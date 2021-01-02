Общество

Определились лидеры в голосовании за самое красивое новогоднее украшение фасадов в Пскове

Читатели Псковской Ленты Новостей продолжают выбирать самое красивое новогоднее украшение фасадов и прилегающих территорий в рамках конкурса для предпринимателей Пскова.

Голосование проходит в группе Псковской Ленты Новостей В Контакте отдельно по каждой из 4 номинаций до конца дня 11 января.



В номинации «Лучшее праздничное оформление предприятия сферы услуг и сервиса» на данный момент лидирует заявка ГК «Покровский». На данный момент у нее 46 % голосов. На втором месте заявка ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» (25,75 %), на третьем ресто-бар «Моя История» с 12.56 %.



В номинации «Лучшее праздничное оформление нестационарной торговой точки» пока лидирует «Суши-рум» (36,4 %). Ненамного отстает фудтрак «RLB» (29,16 %). Третье место пока держится у павильона «Цветы» на остановка «ул. Звездная» (16,63 %)



В номинации «Лучшее праздничное оформление объекта стационарной торговли» лидирует ювелирный салон Королева Марго (27.34 %). На втором месте «Деревня Соловьи» (14,21 %). Близкий результат показывает «Пряничная лавка Dessert» (14,1 %).



В дополнительной номинации «Организации, которые не относятся к трем номинациям или те, которые не подали заявки, но отмечены Конкурсной комиссией» лидирует украшение частной квартиры. Дед Мороз лезет в окно набрал 58,81 %. На втором месте украшение «Сбербанка». 18,73 %. Третье место у трактира 903 (6,2 %).

Данные результаты – предварительные. Голосование продлится еще несколько дней, итоги будут подведены после 11 января. Заявки выдвигали не только предприниматели, но и читатели Псковской Ленты Новостей.