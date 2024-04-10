Андрей Турчак: Депутаты Псковского областного Собрания находятся в диалоге с людьми

Все эти годы депутаты Псковского областного Собрания находятся в диалоге с людьми. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию Псковского областного Собрания депутатов, которое проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
От имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Андрей Турчак зачитал приветственный адрес. «В регионе проделана большая работа, обеспечивающая его стабильное развитие», — подчеркивает спикер Совфеда.
От себя лично Андрей Турчак поблагодарил всех депутатов за их активную деятельность и тесное взаимодействие с правительством. «Все эти годы вы находитесь в диалоге с людьми и формируете законодательную базу для улучшения качества жизни граждан», — сказал он.
Андрей Турчак поблагодарил парламентариев за поддержку участников СВО и их семей и отметил, что сегодня в этом зале находятся пять губернаторов Псковской области: экс-глава администрации Псковской области Владислав Туманов, бывшие губернаторы Михаил Кузнецов, Евгений Михайлов и Андрей Турчак, а также действующий глава региона Михаил Ведерников.
«Благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной власти мы видим позитивные изменения в промышленности, экономике, в сельском хозяйстве, в развитии туристического потенциала региона. Мы это видим в повышении качества жизни наших граждан», - добавил Андрей Турчак.
Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе 30 лет назад, 8 апреля 1994 года. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.
Созданию первого в истории региона законодательного органа предшествовал глобальный политический кризис, который привёл к ликвидации представительных органов государственной власти России.
За 30-летнний период четырежды менялся численный состав депутатского корпуса и принцип его формирования. Первый созыв состоял из 21 депутата-одномандатника, в третьем выборы впервые прошли по смешанной системе, появились депутаты, избранные по партийным спискам, а общее число увеличилось до 33-х. С четвёртого по шестой созыв псковичи выбирали 44 депутатов, половину – по округам, половину по спискам партий. В действующем седьмом созыве, избранном в сентябре 2021 года, 26 депутатов, 13 из которых избраны в округах. Срок полномочий созыва составляет 5 лет.
Подробно об истории регионального парламента рассказывает специальный проект «Собрание» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Со всеми выпусками программы можно ознакомиться по ссылкам ниже.