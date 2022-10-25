Общество

Организацию продажи лекарств в ФАПах проконтролировали в Псковском областном Собрании

Организацию реализации лекарственных препаратов в фельшерско-акушерских пунктах проконтролировали на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов сообщил, что все ФАПы имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, фельдшеры обучены для ведения фармацевтической деятельности и имеют соответствующие сертификаты. Он напомнил, что выделялось 5 млн рублей на оснащение 30 ФАПов торговым оборудованием, а с учетом экономии оснастят порядка 35.

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Денис Иванов рассказал, что есть трудности в части розничной торговли - при формировании ассортимента требуются дополнительные средства. По его словам, если приобретать у оптовых поставщиков, то происходит наценка, которая делает лекарственный препарат для жителей села дороже, чем для жителей города. Он добавил, что ведется соответствующая работа с ГП ПО «Фармация».

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«Работа ведется, нельзя сказать, что она завершена», - резюмировал Денис Иванов.

«Видим, что ФАПы работают. Вопрос оставляем на контроле», - добавил Александр Братчиков.

Напомним, решение о выделении 5 млн рублей на организацию продажи лекарственных препаратов через сеть фельдшерско-акушерских пунктов было принято в декабре 2021 года на этапе обсуждения проекта бюджета. Председатель областного Собрания Александр Котов обратил внимание областного комитета по здравоохранению, что проблема отсутствия аптек в сельской местности возникает ежегодно.

Коммерческим аптекам вести деятельность там невыгодно, а в государственных некому работать - пожилые фармацевты не хотят продлевать платные сертификаты, привлечь молодых специалистов не удается. Спикер предлагал коллегам из органов исполнительной власти задействовать укрепившуюся последние годы сеть ФАПов. Для этих целей требовалось приобрести недостающее оборудование и обучить фельдшеров.