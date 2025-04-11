Общество

Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира нашли у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной

Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира, 11 люксовых сумок и три шубы обнаружили оперативники в ходе обысков по уголовному делу в отношении ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе обыска у Ильиной были обнаружены 11 брендовых сумок, в том числе сумка Braccialini, стоимость которой на данный момент оценивается <...> в 175 тысяч рублей. Кроме того, обнаружены сумки Chanel и Yves Saint Laurent , а также три шубы, дисконтные карты люксовых брендовых магазинов и карточка Priority Pass международной программы доступа в ВИП-залы аэропортов, дающая право пользоваться привилегиями в более чем 1,2 тысячи VIP-зон аэропортов более чем 130 стран», - сообщили ТАСС в органах.

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Напомним, 8 апреля ректора задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.