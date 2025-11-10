Политика

Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Сегодня устроим «разбор полетов» не за неделю, как обычно, а сразу за две.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Виталий Соловьев

Фото: Виталий Соловьев / Telegram

Минус пять получает один из старейших муниципальных руководителей Псковской области из Новосокольников Виталий Соловьев. По ходу муниципальной реформы там избран глава вновь образованного округа (Виктор Новиков), а глава района - господин Соловьев покидает пост, который занимал чуть ли не 20 лет. Впрочем, сразу закрыть эту страницу биографии не получится, впереди у мунуправленца — развязка по уголовному делу. Как сообщалось ранее, он обвиняется в превышении должностных полномочий.

-4 Лев Шлосберг*

Минус четыре ставим заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу*, ранее внесенному Минюстом в реестр иностранных агентов. На минувшей неделе суд признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Псковский яблочник приговорен к 420 часам обязательных работ.

-3 Юрий Семенов

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Минус три отправляем в Порхов главе муниципального округа Юрию Семенову. После вмешательства руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего содержания школы в деревне Полоное. Допрошены сотрудники администрации округа, руководство образовательного учреждения и заявитель, изъята документация.

-2 Игорь Шатурный

Двойку со знаком минус заносим в дневник вице-губернатора Псковской области по жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Шатурного. Так оцениваем запоздалую и невнятную реакцию властей на решение поставщика о прекращении доставки населению газа в баллонах с 1 января.

-1 Дмитрий Михайлов

Минус один уходит в псковский обком КПРФ второму секретарю Дмитрию Михайлову. Причина — в провальных акциях псковских коммунистов 7 ноября. Чем проводить в годовщину Октябрьской революции унылые мероприятия с ничтожным количеством участников и потом еще выкладывать фото в сеть - было бы лучше вообще ничего не проводить. Как говаривал идейно близкий коммунистам литературный персонаж — товарищ Швондер, это какой-то позор.

0 Иеромонах Варнава

Фото: Великолукская епархия

Нейтральную оценку 0 получает иеромонах Варнава (Евгений Снытко), который по решению Священного Синода возглавил Великолукскую епархию. Ранее он был настоятелем храма иконы Божией Матери «Милующая» в Новоржевском районе. Напомним, что прежнего епископа Великолукского и Невельского - Сергия отправили на покой в связи с достижением 75-летия.

+1 Олег Брячак

Плюс один заработал депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак. Положительной оценкой отмечаем активность эсера на сессии областного Собрания и по партийной линии, а также его зажигательные спичи в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио ПЛН FM.

+2 Екатерина Гончарова

Плюс два заслужила Екатерина Гончарова. Бывшего врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования, члена Общественной палаты нашего региона назначили на пост проректора по инновационной деятельности Псковского государственного университета.

+3 Андрей Михеев

Строчкой выше, на плюс три, расположился министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев. Он встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым и доложил о реализации нацпроектов в сфере экономики, а также о поддержке предпринимателей. Результаты работы получили положительную оценку. Отметим только одну из прозвучавших цифр: за первое полугодие 2025-го объем экспорта по сравнению с прошлым годом составил 110%.

+4 Юрий Сорокин

Плюс четыре заслужил вице-спикер областного Собрания депутатов, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин. Такую оценку ставим за системную работу по развитию детско-юношеского спорта, причем не только настольного тенниса. Поддержка оказывается и представителям других дисциплин. На днях комплекты спортивной формы были переданы псковским волейболистам.

+5 Игорь Сопов

Плюс пять получает председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. Он представил опыт псковского облизбиркома на всероссийской научной конференции, подробно рассказал о работе, которую вместе с коллегами ведет по развитию молодежного направления. В этой связи обращаем внимание на то, что Игорь Сопов регулярно появляется на федеральных площадках. Также отмечаем его участие в программе «Армрестлинг» - глава псковского избиркома был убедителен и готов к острой полемике.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

* В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.