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Общество

ПсковГУ не решает проблему обеспечения региона качественными кадрами — Татьяна Пасман

16.04.2025 14:07|ПсковКомментариев: 0

ПсковГУ не решает проблему обеспечения региона качественными кадрами. Такое мнение депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», педагог Татьяна Пасман высказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мое мнение по поводу того, что сегодня происходит в ПсковГУ, следующее: во-первых, я считаю, что все проблемы университета исторические и лежат они в плоскости создания самого вуза, слияния, которое произошло много лет назад. Это не значит, что я против объединения вузов. Но тогда это привело к большому изменению кадрового состава, научные школы стали исчезать, вместо них ничего нового не сформировалось. Это было первым звонком. Проблематику, связанную с Натальей Ильиной (арестованным по делу о мошенничестве ректором ред.) пока рано обсуждать, мы не знаем всей глубины, что произошло. Сам факт, что сегодня ПсковГУ не решает проблему региона в обеспечении качественными кадрами — это точно. То, что они оценивают как свою значимость, например, иностранные студенты, вызывает вопросы. Эти студенты потом уедут в свои страны, и непонятно еще, кто их учит. В педагогическом направлении тоже проблемы», – сказала Татьяна Пасман.

Она отметила, что арест Натальи Ильиной - это серьезный удар по репутации ПсковГУ. «Если это все соответствует действительности, такого масштаба правонарушения невозможно совершать в одиночку. Это удар, который хороший вуз с сильными кадрами сможет выдержать и вернуть репутацию. Другой вопрос, насколько сейчас этот состав готов заниматься восстановлением репутации в регионе. Сейчас они должны быть готовы доказать, что вуз не рекламно красивый, а, действительно, опорный для региона», – добавила Татьяна Пасман.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.

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Пресс-портрет
Пасман Татьяна Борисовна Депутат Псковской городской Думы по единому округу
Источник: Псковская Лента Новостей
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