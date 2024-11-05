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Психолог-подполковник — псковским родителям: Дети убегают из-за отсутствия к ним уважения

Псковская Лента Новостей регулярно публикует информацию о поиске пропавших детей. Часть из них потерялись добровольно — сбежали из дома. Бегут от физических наказаний, критики, из-за нежелания взрослых вникать в их потребности. О причинах побегов, критериях благополучной семьи, о правильной реакции после возвращения ребенка домой и о том, как не допустить саму эту ситуацию, мы поговорили с Ларисой Котелевской, старшим инспектором отдела криминалистики (психологом) Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, подполковником юстиции, кандидатом психологических наук. А еще мы собрали информацию обо всех детях, пропавших в Псковской области и не найденных до сих пор — таких пятеро.

- Лариса Сергеевна, почему дети убегают из дома?

- Дом – это важная часть нашей жизни. Дома у каждого из нас есть свое место, там уютно и тепло, там вместе с нами живут наши близкие, там мы отдыхаем, черпаем силы и энергию, занимаемся творчеством, растим детей и много всего ещё делаем другого, важного для нас. По дому мы скучаем в поездках и стремимся вернуться домой. Поэтому если дома всё хорошо, оттуда не убегают. Но дом — это не только стены и уют, главное в доме – это отношения между теми, кто там живёт. И именно проблемы в отношениях со взрослыми, с родителями, чаще всего заставляют ребёнка убегать.

Проблемы могут быть самыми разными, кто-то боится наказания за проступок, кому-то не хватает внимания, кто-то устал от чрезмерно жёстких требований, а кого-то сами же родители предупреждали заранее: «Получишь двойку, домой не приходи!» И ребёнок не приходит, кто из чувства гордости, а кто из страха наказания. Причины разные, но в их основе всегда одно и то же – отсутствие близких доверительных отношений между родителями и детьми, отсутствие у ребенка ощущения поддержки и понимания, нежелание взрослых вести диалог со своими детьми, вникать в их трудности, договариваться, уважать их личность, их потребности и желания, их личное пространство. Дети убегают от физических наказаний, агрессии, унижения, неуважения и неприятия, чрезмерной критики, завышенных требований. И дети не убегают, если есть доверие, способность разговаривать и договариваться, если они видят проявления родительской любви и имеют возможность проявить свою любовь в ответ.

По информации, полученной Псковской Лентой Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с начала года и до 1 ноября в полицию поступило 141 сообщение о розыске пропавших несовершеннолетних жителей региона. Все они найдены, в большинстве случаев — в течение первых суток. 18 из этих детей уходили неоднократно, 3 человека — четыре раза, 1 — шесть раз. В последнем случае, вероятно, речь идет о 14-летнем юноше с улицы Владимирской в Родине. На новостных лентах второй год с пугающей регулярностью появляются сообщения о его поиске после ухода из дома. В полиции рассказали, что семья не является маргинальной, однако мальчик после своих «отлучек» с подниманием на уши всего города состоит на учете, с семьей ведется работа.

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- Куда бегут чаще всего? Где проводят время? Часто ли у детей есть какой-то план или бегут «куда глаза глядят»?

- Чаще всего побег из дома – это крайний шаг, когда ребёнок уже не справляется с трудностями. Этот шаг может быть и импульсивным, когда ребёнок уходит в том, в чём стоит, и спланированным, когда ребёнок продумывает, что возьмет с собой и куда пойдет, но всегда уход ребенка из дома – это крайняя мера, говорящая о невозможности больше справляться с ситуацией.

Большинство детей убегают импульсивно, на волне очередного конфликта, сыгравшего роль «последней капли», такие дети чаще всего прячутся в местах, хорошо им знакомых, где их нельзя обнаружить и которые им дают временное ощущение безопасности. Многие идут к друзьям и просят пожить у них, некоторые живут у случайных знакомых, что очень опасно и может привести к серьезным последствиям. А некоторые ушедшие из дома дети уезжают в другие города, ночуют на вокзалах, на рынках, в разных других местах, зачастую несущих угрозу их здоровью и жизни.

Прямо сейчас продолжаются поиски 17-летнего великолучанина. Молодой человек в ночь на 4 ноября ушел с дачи в деревне Немково, где проводил время в компании с друзьями. Водолазы уже обследовали дно озера, к поискам подключились волонтеры, однако хороших новостей все еще нет. По факту безвестного исчезновения юноши Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пропавший Максим Новинский был одет в черную куртку с лампасами, под ней — серая толстовка с капюшоном, на ногах — кроссовки. Информацию, которая может помочь в поисках, ждут в полиции по телефонам: 8 (81153) 5-27-94, 8-911-384-40-38.

Максим Новинский.

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- Каждый подросток проходит через такой опыт?

- Нет, к счастью далеко не каждый, и нам всем нужно стремится к тому, чтобы количество детей, получивших такой опыт, уменьшалось, потому что этот опыт чаще всего травматический. Нередки случаи, когда оказывается, что пока ребёнок был вне дома, в отношении него были совершены те или иные преступления, и он становится ещё и потерпевшим по уголовному делу. Конечно, такой опыт приобретать нежелательно никому.

- Всегда ли побег говорит о том, что семья – неблагополучная?

- Благополучие семьи – это достаточно широкое понятие. Оно включает в себя и полноту семьи, и образ жизни её членов, и материальный достаток и много ещё других параметров. Исходя из этого, мы можем видеть, что и в формально благополучных семьях случаются побеги детей из дома. Но одно точно, все семьи, где дети убегали из дома, характеризуются нарушенными детско-родительскими отношениями, и это указывает на психологическое неблагополучие таких семей.

Психолог Лариса Котелевская.

- О какой семье можно сказать, что она – благополучная?

- К счастью, есть много семей, где вроде бы и материальный достаток невелик, и с жильем проблемы, и семья неполная, а психологический климат внутри семьи при этом теплый. Поэтому, с психологической точки зрения, благополучная семья та, где отношения строятся на принципах взаимного уважения и любви. Когда любовь не таится где-то в глубине души, а проявляется в виде тепла, заботы, ласки. Когда уважается мнение каждого члена семьи, его потребности, желания, его личное пространство. И это всё проявляется в мелочах, поцеловать ребенка перед уходом, спросить, как у него прошел день, дать совет, а не приказывать, не выбрасывать вещи близких без спросу. Таких мелочей много, из них в итоге складывается уважение друг к другу.

- Как правильно действовать родителям, когда сбежавший ребёнок нашёлся?

- Не нужно обвинять и ругать ребёнка за его поступок, стыдить за внешний вид, грозить наказаниями. В то же время, не нужно сразу пытаться выяснять причины побега и искать выходы из сложившейся ситуации, как правило, это небыстрый процесс. Когда ребёнок только нашелся, правильнее будет показать свою радость, сказать о том, что вы его искали и очень переживали, дать возможность ребёнку привести себя в порядок, поесть, отдохнуть. И после этого своими силами, или с помощью специалистов, можно выяснять причины побега, говорить о проблемах, искать пути их решения.

- Если подросток однажды сбежал из дома, каковы шансы, что ситуация повторится?

- Если не решать проблемы в отношениях, обвинять и наказывать ребёнка, не искать причины трудностей в отношениях с ним, то ситуация точно повторится, и тогда найти ребёнка будет ещё сложнее и ещё сложнее будет наладить с ним контакт.

Правоохранители не оставляют попыток найти четырех детей, пропавших в Псковской области в прошлые годы. Самая известная история случилась в Великих Луках в январе 2007 года, связана она с исчезновением 10-летних Валентины Корик и Павла Матросова. Те играли с другими детьми во дворе, когда к ним подошел мужчина, представился режиссером из Москвы и пригласил детей принять участие в съемках. Валя с Пашей согласились и ушли вместе с незнакомцем. Больше их никто не видел. В настоящий момент МВД готово выплатить 2 млн рублей за значимую информацию, способную пролить свет на судьбу детей. Есть еще две истории, не так широко растиражированные. Обе произошли в Себежском районе. В октябре 2010 года 17-летнюю Кристину Беляцкую последний раз видели в деревне Нища. В Следственном комитете полагают, что девушка могла стать жертвой преступления. Также до сих пор неизвестно, что случилось с 10-летним Алексеем Полевым, который рано утром в ноябре 2014 года сбежал из приюта в Сосновом Бору.

Кристина Беляцкая, Леша Полевой, Паша Матросов, Валя Корик - от десяти до семнадцати лет прошло с момента исчезновения каждого из них.

- Бывает, что совсем маленькие дети, лет пяти, начинают собирать рюкзачок, чтобы «уйти из дома». Является ли это сигналом к тому, что в подростковом возрасте ребёнок, действительно, решится на такой шаг? И как реагировать родителям?

- Такое поведение малыша – это однозначно сигнал какого-то его психологического неблагополучия в семье. Нужно искать причины, потому что малыш может их не осознавать. Чаще всего причины кроются в эмоциональной холодности родителей, дефиците внимания, переключении внимания родителей на младших детей, жестоком обращении с ребенком. Таким своим поведением малыш показывает, что он страдает, что его базовые потребности в любви и безопасности не удовлетворены. Это для родителей должно явиться поводом обращения к специалистам, потому что самостоятельно часто трудно докопаться до сути проблем в семье.

И, конечно, ни в коем случает нельзя смеяться в этот момент над малышом, доводить ситуацию до того, что он с плачем выходит на лестничную площадку, или даже на улицу. Ребёнок в этот момент ощущает свою ненужность, покинутость, безразличие к себе. Это не способствует формированию в дальнейшем доверительных отношений с родителями, увеличивает дистанцию, формирует отчуждение, недоверие. Самым правильным здесь будет убедить малыша остаться дома, потому что его дома любят мама и папа, и потому что дома ему будет хорошо.

Беседовала Юлия Магера