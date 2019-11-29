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Очередной пикет против строительства АЗС провели псковские «справедливороссы» у Мирожского монастыря

Очередной пикет против строительства АЗС на улице Я. Райниса, 2 провели активисты Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 2 декабря, он состоялся у Мирожского монастыря.

«От наглости некоторых коммерсантов нет слов. Мирожский монастырь защищают псковичи, общественники и городская администрация. Этот коммерсант не обращает внимание ни на мнение псковичей, ни на мнение городской администрации. Мы дойдем до Москвы и до его руководства, сделаем так, чтобы таких бессовестных коммерсантов на территории области не было», - обозначил позицию лидер псковских «справедливороссов», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

Отрицательную точку зрения на планы по строительству АЗС высказал и сторонник партии Виталий Чернуиваненко. «Их и так много в городе. Здесь, в центре города, заправочный станции не место», - заключил он.

Ранее стало известно о планах ООО «Псковнефтепродукт» построить АЗС на земельном участке по ул.Я. Райниса, 2, в непосредственной близости от Мирожского монастря и памятника ЮНЕСКО - Спасо-Преображенского храма с фресками XII века. Еще летом «справедливороссы» высказали отрицательное отношение к этим планам, проведя пикет.

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Администрация Пскова вынесла ООО отказ в разрешении на строительство. Однако руководство «Псковнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать незаконным уведомление администрации города Пскова об отказе в выдаче разрешения на строительство автозаправки обществу с ограниченной ответственностью Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт». 20 ноября Арбитражный суд Псковской области вынес решение в пользу «Псковнефтепродукта».