. Также отмечаем его участие в работе партийного съезда, приуроченного к 35-летию организации и ставшего одним из центральных политических событий недели на федеральном уровне.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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