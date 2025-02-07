Общество

Бывшая малолетняя узница подарила псковскому губернатору экоковрик и попросилась на экскурсию в экотехнопарк

Бывшей несовершеннолетней узнице Ларисе Брайниной губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Памятной наградой глава региона отметил пенсионерку по поручению президента России Владимира Путина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

«Спасибо вам огромное. У меня давно такого праздника не было», — обрадовалась Лариса Брайнина. Михаил Ведерников обнял ее и сказал: «Это вам за все спасибо».

Придя в гости к Ларисе Брайниной, губернатор пообщался с женщиной о военных годах, здоровье и ее семье. Михаил Ведерников, поинтересовался, есть ли сложности, требующие решения. Она отметила, что все насущные вопросы уже адресовала специалистам регионального комитета по социальной защите. Лариса Брайнина также поблагодарила губернатора за оперативное решение ее вопроса из сферы медицины после обращения на «прямую линию».

Вместе с тем Лариса Брайнина призналась, что больше всего ее сейчас интересует тема экологии. Она озабочена решением вопросов по раздельному сбору мусора, вторичной переработке сырья и воспитания в людях культуры чистоты. «Когда врачи меня спрашивают, чем болеете. Я говорю, экологией. Я сама по-своему борюсь за чистоту. Разговариваю с жильцами. К этому надо приучать людей чуть ли не с детского сада», — отметила она и подарила губернатору коврик, который сама смастерила из полиэтиленовых пакетов.

Михаил Ведерников высоко оценил заботу пенсионерки о природе и рассказал о строящемся в регионе экотехнопарке. Ларисе Брайниной такой проект понравился, и она попросила провести для нее экскурсию на производство.

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Уроженка Пскова Лариса Брайнина встретила войну малолетним ребенком. Боевые действия разлучили ее с семьей: отец погиб на фронте, мать эвакуировали после ранения, а саму Ларису Брайнину угнали в немецкий концлагерь, из которого она вернулась только в 1945 году. Воссоединиться с матерью Ларисе Брайниной удалось только спустя 20 лет.

В мирное время Лариса Брайнина работала на заводе ТЭСО и автобусном парке города Пскова. В советское время женщина участвовала в строительстве олимпийских объектов в Москве.

Пройдя через войну и нечеловеческие условия концлагерей, Лариса Брайнина сохранила в себе жизнелюбие и неравнодушие к окружающим людям и природе. Пенсионерка, несмотря на почтенный возраст, увлекается прикладным творчеством, пишет стихи и активно помогает бездомным животным.

Ранее Михаил Ведерников вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в социальном городке в Псковском районе, также состоялось несколько адресных поздравлений.

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