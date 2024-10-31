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Общество

Александр Котов о мусорной реформе, распределении медиков и повышении взноса на капремонт

31.10.2024 17:10|ПсковКомментариев: 0

Очередная 38-я сессия Псковского областного Собрания депутатов прошла в Пскове сегодня, 31 октября. Темой парламентского часа стало выполнение мусорной реформы на территории Псковской области. В ходе сессии парламентарии поддержали поправки в бюджет Псковской области, приняли дополнительные меры поддержки для  участников специальной военной операции и специальных задач и их вдов. Также поддержали федеральную инициативу о распределении медиков. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель областного Собрания Александр Котов.

 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

— Парламентский час на сессии посвятили мусорной реформе в Псковской области. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию на сегодняшний день. Как обстоят дела?

— Мы не в первый раз возвращаемся к вопросу проведения так называемой мусорной реформы, сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Буквально недавно у нас были очень серьезные проблемы, связанные с этим. Сейчас все необходимые решения приняты, необходимая техника закуплена, строительство экотехнопарка ведется полным ходом. Соответственно, мы вправе рассчитывать на то, что в ближайшее время мы будем продвигаться по пути реализации этой мусорной реформы, причем с соблюдением всех необходимых экологических требований.

Конечно, вопросов достаточно много, сегодня они прозвучали от депутатов. Мы транслируем озабоченность людей, проживающих на территории Псковской области. Я думаю, мы на сессии областного Собрания депутатов еще не раз будем возвращаться к этому вопросу. Скорее всего нам придется искать, в том числе, и дополнительные источники бюджетных средств, чтобы выполнить все то, что на сегодняшний день намечено. Мы посетили стройплощадку экотехнопарка, работа там ведется очень активно: достаточное количество рабочих, техники, закуплены практически все необходимые строительные материалы, технологическое оборудование. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время строительно-монтажные работы будут завершены, и экотехнопарк приступит к приему твердых коммунальных отходов, как это предусмотрено проектом. Но работы здесь еще очень много. Со своей стороны Псковское областное Собрание будет также делать все возможное для того, чтобы оказывать помощь, поддержку губернатору, правительству Псковской области, исполнительным органам власти в реализации этой реформы.

— На сессии согласовали введение дополнительных налоговых льгот. Расскажите подробнее о них и как это будет стимулировать развитие экономики региона и в каких секторах?

— Все налоговые льготы так или иначе предполагают поддержку тех отраслей экономики, которые сегодня наиболее важны. В данном случае речь идет о предприятиях в сфере IT-технологий. Сейчас это направление занимает лидирующее положение. Этим серьезно занимается правительство Российской Федерации и регионы в меру своих возможностей. Кроме того, этим законопроектом предполагаются меры поддержки участников СВО, вдов участников СВО и исполняющих специальные задачи. Может быть, это и не такая большая и серьезная поддержка, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать тех людей, кто сегодня выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, и их семьи. Губернатор очень внимательно за этим следит. Соответственно, мы со своей стороны, как законодательный орган, стараемся помогать губернатору обращать внимание на проблемы, с которыми сталкиваются эти люди.

— Вновь подняли вопрос о распределении медиков. Вы поддерживаете данную инициативу? Как это скажется на медицине в Псковской области? Не стоит ли, по вашему мнению, расширить эту инициативу на все социальные профессии, в том числе на учителей?

— Да, я данную инициативу поддерживаю и считаю, что сейчас уже настало время, когда нужно вводить распределение не только для студентов, которые заканчивают медицинские учебные заведения, а в принципе для всех, кто приобретает специальность и намерен работать в социальной сфере. У нас проблема нехватки медицинских работников, врачей, учителей. У нас в стране очень остро стоит кадровая проблема. Мы буквально на днях обсуждали эту проблему на круглом столе, которую проводил Союз промышленников и предпринимателей. У нас и промышленные предприятия, и бизнес тоже испытывают острую нехватку кадров. Соответственно, мне кажется справедливым,  когда студенты, обучающиеся на бюджетных местах, то есть фактически за счет государства, имели бы обязательство после окончания отработать определенный промежуток времени. Может быть, три года, может быть – пять. При этом остается выбор: либо молодой человек поступает на бюджетное место и обучается за счет государства, либо он поступает на коммерческой основе и, соответственно, оплачивает денежные средства за обучение самостоятельно. И самостоятельно выбирает для себя место работы. Не знаю, как быстро правительство отреагирует на это предложение, которое сегодня абсолютное большинство регионов поддерживают, но уверен, что рано или поздно мы все равно к этому придем.

— На комитете прозвучало мнение, что увеличение стоимости патента может сделать область менее привлекательной для мигрантов. Вы согласны в этим мнением? Справедливо ли повышение стоимости патента?

— Я считаю, что это увеличение справедливо, с другой стороны, всегда же нужно оценивать последствия. Профильный комитет, который готовил этот проект, изучал ситуацию, связанную с рынком труда. В настоящее время с учетом ситуации, которая складывается на рынке труда, это вполне справедливая мера.

— Названы муниципалитеты, которые станут пилотными в проекте «Псковский гектар». Почему выбраны именно эти пять округов для выделения участков? Планируется ли расширить программу на всю область, когда это произойдет и от чего это будет зависеть?

— Я думаю, надо посмотреть сначала, как эта мера работает в пилотных районах. Эта идея сама по себе хорошая - предоставлять земельные участки для тех профессий, которые сегодня требуются. Это также одна из мер поддержки. Если в пилотных районах проект хорошо себя покажет, хуже точно не будет, если эта мера будет действовать во всех муниципальных образованиях.

— Повышается минимальный размер взноса на капремонт. Стоит ли жителям области рассчитывать, что ремонтировать дома будут лучше и в большем количестве?

— Увеличение взносов на капитальный ремонт, безусловно, скажется на количестве домов, которые будут капитально отремонтированы. В этом сейчас основная проблема. Вопрос качества не очень сильно связан с тарифами. В любом доме, где проводится капитальный ремонт, нужно следить за качеством. На сессии прозвучала информация о том, что экономически обоснованный тариф в три раза выше, чем тот, который мы сегодня согласовали. Для того, чтобы нам выполнять программу капитального ремонта четко в установленные сроки, необходимы дополнительные денежные средства. Их можно получить, повысив тариф до уровня экономически обоснованного, но люди не смогут платить такую сумму. Можно привлечь дополнительные средства на капремонт из источника в региональном бюджете, фактически бюджетные средства. Это всегда выбор непростой. Пока я считаю, что можно обойтись вот таким небольшим повышением тарифов ежегодно, а в будущем, может быть, нам придется всерьез думать о том, как пополнить фонд бюджетных средств.

Также на сессии прозвучали мнения, что региональный оператор, Фонд капитального ремонта Псковской области, работает непрозрачно. На самом деле это не так. Если мы какую-то информацию не можем найти на сайте регионального оператора, это говорит всего лишь о том, что фонду капремонта нужно предложить актуализировать информацию, которая должна быть в обязательном порядке размещена на его сайте в электронном виде. Я из практики знаю, что региональный оператор абсолютно подконтрольный, работает он абсолютно прозрачно. Проводятся проверки, связанные с деятельностью регионального оператора. Мы можем эту информацию запросить и получить ее в полном объеме.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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