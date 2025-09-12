Политика

Игорь Сопов: За выборами ведется многоуровневая система наблюдения

Выборы в России - одни из наиболее прозрачных в мире, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе пресс-подхода в Центре общественного наблюдения 14 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игорь Сопов напомнил, что в этом году за выборами наблюдает 641 человек, включая 378 представителей политических партий, семь наблюдателей от кандидатов и 253 представителя Общественной палаты Псковской области. Помимо этого, за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) присматривают трое наблюдателей от региона.

Смотрите также Семь наблюдателей от кандидатов будут следить за выборами в Псковской области

«У нас есть политические партии, которые не доверяют дистанционному электронному голосованию, критикуют дистанционное электронное голосование каждый год. За дистанционным электронным голосованием можно наблюдать, и только три наблюдателя за дистанционным электронным голосованием от Общественной палаты зарегистрировались, правильно все сделали, подали. А вот партии, которые обычно критикуют, как правило, почему-то своих наблюдателей на ДЭГ не отправляют. Потом опять появляется критика в сторону ДЭГ. Тем не менее мы понимаем, что это очень важно», - заявил Игорь Сопов.

Глава Избирательной комиссии Псковской области перечислил несколько способов, которыми обеспечивается высокая степень прозрачности во время голосования на выборах.

Присутствие членов избирательных комиссий, являющихся представителями политических партий.

Возможность назначения наблюдателей от кандидатов, которые могут оставаться на участках все три дня голосования.

Участие независимых средств массовой информации, аккредитованных на избирательные участки.

Установленные камеры видеонаблюдения, позволяющие круглосуточно отслеживать ход голосования.

Независимые наблюдатели от Общественной палаты.

«Мы понимаем, что такое пристальное внимание к выборам помогает обеспечить их законность и прозрачность. Говорить о нарушениях на избирательных участках нет никаких оснований, ведь здесь действует многоуровневая система наблюдения, которой нет во многих других странах», - отметил Игорь Сопов.

Смотрите также В Псковской области явка на выборы к полудню 14 сентября приблизилась к 30%

Напомним, сегодня начался заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20.00.