Общество

Андрей Турчак: Депутаты Псковского областного Собрания находятся в диалоге с людьми

Все эти годы депутаты Псковского областного Собрания находятся в диалоге с людьми. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию Псковского областного Собрания депутатов, которое проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

От имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Андрей Турчак зачитал приветственный адрес. «В регионе проделана большая работа, обеспечивающая его стабильное развитие», — подчеркивает спикер Совфеда.

От себя лично Андрей Турчак поблагодарил всех депутатов за их активную деятельность и тесное взаимодействие с правительством. «Все эти годы вы находитесь в диалоге с людьми и формируете законодательную базу для улучшения качества жизни граждан», — сказал он.

Андрей Турчак поблагодарил парламентариев за поддержку участников СВО и их семей и отметил, что сегодня в этом зале находятся пять губернаторов Псковской области: экс-глава администрации Псковской области Владислав Туманов, бывшие губернаторы Михаил Кузнецов, Евгений Михайлов и Андрей Турчак, а также действующий глава региона Михаил Ведерников.

«Благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной власти мы видим позитивные изменения в промышленности, экономике, в сельском хозяйстве, в развитии туристического потенциала региона. Мы это видим в повышении качества жизни наших граждан», - добавил Андрей Турчак.

Псковское областное Собрание депутатов приступило к работе 30 лет назад, 8 апреля 1994 года. За три десятилетия было избрано семь созывов, депутатский мандат получили 146 псковичей.

Созданию первого в истории региона законодательного органа предшествовал глобальный политический кризис, который привёл к ликвидации представительных органов государственной власти России.

За 30-летнний период четырежды менялся численный состав депутатского корпуса и принцип его формирования. Первый созыв состоял из 21 депутата-одномандатника, в третьем выборы впервые прошли по смешанной системе, появились депутаты, избранные по партийным спискам, а общее число увеличилось до 33-х. С четвёртого по шестой созыв псковичи выбирали 44 депутатов, половину – по округам, половину по спискам партий. В действующем седьмом созыве, избранном в сентябре 2021 года, 26 депутатов, 13 из которых избраны в округах. Срок полномочий созыва составляет 5 лет.

Смотрите также 30 лет назад состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов

Подробно об истории регионального парламента рассказывает специальный проект «Собрание» на радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Со всеми выпусками программы можно ознакомиться по ссылкам ниже.