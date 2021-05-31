Общество

Более 56 тысяч псковичей проголосовали за объекты благоустройства

Завершилось онлайн-голосование по выбору объектов для последующего благоустройства. По предварительным данным в нем приняли участие свыше 56,5 тысяч жителей Псковской области. Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Результаты голосования в каждом муниципалитете будут опубликованы в ближайшее время. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Напомним, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 26 апреля. Жители регионы голосовали за 96 территорий. Пользователи делали свой выбор на сайте платформы 60.gorodsreda.ru.