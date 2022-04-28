Общество

Миссис Псков-2021 приняла участие в королевском дефиле на конкурсе в Москве

Обладательница титула «Миссис Псков-2021» Наталья Мерелайне стала почетным гостем XXIV ежегодного конкурса красоты «Миссис Москва-2022». Финал мероприятия прошел в фольклорном центре «Москва» в столице в конце апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты в Пскове.

Фото здесь и далее: организаторы конкурса «Миссис Псков 2021»

В этом году в финал конкурса вышли 18 лучших претенденток из Москвы, среди них - учителя, стюардессы, врачи, бизнес-леди, сотрудницы МЧС, психологи, юристы, телеведущие и модельеры. Традиционно среди участниц были и многодетные матери, у которых трое детей. Самой молодой участнице - телеведущей Эльмире Аббасовой - 22 года, а самой взрослой - учителю английского языка Евгении Старостиной - 53 года.

Действующая Миссис Псков стала почетной гостьей мероприятия и приняла участие в королевском дефиле в рамках шоу.

Ежегодный конкурс «Миссис Москва» проходит в столице с 1998 года. Основателем и президентом конкурса все 24 года является президент фонда «Планета женщин» Алла Маркина.

В программе вечера было шоу-дефиле от участниц «Миссис Москва 2022» в авторских коллекциях российских дизайнеров, королевское шоу, праздничный концерт, звездное жюри, торжественная церемония награждения победительниц и многое другое.

Победу в конкурсе одержала Эльмира Аббасова.