Культура

В проекте «Без срока давности» начался Год Пскова, считает историк

Проект Поискового движения России «Без срока давности», в рамках которого устанавливаются места злодеяний фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, активно реализуется в целом ряде регионов России. Но в этом году в проекте, по сути, начался Год Пскова. Такое мнение высказал руководитель фонда «Достоверная история» историк, писатель Юрий Алексеев в ходе разговора с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой.

Говоря о поисковых работах, которые в настоящее время проходят на месте лагеря для военнопленных в Моглино, исследователь заметил, что проект должен был стартовать раньше, еще в апреле, но из-за коронавируса все сдвинулось по времени.

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«В Моглино обнаружено большое многослойное захоронение, - сообщил историк. - Сколько там может быть людей, сейчас не могу сказать. Видно останки 10 человек, но явно это первый слой, под ним еще может быть 1-2 слоя... Там была найдена пуля и медальон одного из наших военнопленных, но он оказался пустым, к сожалению. Сегодня уже видно, что мы наткнулись на следы работы раскопок на этом месте 1945-го года, некоторые останки были потревожены... Все эти вопросы будут анализироваться, сейчас Следственный комитет в соответствии со своими протоколами работает с обнаруженными останками».

Как считает Юрий Алексеев, точка в вопросе Моглинского лагеря может быть окончательно поставлена лишь тогда, когда будут найдены немецкие документы, касающиеся данной территории. Но, исходя из его исследований, многие бумаги «погибли» еще в 1944 году при эвакуации лагеря. Тем не менее есть вероятность того, что частично документы были сохранены, возможно, закопаны.

Исследователь выразил надежду, что территория бывшего лагеря для военнопленных будет полностью изучена, все останки будут посчитаны, задокументированы, преданы земле. По его словам, в настоящее время для этого делается все возможное.